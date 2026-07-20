Chấm điểm cầu thủ ở trận chung kết và đội hình hay nhất World Cup 2026

Kỳ World Cup 2026 lịch sử tại Bắc Mỹ đã khép lại với chức vô địch thuộc về đội tuyển Tây Ban Nha sau chiến thắng nghẹt thở 1-0 trước Argentina trong hiệp phụ. Trận đấu không chỉ đánh dấu sự thống trị của bóng đá xứ sở bò tót mà còn để lại nhiều dư vị về màn trình diễn cá nhân của các ngôi sao.

Chấm điểm chung kết: Người hùng rạng danh, "Thiên tài" lặng lẽ

Trận chung kết tại New Jersey chứng kiến sự áp đảo toàn diện của Tây Ban Nha khi họ kiểm soát bóng vượt trội và khiến Argentina không thể tung ra cú sút nào trong suốt 90 phút thi đấu chính thức. Điểm được tổng hợp từ các tờ báo uy tín như ESPN, Independent, Sky …

Tây Ban Nha: Những "siêu dự bị" định đoạt trận đấu

Ferran Torres (7.5 - 8 điểm): Vào sân thay người và trở thành người hùng với bàn thắng duy nhất ở phút 106. Anh được đánh giá cao nhờ sự điềm tĩnh và khả năng chọn vị trí chính xác trong khoảnh khắc quyết định.

Nico Williams (8 điểm): Là nhân tố thay đổi hoàn toàn cục diện tấn công. Anh không chỉ có một bàn thắng bị từ chối đầy tranh cãi mà còn trực tiếp kiến tạo cho Torres lập công.

Rodri (7.5 - 8 điểm): "Kiến trúc sư" nơi tuyến giữa, người điều tiết nhịp độ và là lá chắn thép trước hàng phòng ngự. Anh cũng chính là chủ nhân của danh hiệu Quả bóng Vàng World Cup 2026.

Pau Cubarsí (7 - 8 điểm): Ở tuổi 19, Cubarsí chơi bóng với sự chững chạc khó tin, thực hiện tới 121 đường chuyền và được vinh danh là Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải đấu.

Pedro Porro (7 - 8 điểm): Hậu vệ của Tottenham đã có một trận đấu xuất sắc khi làm chủ hoàn toàn hành lang cánh phải. Anh không chỉ phòng ngự chắc chắn mà còn là mũi khoan lợi hại khi phối hợp cùng Yamal. Chính Porro là người tung ra quả tạt chuẩn xác khởi đầu cho pha bóng dẫn đến bàn thắng quyết định của Ferran Torres.

Marc Cucurella (7 điểm): Tiếp nối phong độ ấn tượng từ Euro 2024, Cucurella hoạt động không mệt mỏi bên cánh trái. Anh khiến cánh phải của Argentina trở nên vô hại và dành phần lớn thời gian hiện diện bên phần sân đối phương để hỗ trợ tấn công.

Unai Simón (5 - 6 điểm): Một trận chung kết kỳ lạ với Simon khi anh gần như "không có việc để làm" trong suốt 90 phút chính thức do Argentina không tung ra được cú sút nào. Tuy nhiên, anh vẫn được đánh giá cao ở sự tập trung, đặc biệt là tình huống băng ra ngoài vòng cấm 40 mét để phá bóng ngay trước tầm khống chế của Messi ở đầu trận.

Argentina: Nỗi thất vọng mang tên ngôi sao

Emiliano Martínez (8 - 9 điểm): Dù thua trận, Martinez vẫn là cầu thủ xuất sắc nhất bên phía Argentina với kỷ lục 11 pha cứu thua trong một trận chung kết World Cup. Nếu không có anh, trận đấu có lẽ đã an bài sớm hơn.

Nicolás Tagliafico (5 - 7 điểm): Anh là người được giao nhiệm vụ khó khăn nhất là theo kèm Lamine Yamal và đã hoàn thành tương đối tốt khi khiến tài năng trẻ này có một ngày thi đấu dưới sức và thiếu hiệu quả.

