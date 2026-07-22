Douglas Santos và Luiz Henrique đã trở lại Zenit

Hai tuyển thủ Brazil vừa tham dự FIFA World Cup 2026 - Douglas Santos và cả Luiz Henrique đã quay trở lại với CLB chủ quản Zenit Saint Petersburg để hội quân chuẩn bị cho mùa giải mới RPL 2026-2027.

Santos trong màu áo Brazil ở World Cup

Thông tin này được Match TV phát đi - sau khi nhận tin tức từ Bộ phận báo chí và truyền thông của CLB Đương kim vô địch RPL. Sự quay trở lại của Santos và Henrique sẽ giúp Zenit tự tin lớn lao trước thềm mùa giải mới.

“Douglas Santos đã vượt qua cuộc kiểm tra y tế vào thứ Ba và anh đã trở lại tập luyện ở trong tư cách cá nhân. Luiz Henrique sẽ bắt đầu tập luyện vào thứ Năm, cũng sau khi vượt qua cuộc kiểm tra y tế”, nguồn tin cho biết thêm.

Tại FIFA World Cup 2026, Brazil đã lọt vào vòng 16 đội, nơi họ để thua Na Uy với tỷ số 1-2, với Erling Haaland đã trừng phạt Selecao. Douglas Santos đã chơi 5 trận tại giải, trong khi đó Henrique chỉ chơi vỏn vẹn 1 trận đấu...

Hôm Chủ nhật rồi, HLV trưởng của Zenit, ông Sergei Semak đã có đánh giá về màn trình diễn của 2 cậu học trò người Brazil trong màu áo của tuyển Vàng - Xanh tại FIFA World Cup 2026: “Chúng tôi rất vui mừng cho Douglas. Đó là giấc mơ nghề nghiệp cả đời của cậu ấy”.

“Tất cả chúng ta đều hiểu rằng việc được gọi vào Đội tuyển quốc gia Brazil khó khăn như thế nào. Chỉ có Hulk (cựu cầu thủ của Zenit) là từng được triệu tập. Trở thành cầu thủ chủ chốt của Brazil không phải điều ai cũng đạt được”.

“Chúng tôi hơi thất vọng về Henrique. Cậu ấy là một cầu thủ đa năng. Cậu ấy có thể giúp ích được nhiều hơn. Chúng tôi muốn thấy cậu ấy thi đấu thường xuyên hơn, nhưng HLV trưởng ĐTQG là người quyết định ai được ra sân và khi nào”.

“Có lẽ có một đôi chút thất vọng vì tuyển Brazil không tiến vào vòng tiếp theo. Nhưng giờ đây, khi mà mọi thứ đã xong, thì họ sẽ quay trở lại và giúp đỡ đội bóng”, HLV Semak có nói với lại phóng viên của tờ báo Nga là Championship.

Trước đó, thủ môn Denis Adamov cũng chia sẻ nhận định: “Tất nhiên, tôi theo dõi màn trình diễn của các cầu thủ Brazil tại World Cup. Tôi chủ yếu xem các trận đấu sau khi đội bị loại, vì tôi đi nghỉ mát trong suốt vòng bảng và không thực sự có thời gian xem bóng đá”.

“Nhưng tôi không liên lạc với các cầu thủ kể từ khi họ bị loại. Hiện tại họ đang nghỉ ngơi, dù sao thì họ cũng có một lịch trình bận rộn. Ấn tượng cá nhân về màn trình diễn của họ như thế nào? Các chàng trai có thể đã làm tốt hơn. Nếu họ bị loại, chắc chắn họ có thể thể hiện ở một trình độ cao hơn”, thủ môn của Zenit nói với SOV Sport.

Hôm 18-7, Zenit đã đoạt Siêu Cúp nước Nga sau khi đánh bại Spartak Moscow trên loạt sút luân lưu 11 mét. Hai đội hòa nhau 1-1 sau 90 phút thi đấu chính thức: Christopher Martins mở tỷ số ở phút thứ 25 cho Spartak, rồi Alexander Sobolev gỡ 1-1 trên chấm 11 mét ở phút thứ 90+8. Trên loạt sút luân lưu, Zenit thắng 4-2.

Zenit sẽ đá trận khai màn RPL mùa này vào ngày 25-7 tới đây. Họ sẽ đến làm khách trên sân của Akron Togliatti. Akron chỉ xếp hạng 13 ở mùa giải trước, họ buộc phải chơi loạt trận play-off giành quyền trụ lại RPL và đánh bại Rotor Volgograd chung cuộc 2-1.

Đ.Hg.