Lamine Yamal liên tục đánh bại Kylian Mbappe trong 2 năm qua

Hai tài năng xuất chúng, 2 ứng cử viên sáng giá cho Quả bóng Vàng của tương lai, 2 niềm hy vọng của quốc gia mình, nhưng trên sân cỏ, hầu như luôn chỉ có một người chiến thắng. Và người chiến thắng liên tục đó là Lamine Yamal.

Yamal đang là "khắc tinh" của Mbappe (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Thành tích đối đầu của Yamal với Kylian Mbappe thực sự rất đáng kinh ngạc: Thần đồng người Tây Ban Nha không chỉ chơi hay hơn - mà còn hoàn toàn áp đảo Ngôi sao người Pháp. Tại vòng bán kết World Cup 2026, xu hướng này, vừa là nỗi đau của Mbappé vừa là nguồn cảm hứng cho Yamal, càng được củng cố thêm.

Mối kình địch giữa Mbappe và Yamal ngày nay có thể dễ dàng được gọi là biểu tượng đặc trưng của bóng đá thế giới, và đặc biệt là khi cả 2 đều đang khoác áo Real Madrid và Barcelona ở cấp CLB tại đấu trường của La Liga.

Mối kình địch này bắt đầu thậm chí trước khi cầu thủ người Pháp chuyển đến Madrid. Vào tháng 4-2024, Barcelona - với Yamal 16 tuổi trong mùa giải đầu tiên ở cấp độ đội 1, đối đầu với PSG ở tứ kết Champions League.

Mbappe - người trải qua mùa giải cuối cùng với CLB chủ sân Công viên các Hoàng tử bước vào trận đấu với độ tuổi 25. Mặc dù đội bóng xứ Catalan thắng trận lượt đi 3-2 ngay ở Paris, nhưng đội bóng Pháp trả đũa ở trận lượt về với chiến thắng áp đảo 4-1, để rồi giành vé vào bán kết (thua Borussia Dortmund).

Cả 2 người đều đóng vai trò quan trọng ở trong trận lượt về: Yamal kiến ​​tạo 1 bàn, nhưng bị thay ra sớm do Barcelona bị thẻ đỏ phải có điều chỉnh lại, ​​trong khi Mbappe ghi 2 bàn và xoay chuyển cục diện trận đấu trong hiệp 2.

Lần đối đầu nhau tiếp theo là ở bán kết Euro 2024. Mbappe đã kiến ​​tạo 1 bàn thắng sớm trong trận đấu, và Yamal gỡ hòa bằng một cú sút xa tuyệt đẹp giữa hiệp 1. Vài phút sau, Dani Olmo ghi bàn thắng quyết định, giúp Tây Ban Nha vượt qua Pháp, sau đó thắng cả tuyển Anh giành ngôi vô địch sau 12 năm.

Real và Barcelona đã gặp nhau 4 lần trong mùa giải 2024-2025. Ở vòng 11 La Liga, đội bóng xứ Catalan đã đè bẹp Los Blancos với tỷ số 4-0 trên sân khách, còn trong trận chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha, họ cũng đã đánh bại đối thủ truyền kiếp của mình với tỷ số 5-2.

Gần cuối mùa giải, Barcelona lần đầu tiên đánh bại Madrid ở trong trận chung kết Copa del Rey (với tỷ số 3-2 sau 2 hiệp phụ), và sau đó giành thêm một chiến thắng ngoạn mục nữa (4-3) ở vòng 35 của La Liga.

Mùa hè 2025, Tây Ban Nha và Pháp gặp nhau ở bán kết UEFA Nations League. Đến phút 55, La Roja dẫn trước 4-0, và đến phút 67, tỷ số là 5-1. Mbappe và các đồng đội suýt nữa đã tạo nên màn lội ngược dòng thế kỷ, nhưng khi tiếng còi mãn trận vang lên, tỷ số là 5-4.

Kylian ghi được 1 bàn thắng và có thêm 1 pha kiến ​​tạo, còn Lamine hay hơn nữa khi lập được “cú đúp”, đồng thời ghi bàn thắng thứ 5 và cũng là bàn thắng quyết định giúp đội nhà giành lấy chiến thắng chung cuộc.

Ở vòng 10 của La Liga mùa trước (mùa 2025-2026), Mbappe chỉ giành được chiến thắng thứ 2 và cũng là chiến thắng cuối cùng cho đến nay trước Yamal - kết quả thắng 2-1 trong trận El Clasico. Nói chung, như vậy là “quá ít ỏi”.

Và rồi, ở bán kết FIFA World Cup vào rạng sáng nay, Yamal và Mbappe đã có cuộc gặp thứ 10. Kylian hẳn muốn quên đi trận đấu như một cơn ác mộng. Chỉ một cầu thủ với bản lĩnh bất khuất mới có thể ngăn cản được đội tuyển Tây Ban Nha xuất chúng đêm đó, và Pháp đã không có được điều đó.

Trong những phút cuối cùng của sự thất vọng tràn trề, Mbappe đã mất bình tĩnh và có phản ứng rất thái quá với thủ môn Unai Simon. Anh cảm thấy anh không thể cứu vãn đất nước mình đêm qua. Đó là biểu hiện của sự yếm thế.

Mbappe có thể là Ngôi sao tiếp theo tiếp quản Đế chế của những Cristiano Ronaldo hoặc là Lionel Messi. Nhưng anh đang đối mặt với Khắc tinh của cuộc đời và cũng có thể, sự nghiệp của anh sẽ còn bị kềm hãm vì kẻ ấy!

Đ.Hg.