Kylian Mbappe lý giải lý do sút hỏng penalty

Tay săn bàn hàng đầu của Les Bleus - Kylian Mbappe - giải thích lý do tại sao anh không thể thực hiện thành công quả sút phạt đền ở trong trận đấu tứ kết FIFA World Cup 2026 gặp Đội tuyển Morocco. Đó là do hàng loạt động thái gây xao lãng vô ý đến từ vị trọng tài chính điều hành trận đấu, ông Facundo Tello (người Argentina).

Mbappe ăn mừng cùng HLV Deschamps sau khi trận đấu kết thúc

Phút thứ 25 của trận đấu, tiền đạo thuộc biên chế Real Madrid - người vẫn đang đi tìm kiếm danh hiệu UEFA Champions League bên cạnh việc giành Cúp Vàng World Cup lần thứ 2 - có pha đi bóng ấn tượng trong vòng cấm, buộc trung vệ Morocco là Noussair Mazraoui phải phạm lỗi với anh. Trọng tài người Argentina chỉ tay vào chấm 11 mét.

Sau tới hơn 3 phút trì hoãn, cuối cùng Mbappe mới bước lên chấm đá phạt để thực hiện cú dứt điểm của mình. Nhưng pha nhấn nhá, dừng lại một nhịp trước khi tung ra cú sút của tay tiền đạo mang áo số 10 không thắng được thủ thành Yassine Bono của đội bóng Bắc Phi. Nghĩa là tỷ số vẫn là 0-0 và Pháp chưa thể có bàn thắng vượt lên trước...

Kết quả này gây không ít khó khăn cho Les Bleus, dù sau đó chính M10 cũng tự chuộc lỗi với một siêu phẩm đặt lòng bóng cong, và bay qua người một cầu thủ Morocco trước khi “đáp vào” góc xa khung thành của thủ môn Bono, để khởi đầu cho chiến thắng chung cuộc 2-0 khi mà Ousmane Dembele ghi bàn thắng còn lại cho Đội tuyển Pháp.

Sau trận đấu, Mbappe có dành thời gian chia sẻ với lại báo giới, và trang The Touchline đã dẫn lại lời giải thích của anh: “Tôi đã thực hiện quả phạt đền không đúng cách, nhưng điều đó không dễ dàng vì có một số nhầm lẫn. Đầu tiên, trọng tài nói đó là một quả phạt đền, rồi sau đó ông ấy lại nói có thể quả phạt đền sẽ không được công nhận”.

“Tôi đã mất tập trung. Tôi chưa bao giờ rơi vào tình huống như thế này trước đây”, Mbappe chia sẻ khi quá trình anh sút hỏng phạt đền nhưng vẫn góp công giúp đội nhà giành lấy chiến thắng chung cuộc khiến anh được so sánh với lại Lionel Messi của Argentina. Cả 2 hiện vẫn đang dẫn đầu cuộc chạy đua giành giải Chiếc giày Vàng với 8 bàn thắng.

Ngoài ra, Mbappe cũng có chia sẻ về tinh thần của anh cùng các đồng đội khi giành quyền vào vòng bán kết FIFA World Cup lần thứ 3 liên tiếp với lại truyền thông của FIFA: “Bí quyết của Đội tuyển Pháp hiện tại là gì ư? Chúng tôi đơn giản chỉ thực sự thư giãn sau mỗi chiến thắng. Và đến khi đạt được điều đó, chúng tôi không cho phép mình chậm lại”.

“Chúng tôi rất vui mừng khi đã lọt vào đến bán kết của FIFA World Cup 2026, nhưng chúng tôi hiểu rằng vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Chúng tôi nhận thức rằng những thử thách phía trước sẽ lớn hơn những gì chúng tôi đã trải qua, nhưng chúng tôi sẵn sàng cho tất cả mọi thứ”, Mbappe cho biết khi hướng đến vòng đấu “tứ hùng”.

Về phần mình, Dembele cũng đang rất tự tin và thoải mái: “Chúng tôi vô cùng hạnh phúc. Chúng tôi đã tiếp cận trận đấu này với sự tận tâm và tập trung tuyệt đối. Đây là trận bán kết World Cup thứ 3 của tôi cùng tuyển Pháp - đó là niềm vui và sự thích thú tột cùng. Nhưng chúng tôi không mất tập trung và bắt đầu nghĩ đến bước tiếp theo”.

Dembele cũng miêu tả lại hoàn cảnh anh tung cú sút hiểm hóc đánh bại thủ môn Bono ấn định chiến thắng cho tuyển Pháp, với Mbappe góp công rất lớn lao: “Vài phút trước khi ghi bàn, Mbappe bảo tôi giữ vị trí trung tâm. Anh có pha chạy chỗ tuyệt vời tạo khoảng trống, và tôi rất háo hức dứt điểm nhìn bóng vào lưới. Tôi rất hạnh phúc!”.

Đ.Hg.