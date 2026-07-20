Báo chí Tây Ban Nha tôn vinh chiến thắng của đội tuyển ở World Cup 2026

Các tờ báo Tây Ban Nha đã đồng loạt tôn vinh chiến thắng của đội tuyển Tây Ban Nha tại World Cup 2026, sau trận thắng 1-0 trước Argentina trong trận chung kết diễn ra tại sân vận động MetLife vào Chủ nhật, khi tin tưởng rằng thế hệ hiện tại đã viết nên một chương mới trong lịch sử bóng đá Tây Ban Nha.

Tây Ban Nha trở lại ngôi vương của bóng đá thế giới sau chiến thắng 1-0 trước Argentina. Ảnh. THX

Ferran Torres ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu ở hiệp phụ thứ 2, giúp La Roja giành chức vô địch thế giới lần thứ 2, sau lần đầu tiên đăng quang năm 2010. Tờ Marca mô tả chiến thắng là một khoảnh khắc lịch sử, khẳng định rằng La Roja đã trở thành “những ông vua bóng đá trong lịch sử”. Tờ báo này cũng cho biết thêm rằng đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha đã đạt được một trong những chiến thắng vĩ đại nhất, sau khi vượt trội hơn đội bóng do Lionel Messi dẫn dắt, đồng thời lưu ý rằng Argentina đã gặp rất nhiều khó khăn trước sự vượt trội của Tây Ban Nha trong suốt trận đấu.

Về phần mình, tờ Mundo Deportivo khẳng định rằng đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha đã mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử, giải thích rằng thành tích năm 2010 không còn là thành tích duy nhất mà người Tây Ban Nha tự hào, sau khi đội quân của HLV Luis de la Fuente đã giành được danh hiệu vô địch thế giới lần thứ 2, đánh bại chính nhà đương kim vô địch.

Trong khi tờ Sport coi Ferran Torres, biệt danh “Cá mập”, là người hùng của trận chung kết, sau khi anh ghi bàn thắng mang về chiếc cúp cho Tây Ban Nha, nhấn mạnh rằng La Roja đã thể hiện sự vượt trội trong suốt trận đấu và xứng đáng với danh hiệu sau màn trình diễn xuất sắc trước đội tuyển quốc gia Argentina. Tờ báo cho biết thêm rằng trận đấu chứng kiến ​​sự áp đảo rõ rệt của Tây Ban Nha, khi đội bóng này chơi tốt hơn từ đầu đến cuối trận.

Báo AS thì ca ngợi màn trình diễn của đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha, lưu ý rằng bàn thắng của Ferran Torres ở phút thứ 106 đã quyết định danh hiệu vô địch thế giới lần thứ 2 trong lịch sử Tây Ban Nha. Họ cũng chỉ ra những con số phản ánh sự khác biệt rất lớn giữa hai đội: khi các cầu thủ Tây Ban Nha đã tung ra 20 cú sút về phía khung thành so với chỉ 2 cú sút của Argentina, nhấn mạnh rằng La Roja đã thể hiện được cá tính của mình trong trận đấu và xứng đáng trở lại ngôi vương của bóng đá thế giới.

LINH SƠN