Deschamps chính thức từ chức HLV tuyển Pháp

Trong cuộc phỏng vấn với đài M6, sau trận đấu cuối cùng dẫn dắt Đội tuyển Pháp gặp Anh và thua 4-6, Didier Deschamps tiết lộ ông đã quyết định rời vị trí HLV “vì lợi ích của tuyển Pháp”, cũng bởi vì một “môi trường” vốn đã trở nên “không thể chịu đựng nổi” đối với ông.

HLV Deschamps từ chức

Thảo luận việc kết thúc nhiệm kỳ HLV trưởng ĐTQG Pháp, Didier Deschamps tỏ ra xúc động rõ rệt: “ĐTQG Pháp là trên hết. Nó không thuộc về tôi. Tôi đã cống hiến 14 năm phục vụ cho tuyển. Không có gì quan trọng hơn chiếc áo đấu này”. DD chia sẻ như vậy bằng giọng nghẹn ngào xúc động, sau thất bại trong trận tranh Hạng 3 với Tam Sư.

Thật ra, quyết định từ chức HLV trưởng của ông đã được thiết lập từ hồi tháng 1-2025, khi ông quyết định sẽ chính thức chấm dứt nhiệm vụ sau World Cup 2026: “Tôi quyết định rằng mọi chuyện phải kết thúc. Nếu tôi đưa ra quyết định đó, tôi thành thật nói với các bạn, đó không phải vì bản thân của tôi, mà là vì lợi ích của ĐTQG Pháp!”.

“Có thể tôi chưa từng ra nói điều này trước đây, nhưng tôi sẽ nói thật lòng, tôi không đưa ra quyết định này vì bản thân mình. Bởi vì môi trường quá khó chịu đối với tôi, ĐTQG Pháp sẽ không đáng phải chịu đựng điều đó”, nhà cầm quân 57 tuổi nói.

HLV Deschamps từ lâu đã là mục tiêu của nhiều chỉ trích bất chấp thành tích rất tích cực khi dẫn dắt Les Bleus. Ông giải thích rằng là quyết định của ông được “không phải được đưa ra trong một sớm một chiều”, mà là đã được cân nhắc rất kỹ lưỡng.

“Kể từ khi nó được công bố, mọi thứ đã tốt hơn rất nhiều đối với đội tuyển Pháp”, ông tin tưởng. “Tôi lẽ ra có thể đưa ra quyết định trước hoặc trong suốt FIFA World Cup 2026. Tôi không muốn làm như vậy vì tôi quá tôn trọng Đội tuyển Pháp”.

Về tương lai nghề nghiệp, Deschamps từ chối tiết lộ cụ thể, chỉ xác nhận rằng có 2 khả năng: làm HLV hoặc làm quản lý ĐTQG khác. “Cả 2 đều có thể xảy ra”, DD phát biểu trên M6 và cũng khẳng định định sẽ tự đặt ra cho mình “trách nhiệm phân biệt rạch ròi” với lại ĐTQG Pháp từ đây trở đi, “Tôi sẽ không nói gì về Đội tuyển Pháp kể từ tối thứ Bảy này”. Ông làm vậy để thể hiện sự tôn trọng đối với người kế nhiệm tương lai.

Trong khi đó, theo L'Équipe, Zinedine Zidane - Cựu tuyển thủ tuyển Pháp, Cựu HLV trưởng của Real Madrid sẽ được bổ nhiệm làm Tân thuyền trưởng của Les Bleus. Theo như nguồn tin này, ngày 1-9 tới đây sẽ là ngày Liên đoàn bóng đá Pháp ký hợp đồng với Zidane và đội ngũ hỗ trở của ông, và dự kiến hợp đồng có thời hạn là 4 năm

Đ.Hg.