Cristian Romero (6 - 7 điểm): Romero đã chơi lăn xả và quyết liệt trong bối cảnh đối tác Lisandro Martínez phải rời sân sớm vì chấn thương. Anh duy trì sự vững chãi cho hàng thủ Argentina trong 70 phút trước khi cũng phải rời sân do gặp vấn đề về thể lực.

Leandro Paredes (2 - 4 điểm): Trái ngược với nỗ lực của các đồng đội, Paredes để lại hình ảnh xấu xí khi vào sân từ ghế dự bị. Anh không đóng góp được gì về mặt chuyên môn mà còn liên tục phạm lỗi thô bạo, nhận thẻ vàng và cuối cùng khép lại trận đấu bằng một chiếc thẻ đỏ sau hồi còi mãn cuộc do tham gia vào vụ ẩu đả với các cầu thủ Tây Ban Nha.

Messi và Rodri. Ãnh THX

Lionel Messi (3 - 6 điểm): Trong "vũ điệu cuối cùng", Messi bị hàng thủ Tây Ban Nha phong tỏa hoàn toàn. Anh gần như mất hút và không thể tạo ra phép màu thường thấy trước lối chơi áp sát của đối thủ.

Enzo Fernández (2 - 3 điểm): Bị coi là tội đồ với chiếc thẻ đỏ tai hại ở cuối trận sau một pha phạm lỗi thiếu kiềm chế với Cubarsí, đẩy Argentina vào thế thiếu người trong hiệp phụ.

Ãnh THX

Đội hình hay nhất World Cup 2026: Sự giao thoa giữa kinh nghiệm và tuổi trẻ

Các tổ chức bóng đá và cơ quan báo chí đã đưa ra những lựa chọn khác nhau cho đội hình tiêu biểu của giải đấu, nhưng điểm chung là sự áp đảo của các nhà tân vô địch. World Cup 2026 đã tôn vinh lối chơi tập thể kỷ luật và khoa học của người Tây Ban Nha dưới thời Luis de la Fuente. Dù Messi vẫn được ghi nhận trong các đội hình tiêu biểu nhờ tầm ảnh hưởng xuyên suốt giải, nhưng trận chung kết lại là sân khấu riêng của những ngôi sao trẻ như Lamine Yamal, Pau Cubarsí và người hùng Ferran Torres.

Đội hình chuyên môn của IFFHS (Sơ đồ 4-3-3)

Liên đoàn Thống kê và Lịch sử Bóng đá Thế giới (IFFHS) đã chọn ra 11 cái tên ưu tú nhất dựa trên các tiêu chí chuyên môn khắt khe:

Thủ môn: Unai Simón (Tây Ban Nha).

Hậu vệ: Pedro Porro (Tây Ban Nha), Aymeric Laporte (Tây Ban Nha), Pau Cubarsí (Tây Ban Nha), Marc Cucurella (Tây Ban Nha).

Tiền vệ: Jude Bellingham (Anh), Ousmane Dembélé (Pháp), Michael Olise (Pháp).

Tiền đạo: Lamine Yamal (Tây Ban Nha), Kylian Mbappé (Pháp), Lionel Messi (Argentina).

Huấn luyện viên: Luis de la Fuente (Tây Ban Nha).

Đội hình của truyền thông (Sơ đồ 4-3-3)

Tờ báo Anh, Independent lại có những lựa chọn thú vị khác, ghi nhận sự đóng góp của các đội bóng gây bất ngờ:

Thủ môn: Vozinha (Cape Verde) - Ngôi sao gây kinh ngạc khi giúp đội nhà tiến sâu và có màn trình diễn xuất thần trước các ông lớn.

Hậu vệ: Pedro Porro (Tây Ban Nha), Dayot Upamecano (Pháp), Aymeric Laporte (Tây Ban Nha), Marc Cucurella (Tây Ban Nha).

Tiền vệ: Rodri (Tây Ban Nha), Enzo Fernández (Argentina), Jude Bellingham (Anh).

Tiền đạo: Kylian Mbappé (Pháp - Chiếc giày Vàng), Lionel Messi (Argentina), Erling Haaland (Na Uy) - Người đã dẫn dắt Na Uy vào tới tứ kết lần đầu tiên trong lịch sử.

LONG KHANG