Khai mạc World Cup tại Mexico: Lễ hội âm nhạc văn hóa đậm chất Latinh

Rạng sáng nay, thứ Sáu 12-6, FIFA World Cup 2026 đã chính thức khai mạc bằng một Lễ hội âm nhạc văn hóa mang đậm chất truyền thống của Mexico - Latinh. Buổi lễ khai mạc đầu tiên của VCK World Cup 2026 cho thấy Chủ nhà Mexico có thừa kinh nghiệm khi đã đứng ra tổ chức kỳ giải VĐTG lần 3...

Lễ hội khai mạc World Cup 2026 tại Mexico (Ảnh: Truyền hình VTV)

SVĐ Azteca huyền thoại chật cứng đám đông khán giả của nước chủ nhà khoác ở trên mình màu áo xanh lá cây đậm truyền thống của ĐTQG Mexico. Và tất cả đều hào hứng chứng kiến một buổi lễ khai mạc tuy ngắn gọn, nhưng truyền tải đậm chất văn hóa âm nhạc Mexico nói riêng và Latin nói chung.

Ban đầu, đó là sự xuất hiện của Biểu tượng Cúp Vàng bằng nghệ thuật “Papel Picado”. Tiết mục rực rỡ sắc màu với những tấm giấy cắt thủ công khổng lồ bay lượn tạo hình chiếc Cúp Vàng chính là nghệ thuật Papel Picado, một di sản văn hóa độc đáo của Mexico mà chủ nhà muốn cho cả thế giới chứng kiến.

Người Mexico thường dùng Papel Picado trong các lễ hội lớn để tượng trưng cho sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa sự sống và cõi vĩnh hằng. Đưa biểu tượng này vào Lễ khai mạc World Cup, họ muốn biến giải đấu thành một “Lễ hội của sự sống”, nơi mọi sắc tộc trên thế giới cùng hòa quyện làm một.

Tiếp theo đó, Vũ điệu thần thoại Maya và Aztec kết hợp cùng với hệ thống đèn chiếu laser hiện đại. Đây lại là màn trình diễn của hàng trăm vũ công trong trang phục thổ dân cổ xưa của Mexico, chuyển động theo nhịp trống dồn dập dưới ánh đèn laser huyền ảo. Mọi thứ cùng hòa quyện đầy ý nghĩa.

Rõ ràng, lời chào mởi đầu từ Thánh địa Azteca - nơi duy nhất 3 lần chứng kiến lịch sử World Cup. Tiết mục này tôn vinh nguồn cội di sản lâu đời của đất nước Mexico, khẳng định rằng dù dòng chảy thời gian có hiện đại đến đâu, thì sức mạnh nội tại và linh hồn bản địa của họ vẫn luôn trường tồn và rực cháy.

Phần sau của chương trình, đó là những bài hát, bản nhạc, cả giai điệu mang đậm bản chất Latin với khởi đầu của nhóm nhạc Pop-Rock huyền thoại và có tầm ảnh hưởng lớn nhất lịch sử âm nhạc Mexico cũng như toàn vùng châu Mỹ Latinh - Mana. Họ hát vang bài hát “Oye Mi Amor”, bản hit vượt thời gian từ năm 1992.

Để rồi, cuối cùng, Shakira song ca cùng với nam ca sĩ Burna Boy bài hát chính thức: “Dai Dai” (“Tiến lên”) với những câu từ đầy ý nghĩa: “Tiến lên!” (bằng cả 5 ngôn ngữ: Ý, Nhật, Tây Ban Nha, Pháp, Anh, để cho câu khẩu hiệu sẽ mang ý nghĩa toàn cầu), “Hãy tiến lên. Đừng quên giá trị của bản thân. Hãy chơi theo cách bạn biết”.

Từ World Cup 1986 đến World Cup 2026, Lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã đi một vòng lớn để quay trở lại với Mexico thêm một lần nữa, hứa hẹn có hơn một tháng trời mùa Hè rực lửa theo đúng cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.

Tin liên quan Liên đoàn bóng đá Iran công bố bài hát chính thức của đội tuyển quốc gia

Đ.Hg.