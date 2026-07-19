Lionel Messi đã vượt qua “cái bóng” của Maradona

Trong bốn thập kỷ, bóng đá Argentina đã vận hành dưới một hệ mặt trời mà Diego Maradona là tâm điểm duy nhất. Cú đấm của "Bàn tay Chúa" và "bàn thắng thế kỷ" năm 1986 không chỉ là những khoảnh khắc thể thao, chúng là chất liệu dệt nên linh hồn, niềm đam mê và cả sự ngạo nghễ của một quốc gia. Nhưng tại World Cup 2026, một sự chuyển dịch kiến tạo đang diễn ra. Đã đến lúc đưa "Bàn tay Chúa" vào bảo tàng như một cổ vật của quá khứ, bởi Messi đang thiết lập một căn tính Argentina hoàn toàn mới.

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Sự tiến hóa của Messi không chỉ nằm ở kỹ thuật trên sân cỏ, mà còn ở cách anh khuất phục "trọng lực" của một huyền thoại vĩ đại hơn chính mình để chiếm trọn trái tim của người dân quê nhà.

Vượt qua cả đức tin của cả dân tộc

Suốt nhiều năm, một bộ phận lớn người Argentina đã nhìn Messi qua lăng kính của Maradona. Họ kỳ vọng ông phải là một Diego thứ hai—một biểu tượng của sự bùng nổ, khiêu khích và đầy bản năng. Trong khi cả thế giới mơ ước có được Messi, thì tại quê nhà, nhiều người từng cay nghiệt cho rằng ông sẽ "tan chảy như một viên đường trong tách trà" ngay khi đối mặt với những hậu vệ thép ở Copa Libertadores (giải vô địch CLB Nam Mỹ).

Nhưng thắng lợi lớn nhất của Messi không phải là những danh hiệu, mà là việc ông đã chấm dứt được sự so sánh đó để nhận được sự yêu mến vô điều kiện từ chính đồng bào mình. Maradona là hiện thân của "Argentinidad"—một loại bản sắc rực rỡ nhưng đầy bóng tối, một Argentina tự tin vào vận mệnh siêu cường, một người sẵn sàng phán xét từ Giáo hoàng đến FIFA. Messi, ngược lại, là sản phẩm của một Argentina tĩnh lặng hơn. Dù vốn từ vựng có phần hạn chế và những câu nói ngắn gọn, ông đã rèn giũa nên một bản sắc bóng đá dựa trên sự hiệu quả và lòng kiên trì thay vì những màn trình diễn kịch tính ngoài sân cỏ.

Tại giải đấu lần này, chúng ta thấy một Messi đã "vượt xa Diego" theo cách mà nhiều người thân cận của Maradona cũng phải thừa nhận. Carlos Mac Allister, người từng sát cánh cùng Maradona, chỉ ra rằng sự khác biệt nằm ở đời sống riêng tư và cách Messi đưa trò chơi lên một tầm cao mới nhờ học hỏi từ những gì đã xảy ra trong quá khứ.

Trong trận bán kết thắng Anh 2-1 tại Atlanta, Messi dù không ghi bàn nhưng vẫn là trung tâm của cuộc lội ngược dòng. Anh không còn cần phải là người kết thúc mọi đường bóng, anh là người điều phối, là "trọng lực" hút mọi sự chú ý của đối phương để tạo không gian cho các đồng đội. Sự đau đớn của người Anh trong trận thua này, theo triết gia Tomás Abraham, còn sâu sắc hơn cả nỗi đau từ "Bàn tay Chúa", bởi lần này họ bị đánh bại bởi một đội bóng thực sự ưu tú về mặt trình độ bóng đá.

Argentina của năm 2026 không còn là một đội bóng "Messi và 10 người khác". Họ đã tiến hóa thành một tập thể mà sự tinh tế đã bắt đầu bắt kịp với tinh thần chiến đấu ngoan cường. Từ việc thi đấu với 60% công suất ở đầu giải, họ đã đạt tới 90% trong trận gặp Anh và đang sẵn sàng cho một trận chung kết bùng nổ với 100% khả năng.

Khi quá khứ trở thành món quà

Có một sự thật hiển nhiên: những cầu thủ đang chạy trên sân cỏ World Cup 2026 thậm chí còn chưa ra đời khi Maradona ghi những bàn thắng bất tử vào lưới đội tuyển Anh. Thời thế đã thay đổi đến mức VAR chắc chắn sẽ từ chối cả hai bàn thắng của Diego năm đó. Messi hiểu điều này. Thay vì cố gắng xóa bỏ cái bóng của người tiền bối, anh chọn cách tri ân và biến những thành công của mình thành một món quà dành cho Diego "từ trên cao nhìn xuống".

photo © BA Street Art

Sự tiến hóa này mang tính nhân văn sâu sắc. Khi người Argentina dần nguôi ngoai sau cái chết đầy tranh cãi của Maradona vào năm 2020, họ đã tìm thấy ở Messi một bến đỗ bình yên và vững chãi hơn. Mariano Israelit, một trong những người bạn thân nhất của Maradona, thừa nhận rằng Messi đã vượt qua Diego bởi những gì ông đạt được là không thể vượt qua. Nếu Maradona từng gồng gánh một Napoli với đội hình khiêm tốn, thì Messi đã thống trị bóng đá đỉnh cao trong màu áo Barcelona rực rỡ và giờ đây là một đội tuyển quốc gia đầy gắn kết.

Trận chung kết sắp tới với Tây Ban Nha không chỉ là một trận bóng, mà là bài kiểm tra cuối cùng cho sự chuyển giao vương quyền này. Argentina đi vào trận đấu đó với tư thế của một đội bóng có "thứ gì đó mà không đội nào khác có"—một sự kết hợp giữa trái tim, linh hồn và sự sắc sảo của Messi ở giai đoạn hoàng hôn rực rỡ nhất.

Messi đã không còn sống trong bóng tối của Maradona nữa. M10 đã tự xây dựng nên một đài tưởng niệm cho riêng mình bằng thứ bóng đá tuyệt hảo và một nhân cách điềm đạm. Tại New York, nếu Messi nâng cao chiếc cúp vàng một lần nữa, đó sẽ không chỉ là chiến thắng của một cá nhân, mà là sự khẳng định cho một Argentina mới: một quốc gia đã học được cách yêu thiên tài của mình vì chính bản thân họ, chứ không phải vì sự phản chiếu của một huyền thoại đã khuất.

HỒ VIỆT