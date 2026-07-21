Đội tuyển Argentina trở về nhà mà không có Messi

Liên đoàn bóng đá Argentina (AFA) trước đó cho biết là một số thành viên đội tuyển sẽ không có mặt trên chuyến bay, và ngôi sao Lionel Messi cũng không được nhìn thấy bước xuống máy bay ở trong những hình ảnh được phát sóng trên truyền hình địa phương.

Messi không bay cùng Argentina về nước

Hầu hết các thành viên Đội tuyển bóng đá Argentina đã trở về nước vào hôm thứ Hai, trong khi hàng nghìn người hâm mộ chờ đón họ, sau trận thua 0-1 trước Tây Ban Nha trong trận chung kết World Cup, đây là thông tin từ sân bay cho biết.

HLV Lionel Scaloni và các thành viên còn lại của ĐTQG đã được chào đón bằng thảm đỏ bên ngoài máy bay và một ban nhạc quân đội. Hàng nghìn NHM bất chấp cái lạnh - mưa, chờ đợi bên ngoài trụ sở AFA gần sân bay để chào đón các cầu thủ. Ho khoác trên mình những lá cờ, cầm những chiếc ô màu xanh trắng che chắn cơn mưa phùn.

Đây không phải là sự trở về mà người dân Argentina mong đợi, 4 năm sau khi có hàng triệu người đổ ra đường ăn mừng chiến thắng của đội tuyển vào năm 2022, nhưng nhiều người vẫn đến cảm ơn Đội tuyển vì màn trình diễn của các cầu thủ.

“Người Argentina dù sao cũng sẽ ăn mừng,” bà nội trợ 36 tuổi Marga Ledezma, nói cảm ơn Messi vì “Tất cả những năm tháng anh ấy đã mang lại hạnh phúc cho chúng tôi”, đồng thời kêu gọi anh đừng từ bỏ sự nghiệp thi đấu cho tuyển Argentina.

Bất chấp truyền thông quốc tế chỉ trích La Albiceleste vì những pha phạm lỗi - cả thứ tinh thần thiếu fair-play trong trận đấu chung kết, thì bà Ledezma vẫn bênh vực: “Tôi nghĩ họ chỉ trích chúng tôi vì chúng tôi biết cảm giác đau khổ là như thế nào, rằng chúng tôi đứng dậy, rồi lại ngã xuống, và chúng tôi tiếp tục tiến lên!”.

Nhiều người hâm mộ đã nhấn mạnh rằng chiến thắng thực sự của Đội tuyển Argentina chính là trận bán kết kịch tích thắng ngược dòng tuyển Anh 2-1, diễn ra trong bối cảnh tranh chấp kéo dài giữa 2 nước về chủ quyền quần đảo Falkland chưa hết.

“Đội tuyển này đã đoàn kết tất cả chúng ta, và chúng ta nên biết ơn điều đó. Chúng ta sẽ luôn ở bên họ, dù mưa hay nắng. Tôi rất muốn gửi lời cảm ơn đến Messi vì anh đã cống hiến hết mình”, Leonardo Barrientos (36 tuổi), công nhân xưởng dệt may, nói.

Maria Ortiz (28 tuổi) đến chào đón đội tuyển cùng cô con gái 2 tuổi và nói rằng Tây Ban Nha "xứng đáng với chiến thắng” nhưng cô “vẫn rất vui vì những gì đội tuyển đã mang lại”. Rõ ràng, có nhiều người Argentina vẫn có lạc quan sau trận chung kết rồi.

Sau khi giải đấu kết thúc, Chủ tịch Javier Milei tuyên bố rằng một ngày trong tương lai được thống nhất với đội tuyển sẽ được chọn làm ngày lễ quốc gia để kỷ niệm thành tích của họ tại World Cup. Nhưng chưa có thêm chi tiết nào được công bố.

Dù thất vọng sau trận thua, hàng nghìn người Argentina vẫn đổ về địa điểm ăn mừng truyền thống tại Đài tưởng niệm Obelisk (Buenos Aires), họ ăn mừng suốt nhiều giờ vào tối Chủ nhật. Sau đó, những cuộc đụng độ ngắn đã nổ ra tại tượng đài, cảnh sát sử dụng vòi phun nước, hơi cay và đạn cao su để giải tán đám đông. Có 15 người đã bị bắt giữ.

Đ.Hg.