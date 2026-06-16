Eduard Mor đánh giá cao Douglas Santos và Luis Henrique

Chuyên gia bóng đá Nga và cựu cầu thủ Spartak Moscow - ông Eduard Mor đã phát biểu ở trên Match TV đánh giá màn trình diễn của các cầu thủ Zenit Saint Petersburg: Douglas Santos và Luis Enrique trong trận đấu giữa ĐTQG Brazil và Morocco tại World Cup 2026.

Santos được chấm điểm cao nhất

Trận đấu thuộc bảng C diễn ra tại New Jersey (Mỹ), đã kết thúc với tỷ số là 1-1. Tiền vệ người Morocco Ismael Saibari mở tỷ số ở phút 21, trong khi tiền đạo người Brazil Vinicius Jr đã ghi bàn gỡ hòa ở phút 32.

Hai cầu thủ của Zenit đã có trận khoác áo ĐTQG Brazil đầu tiên tại World Cup năm nay. Hậu vệ kiêm đội trưởng Douglas Santos đã chơi trọn 90 phút thi đấu, trong khi tiền vệ Luis Henrique vào sân từ băng ghế dự bị ở phút 61. Dù cả 2 cầu thủ của câu lạc bộ Nga đều không ghi bàn, họ vẫn chơi khá tốt...

“Tôi nghĩ là Carlo Ancelotti giao nhiệm vụ cho Douglas Santos không phải chơi như Roberto Carlos hay là Marcelo, mà chỉ đơn giản bảo vệ cánh tránh của mình một cách chắc chắn nhất trong khả năng có thể”.

“Bởi vì người Brazil có Vinicius ở tuyến trên. Trong khi đó, các tiền vệ phòng ngự của Brazil thậm chí không thể đối phó với các cầu thủ Morocco trong khu vực sân nhà của họ, và việc bọc lót cho các hậu vệ càng khó khăn hơn. Do đó, một màn trình diễn phòng ngự vững chắc là tuyệt đối quan trọng”.

“Về phần Luis Henrique, cậu ấy đã vào sân và thực hiện 2 đường chuyền khá tốt. So với các ngôi sao của ĐTQG Brazil từng vô địch World Cup những năm trước, sự so sánh chắc chắn không có lợi cho cầu thủ của Zenit”

“Nhưng mà cậu ấy hoàn toàn xứng đáng là một phần của ĐTQG Brazil ở FIFA World Cup hiện tại, tạo ra những cơ hội ghi bàn bằng những đường chuyền của mình. Đối với lại đội tuyển Brazil này, thì Henrique là một tài sản thực sự”, chuyên gia Mor chia sẻ trên chương trình “Vse na Match!” ở trên kênh Match TV.

Việc Santos hay là Henrique giành suất tham dự tuyển Brazil tại đấu trường World Cup, thì xét cho cùng cho thấy sự sa sút của nền bóng đá quốc gia Nam Mỹ. Những cầu thủ đến từ RPL, giải đấu đang bị UEFA và FIFA cấm tham gia thi đấu bóng đá quốc tế, đương nhiên sẽ không có cơ hội cọ xát và cạnh tranh quốc tế.

Nhưng ngược lại, điều đó cũng cho thấy tầm ảnh hưởng ngày một tăng cao của RPL với các ĐTQG nước ngoài. Thực tế, Santos là một trong những người chơi tốt nhất trong màu áo của Vàng - Xanh trận mở màn, thậm chí có trang web còn chấm anh cao điểm nhất sau 90 phút thi đấu, cao hơn cả Vinicus.

Đ.Hg.