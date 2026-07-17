Argentina luôn biết cách tái cấu trúc trong từng trận đấu

Có những đội bóng chiến thắng nhờ kiểm soát mọi thứ. Argentina thì ngược lại. Họ dường như chỉ thực sự trở thành chính mình khi trận đấu rơi vào trạng thái vô định, khi kế hoạch ban đầu tan vỡ và mọi thứ chỉ còn được quyết định bởi bản lĩnh.

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Bán kết World Cup 2026 trước tuyển Anh là minh chứng hoàn hảo. Chiến thắng 2-1 trước tuyển Anh ở bán kết không đơn thuần đưa nhà đương kim vô địch đến trận đấu cuối cùng. Nó là điểm hội tụ của cả một quá trình tiến hóa, nơi Argentina không còn chiến thắng bằng sự hoàn hảo, mà bằng khả năng tái cấu trúc chính mình ngay giữa những cơn hỗn loạn.

Họ bị Anh dẫn trước sau bàn thắng của Anthony Gordon, giống như từng rơi vào thế bất lợi trước Cape Verde, Ai Cập hay nhiều thời điểm trong trận gặp Thụy Sĩ. Nhưng bản chất nằm ở chỗ, Argentina chưa bao giờ xem việc bị dẫn bàn là dấu chấm hết của cấu trúc thi đấu. Hệ thống của Scaloni được thiết kế để tồn tại ngay cả khi trạng thái cân bằng bị phá vỡ.

World Cup 2026 của Argentina là chuỗi hành trình đi qua những cơn bão. Họ từng bị Cape Verde dẫn trước, vật lộn với Ai Cập ở vòng 1/8, trải qua trận tứ kết đầy căng thẳng với Thụy Sĩ rồi tiếp tục rơi vào thế bám đuổi trước tuyển Anh. Bốn trận đấu loại trực tiếp, bốn lần Argentina phải tự kéo mình khỏi mép vực. HLV Lionel Scaloni gọi các học trò là những "chiến binh", còn khẳng định đội bóng của ông luôn chơi hay nhất khi bị dồn vào chân tường.

Khả năng hồi sinh ấy không phải sản phẩm của may mắn. Nó đến từ một tập thể chấp nhận hỗn loạn thay vì tìm cách né tránh nó. Các số liệu từ Opta gọi đây là "powers of recovery" – năng lực phục hồi hiếm thấy. Argentina không cố biến trận đấu thành một cuộc chơi hoàn hảo. Họ chấp nhận những thời điểm mất kiểm soát, chấp nhận đối phương tạo ra cơ hội và sẵn sàng điều chỉnh ngay trong diễn biến trận đấu. Chính sự linh hoạt ấy khiến họ trở nên khó lường hơn bất kỳ đối thủ nào.

Thống kê của trận bán kết phản ánh rất rõ quá trình ấy. Trong hơn 80 phút, tuyển Anh gần như bảo vệ thành công cấu trúc phòng ngự. Jordan Pickford liên tiếp cứu thua, còn khối phòng ngự của Thomas Tuchel duy trì khoảng cách đội hình hợp lý. Nhưng từ phút 81 đến phút 90, khi cường độ pressing của Argentina tăng lên và nhịp luân chuyển bóng được đẩy nhanh, cấu trúc ấy bắt đầu rạn nứt. Sau bàn thua đến tập phút 92, Argentina kiểm soát bóng đến 88%. Hai bàn thắng của Enzo Fernández và Lautaro Martínez không đến từ khoảnh khắc thiên tài cá nhân, mà là hệ quả của sức ép tích lũy đủ lớn để buộc đối thủ phá vỡ giao kèo chiến thuật với chính mình.

Nhiều năm trước, Argentina từng được định nghĩa bằng Lionel Messi. Mọi cấu trúc đều xoay quanh thiên tài ấy. Ngày nay, Messi vẫn là biểu tượng, nhưng anh không còn là trung tâm duy nhất của quyền lực chiến thuật.

Đó có lẽ là thành tựu lớn nhất của HLV Scaloni.

Messi kiến tạo nhịp chơi, Enzo Fernández kiểm soát không gian, Mac Allister giữ kết nối giữa các tuyến, Lautaro Martínez trở thành điểm kết thúc, còn Julián Álvarez là “người xách nước” hiện đại, di chuyển không ngừng để mở ra những hành lang cho đồng đội. Mỗi mắt xích đều có thể thay đổi vai trò, giống một con tắc kè hoa luôn đổi màu theo môi trường nhưng không đánh mất bản sắc.

Trong khoa học quản trị, người ta gọi đây là "anti-fragility" – khả năng không chỉ chịu đựng biến động mà còn mạnh hơn nhờ biến động. Argentina chính là một hệ thống như vậy. Từ sau chức vô địch World Cup 2022, Argentina không cố gắng đóng khung mình trong một phong cách cố định. Có trận họ cầm bóng áp đảo. Có trận họ chủ động nhường thế trận để phản công. Có lúc chuyển sang ba trung vệ. Có thời điểm chơi với hai tiền đạo cắm. Scaloni liên tục thay đổi cấu trúc chiến thuật tùy từng đối thủ, nhưng vẫn giữ nguyên một giá trị cốt lõi: tinh thần cạnh tranh không bao giờ suy giảm.

The Guardian mô tả Argentina như một đội bóng "ôm lấy sự hỗn loạn". Họ không sợ những trận đấu trở nên điên rồ. Ngược lại, càng nhiều biến số xuất hiện, Argentina càng tìm thấy năng lượng. Trong khi nhiều đội tuyển cố gắng kiểm soát cảm xúc, Argentina biến cảm xúc thành nhiên liệu.

Đó cũng là điều khiến tuyển Anh thêm một lần gục ngã. Anh không thua vì phòng ngự kém. Họ thua vì tin rằng trận đấu có thể được khóa lại bằng khuôn khổ. Người Anh muốn đóng trận đấu lại. Argentina muốn mở nó ra. Và khi trận đấu trở nên hỗn loạn, cán cân gần như luôn nghiêng về đội bóng Nam Mỹ.

Chiến thắng này còn mang một ý nghĩa biểu tượng. Argentina tiếp tục vượt qua một đại diện châu Âu ở vòng knock-out, nối dài chuỗi thành công bắt đầu từ World Cup 2022. Họ ngày càng cho thấy khả năng thích nghi với những trường phái bóng đá khác nhau, từ sự kỷ luật của Thụy Sĩ, sức mạnh thể chất của Anh cho đến tốc độ của Ai Cập. Phía trước họ là Tây Ban Nha, đội bóng kiểm soát tốt nhất giải đấu. Đó sẽ là cuộc đối đầu giữa hai triết lý gần như đối lập: một bên theo đuổi trật tự, một bên sống nhờ khả năng thích nghi với hỗn loạn.

HỒ VIỆT