Lionel Messi - người hủy diệt cả một hệ thống

Trước khi Enzo Fernandez ghi bàn gỡ hòa 1-1 ở phút thứ 85, vẫn ít ai dám tin rằng, Argentina sẽ có một màn lội ngược dòng ấn tượng khác tại FIFA World Cup 2026. Nhưng rồi, họ đã làm được, thêm một lần nữa. Lần này còn giá trị hơn, khi Lionel Messi làm sụp đổ cả một hệ thống phòng thủ của tuyển Anh.

Một ngày bình thường khác của Messi là khi anh lại hủy diệt cả một hệ thống chiến thuật

Có thể nói, thắng trước 1-0 nhờ đường kiến tạo đầu tiên của Morgan Rogers (ở trong lần đá chính đầu tiên) - và bàn thắng đầu tiên của Anthony Gordon tại đấu trường World Cup 2026 mang đến lợi thế rất, rất lớn về tâm lý cùng chiến thuật cho tuyển Anh.

Tuy nhiên, HLV Thomas Tuchel và “sự hèn nhát” của cả tập thể Tam Sư đã khiến mọi lợi thế trôi vào hư không. Quá tự tin vào chiến thuật phòng ngự của mình, rồi cả kỹ năng phòng thủ của nhiều hậu vệ cao to đang chơi tại Premier League, Tuchel chủ động lùi thấp đội hình để nhường lại thế trận và khu giữa sân cho tuyển Argentina.

Nhưng ông quên rằng, đối thủ của ông không chỉ là một tập thể có thể lực chịu ảnh hưởng bởi nhiều trận đấu vắt kiệt sức lực: Tuyển Argentina. Mà đối thủ của ông - còn là một Messi đẳng cấp hàng đầu thế giới, người từng khiến ông đau đầu nhiều lần ở cấp độ CLB, dù họ cũng đã từng là thầy trò một thời gian tại PSG.

Messi ấy, người bước vào mỗi trận đấu quan trọng và then chốt như lại sống một ngày bình thường khác, vì bóng đá với anh đơn giản chỉ là niềm vui, anh chỉ “chơi bóng” kiểu không có tính toán thiệt hơn, “chi cho căng đầu mệt óc”?

Và một Messi bình thường nhưng lại là “đẳng cấp với những người khác ấy” vẫn tạo ra bước ngoặt trong tình thế ngặt nghèo nhất. Bàn gỡ hòa của tiền vệ đang thuộc biên chế Chelsea là rất đẹp mắt. Nhưng ai chuyền bóng - kiến tạo cho anh này? M10.

Hãy cùng nhìn nhận lại bàn thắng này: Bóng được triển khai bên cánh phải sau một pha đá phạt góc, rồi bóng đến chân Messi, M10 ngay lập tức hút tới 3 chiếc bóng áo trắng, với Spence, Elliott Anderson và cả Harry Kane về phía mình.

Trong khi hàng thủ tuyển Anh còn phải bố trí thêm người gia cố ở khu trung tâm vòng cấm địa, họ không còn một “chốt chặn từ xa nào” - một điểm án ngữ ngay trước vòng 16m50. Khi Messi kéo cả hàng thủ tuyển Anh lệch qua một bên và nhả bóng cho Enzo, trước mặt cầu thủ này là cả một khoảng không to lớn.

Tiền vệ của Chelsea vung chân cực mạnh, Jude Bellingham nhận ra khoảng trống và lao tới tung người chuồi bóng nhưng mà đã quá trễ. Bóng từ chân của Fernandez tạo ra một đường cong khó tin khiến thủ môn Jordan Pickford bất lực dù đã bay hết người.

1-1, đó là kết quả “vẫn còn chấp nhận được” nếu Tuchel biết tận dụng khoảng thời gian còn lại. Nhưng một lần nữa: Đối thủ của ông là Messi, anh vẫn đang ở trên sân, chẳng ở đâu xa... Tài nghệ bóng đá - không phải nói là kỹ năng bóng đá bình thường anh vẫn hay thể hiện tạo ra thêm khác biệt thứ 2.

Phút thứ 90+2, Messi lại có bóng bên cánh phải, anh đảo người và hút tiếp 2 chiếc áo trắng lao về phía mình. Hàng thủ tuyển Anh hoảng loạn thật sự, bị kéo nghiêng về một phía và do đó, một khoảng trống vật lý hiện ra ngay chỗ Lautaro Martinez.

Đường tạt bóng như đặt sau đó của Messi khiến Martinez chỉ cần bật lên vừa phải dùng đầu chịu lực bóng cũng đủ trở thành một pha đánh đầu kết liễu hoàn hảo giữa ánh mắt bất lực của John Stones và Ezri Konsa. Pickford thêm một lần nữa trở thành nạn nhân tận mắt chứng kiến bị kịch.

Cuối trận, dù Tuchel có vội vã thay ngược vào sân những cầu thủ có tố chất tấn công, mọi thứ đã trở nên quá muộn màng. Messi với kỹ năng chơi bóng của mình đã kéo sập cả hệ thống phòng thủ tưởng chừng như hợp lý nhất, biến Tuchel trở về cương vị một HLV bình thường cũng chẳng hơn gì Gareth Southgate ngày xưa...

Đ.Hg.