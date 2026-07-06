HLV Javier Aguirre ủng hộ Rafael Marquez dẫn dắt Mexico bước vào kỷ nguyên mới

HLV Javier Aguirre ủng hộ Rafa Marquez dẫn dắt tuyển Mexico hướng tới với tương lai, sau khi hành trình World Cup của đội bóng chủ nhà kết thúc với thất bại 2-3 trước tuyển Anh, khép lại Nhiệm kỳ thứ 3 của Aguirre trên cương vị là HLV trưởng El Tri.

Ông Aguirre giã từ tuyển Mexico

Aguirre, người đã tuyên bố rõ ràng ông sẽ rời khỏi vị trí thuyền trưởng sau giải đấu, cho biết Cựu đội trưởng Mexico - Marquez, sẵn sàng tiếp tục công việc đã được thực hiện với lại đội hình khôi phục niềm tin trong kỳ World Cup thành tích tốt nhất của đất nước trong 40 năm qua.

Đội chủ nhà không thể giành chiến thắng trước một tuyển Anh quá lọc lõi - nhờ vào tài nghệ cầm quân của HLV Thomas Tuchel, dù có những thời điểm họ liên tục rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 rồi sau đó là 2-3 và chơi hơn người ép sân đối thủ trong phần lớn thời gian thi đấu!

“Tôi muốn nói lời tạm biệt với người dân của mình bằng một chiến thắng. Điều đó thật sự là đau lòng”, nhà cầm quân 67 tuổi có biệt danh là El Vasco xúc động chia sẻ với lại các phóng viên bản xứ và gửi lời chào đến các CĐV của Mexico, “Chúng tôi đã cố gắng hết sức mình”.

Nhận xét về màn trình diễn của El Tri, với việc Julian Quinones rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2, rồi cả quả phạt đền muộn của Raul Jimenez cũng đã không thể xoay vần cục diện, HLV Aguirre cho biết: “Các cầu thủ cần phải ra về với tư thế ngẩng cao đầu. Hôm nay thì không thể. Chúng tôi đã không tận dụng được cơ hội, nhưng tôi muốn cảm ơn tất cả các cầu thủ”.

Trận đấu, vốn bị hoãn 1 giờ đồng hồ do thời tiết xấu xung quanh khu vực SVĐ Azteca, diễn ra trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của đám đông 85.523 khán giả nhà, lực lượng mà HLV Aguirre thường mô tả là “Cầu thủ thứ 12” của Đội tuyển Mexico. Bầu không khí rất là tuyệt vời.

Các CĐV đã đứng lên hò hét và cổ vũ Mexico trong những phút cuối trận, liên tục hô vang: “Chúng ta có thể”, khi đội bóng chủ nhà nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ hòa, nhưng tuyển Anh đã giữ vững thế trận để thủ thắng và tiến vào trận tứ kết gặp Na Uy tại Miami vào thứ Bảy tới.

Aguirre cho biết ông ra đi với niềm tự hào bất chấp nỗi đau bị loại, nhấn mạnh sự đoàn kết của đội tuyển và mối liên kết được làm mới với người hâm mộ: “Tôi ra đi với rất nhiều niềm tự hào. Những cầu thủ đã làm tôi rất hạnh phúc. Chúng tôi đã khôi phục lại cảm giác thuộc về và bản sắc của đội bóng này”.

Cựu tuyển thủ Marquez, người từng làm Đội trưởng tuyển Mexico tại 5 kỳ giải World Cup và làm việc cùng Aguirre trong suốt giải đấu với vai trò Trợ lý HLV trưởng, được kỳ vọng sẽ tiếp tục dự án sau khi nhà cầm quân kỳ cựu dẫn Mexico qua 3 giai đoạn (2001-2002, 2009-2010, và 2024-2026) này ra đi.

“Tôi chúc cậu ấy những điều tốt đẹp nhất”, Aguirre nói. “Cậu ấy hoàn toàn có khả năng, và cậu ấy sẽ làm tốt hơn tôi”.

Đ.Hg.