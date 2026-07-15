Messi, Maradona và tiếng vọng từ quá khứ

Đêm thứ Tư, sân Atlanta, khi tiếng đếm ngược "Chín! Tám! Bảy!.." vang lên, cả thế giới dường như nín thở. Đây không chỉ đơn thuần là một trận bán kết World Cup 2026; đây là một sự kiện văn hóa mang sức nặng của chuyeenj trong quá khứ và sự rực rỡ của những biểu tượng.

Lionel Messi

Lần đầu tiên trong sự nghiệp vĩ đại của mình, Lionel Messi đối đầu với đội tuyển Anh trong một trận đấu quốc tế, trong 90 phút hoặc hơn thế của những ánh hào quang bất tận.

Trận đấu này mang theo một sức nặng tâm lý khủng khiếp, bắt nguồn từ những vết thương chưa bao giờ thực sự khép lại. Đối với người Argentina, cuộc xung đột tại quần đảo Falkland (mà họ gọi là Malvinas) năm 1982 vẫn là một nỗi đau âm ỉ, một phần trong bản sắc dân tộc và truyền thuyết bóng đá của họ. Trong phòng thay đồ, Messi và các đồng đội đã hát vang bài "Ngôi sao thứ tư" với ca từ lay động: "Vì Malvinas, vì Diego".

Chiến thắng trước người Anh không chỉ là tấm vé vào chung kết, mà còn là một hình thức "minh oan" cho lịch sử, giống như cách mà "Bàn tay của Chúa" năm 1986 đã trở thành liều thuốc an ủi cho cả một dân tộc.

Ở tuổi 39, Messi đứng tại điểm cuối cùng trong vòng cung sự nghiệp đỉnh cao của mình. Anh không chỉ là một cầu thủ. Anh là đối tượng của sự thờ phụng mang tính biểu tượng, một "thiên tài thể thao khiêm nhường" mà cả quốc gia đang nâng niu. Đội tuyển Argentina hiện tại dường như không chơi vì màu áo hay đất nước, mà họ chơi vì Messi – một phiên bản thể thao của "chủ nghĩa quốc gia cảm xúc". Sự hiện diện của anh tạo ra một "bong bóng hào quang", một túi ánh sáng di động giữa sân cỏ.

Đối diện với hào quang đó là một đội tuyển Anh trẻ trung, đầy tham vọng và không thiếu sự ngang tàng. Trận đấu hứa hẹn sẽ là một "cung điện của sự hỗn loạn", giữa một chốn xa hoa lộng lẫy rồi sẽ tràn ngập những pha va chạm nảy lửa từ Cristian Romero hay sự khiêu khích của Emi Martínez. Jude Bellingham, với sự tự tin đến mức bất tuân, chính là đại diện cho hy vọng của người Anh trong việc bẻ gãy tôn ti trật tự của bóng đá thế giới. Người Anh có thể không hoàn toàn hiểu hết vị thế "kẻ phản diện" của mình trong mắt người Argentina, nhưng họ biết cách gây áp lực thể lực để bóp nghẹt các nguồn cung cấp bóng cho Messi.

Lịch sử đứng về phía Messi khi xét đến những lần anh đối đầu với các câu lạc bộ Anh: 26 trận, 17 chiến thắng và 27 bàn thắng. Những ký ức về một Messi bay bổng tại Etihad hay một Messi điều khiển không gian tại Wembley vẫn còn vẹn nguyên. Tuy nhiên, World Cup là một thánh đường khác, nơi mà mọi logic thông thường có thể bị phá vỡ bởi một quyết định VAR hay một khoảnh khắc xuất thần.

Trận đấu tại Atlanta không chỉ là về bóng đá; nó là về việc ai sẽ là người bẻ cong được định mệnh. Nếu Messi thua, anh có thể sẽ phải sống trong "chế độ bảo vệ nhân chứng" vì nỗi thất vọng quá lớn từ quê nhà. Nhưng nếu anh thắng, đó sẽ là nốt nhạc huy hoàng cuối cùng trong bản giao hưởng cuộc đời anh, đưa anh tiến gần hơn tới việc vượt qua cái bóng của Maradona để giành chức vô địch World Cup lần thứ hai.

Khi Argentina bước ra sân trong sắc áo xanh – màu áo gợi nhớ về chiến thắng huyền thoại năm 1986 – những người hâm mộ đã cầu nguyện: "Diego, hãy giúp chúng con một tay". Giữa bầu không khí nóng bỏng và đầy rẫy những thuyết âm mưu về việc FIFA muốn giữ chân Messi vì giá trị thương mại, trận đấu vẫn là một cuộc chiến thuần túy của những tâm hồn khao khát vinh quang.

Dù kết quả có ra sao, cuộc chạm trán này đã vượt xa ranh giới của một trò chơi. Nó là nơi mà lịch sử, chính trị và cảm xúc hòa quyện vào đôi chân của một người đàn ông nhỏ bé. Tại Atlanta, thế giới không chỉ xem một trận đấu. Chúng ta sẽ xem sự hội tụ của định mệnh, nơi "cánh diều vũ trụ" Messi nỗ lực thực hiện vũ điệu cuối cùng để khắc tên mình vĩnh viễn vào ngôi đền của những vị thần.

HỒ VIỆT