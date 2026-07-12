Lionel Scaloni: “Vượt qua nghịch cảnh là một phần DNA của Argentina”

HLV Đội tuyển Argentina, Lionel Scaloni, cho biết chiến thắng 3-1 trong hiệp phụ trước Thụy Sĩ tại tứ kết FIFA World Cup 2026 là bằng chứng cho thấy đội bóng của ông đã quen với việc thi đấu trong những tình huống khó khăn và luôn biết cách vượt qua nghịch cảnh.

Argentina biết cách chịu trận và luôn vượt qua nghịch cảnh ở World Cup năm nay

Buộc phải ngược dòng từ 2 bàn thua trong chiến thắng khó tin 3-2 trước Ai Cập ở vòng 16, rồi lại bị đẩy đến giới hạn không ngừng nghỉ bởi tuyển Thụy Sĩ, các học trò của HLV Scaloni tìm ra câu trả lời khi áp lực lên đến đỉnh điểm, ghi 2 bàn thắng những phút cuối hiệp phụ để tiến vào bán kết quá thuyết phục.

Với HLV Scaloni, khả năng chịu đựng nghịch cảnh mà không đánh mất niềm tin đã trở thành một trong những đặc điểm nổi bật của đội tuyển Argentina hôm nay: “Chúng tôi biết chúng tôi phải chịu đựng, đây là một phần trong máu chúng tôi, là một phần trong ADN của chúng tôi, điều này mang lại sự an tâm”.

Con đường của Argentina tại giải đấu này không hề dễ dàng, dù đối thủ của họ là những đội bóng không có thứ hạng cao. Họ 2 lần đánh mất lợi thế dẫn trước trước Cape Verde rồi giành chiến thắng 3-2 ở vòng 32, và sau đó bị dẫn trước 0-2 bởi Ai Cập cho đến phút 79 trước khi ngược dòng thành công.

Scaloni tin rằng là kinh nghiệm từ Qatar 2022, nơi họ đã giành được chức vô địch với chiến thắng trên chấm phạt 11 mét trước Pháp, đã giúp các cầu thủ của ông vượt qua những thời điểm khó khăn đó: “Ở Qatar, chúng tôi không có nhiều kinh nghiệm, cả bản thân tôi, những tình huống như vậy rất khó khăn”.

“Tuy nhiên, bây giờ chúng tôi có nhiều kinh nghiệm hơn vì chúng tôi biết được cái cảm giác bị đối thủ áp đảo, bị thủng lưới bàn gỡ hòa, vì vậy hôm nay chúng tôi đã giữ được bình tĩnh. Toàn đội biết cách giữ bình tĩnh và tất nhiên, chúng tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc”, nhà cầm quân 48 tuổi quê Santa Fe nói.

“Đó là một đối thủ khó chơi”, Scaloni nói về Thụy Sĩ khó nhằn, “Chúng tôi rất khó thắng họ trong các pha tranh chấp, khó có thể phối hợp được hơn 5 hoặc 6 đường chuyền. Họ rất mạnh, gây khó khăn cho chúng tôi ở trong các pha đối đầu 1v1 nhiều khu vực khác nhau trên sân. Chúng tôi đã phải chịu trận khá nhiều”.

Tuy nhiên, ngay trong một ngày mà Argentina thi đấu dưới phong độ tốt nhất, Scaloni vẫn cảm thấy chiều sâu đội hình và niềm tin tập thể đã giúp họ vượt qua nghịch cảnh: “ Chúng tôi cũng có những cầu thủ dự bị có thể xoay chuyển cục diện trận đấu, và đó là điều rất tốt. Cuối cùng, chúng tôi luôn tìm ra giải pháp”.

Ông Scaloni liên tục nhấn mạnh về sự đoàn kết, ca ngợi một tập thể tin tưởng vào tầm nhìn của ông trong suốt 6 tuần đầy thử thách tại đây: “Điều này nhờ các cầu thủ vì họ phải tin tưởng vào quá trình này. Chúng tôi là một tập thể. Chúng tôi ở bên nhau. Chúng tôi rất đoàn kết Và đây là bằng chứng cho thấy bóng đá rất phức tạp”.

Scaloni cũng nhấn mạnh tiến bộ của Argentina ở trong các tình huống cố định sau khi tiền vệ Alexis Mac Allister đánh đầu ghi bàn mở tỷ số từ quả phạt góc của Lionel Messi: “McAllister là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất. Vì vậy, tôi dành tất cả lời khen ngợi cho cậu ấy vì cậu ấy đã làm việc rất chăm chỉ”.

Phần thưởng cho Argentina là lần thứ 6 họ lọt vào bán kết trong 6 giải đấu lớn gần đây nhất. “Tôi chưa từng nghĩ đến điều đó, nhưng đây là điều rất đáng tự hào. Khi bạn lọt vào bán kết, bạn cần phải chịu đựng. Bạn phải trải qua nghịch cảnh đó”, HLV Scaloni tự hào cho biết về một Argentina không được đánh giá cao đầu giải.

Nếu Đội tuyển Argentina lại nâng cao chiếc cúp vô địch FIFA World Cup năm nay, chiến dịch này có thể được nhớ đến không phải vì lối chơi bóng đá đẹp mắt mà vì sự kiên cường bền bỉ đã giúp họ vượt qua mọi thử thách khó khăn!

Đ.Hg.