Erling Haaland, Gilberto Silva đồng loạt khen ngợi Jude Bellingham

Ở trong đội hình tuyển Anh, vai trò của Số 10 Jude Bellingham có thể nói chỉ “thấp hơn” một chút so với sức ảnh hưởng của Trung phong hàng đầu Harry Kane. Và trước thềm trận đấu then chốt chống lại tuyển Argentina, thì Erling Haaland và cả Gilberto Silva đồng loạt khen ngợi cầu thủ này!

Bellingham đang chơi rất hay trong màu áo tuyển Anh

Là một người bạn thân từ thời ở CLB Borussia Dortmund, Haaland sẽ hiểu rất rõ giá trị Jude. Tiền đạo người Na Uy vừa dành lời khen ngợi tiền vệ đang chơi cho Real Madrid với lại VG: “Jude là một người bạn rất tốt của tôi, và cậu ấy là một gã trai rất tuyệt vời”.

“Tôi cũng không ngạc nhiên khi cậu ấy ghi bàn và chơi hay như vậy. Cậu ấy thật phi thường, và tuyển Anh rất may mắn vì ai cũng muốn có một cầu thủ như cậu ấy ở trong đội”, Haaland đã dành hết những lời lẽ tuyệt vời nhất - cho người bạn chí cốt của anh...

“Liệu là tuyển Anh có thể vô địch kỳ World Cup này không? Có chứ, tại sao lại không nhỉ? Tôi có vài người bạn từ Manchester City trong đội hình của tuyển Anh (như là John Stones, hậu vệ góp phần khóa chặt anh ở tứ kết. Tất nhiên, tôi muốn họ thi đấu tốt!”.

Trong khi đó, cựu tiền vệ người Brazil đã từng cùng Vàng - Xanh vô địch World Cup 2002 ở châu Á là Gilberto Silva cũng có đánh giá rất cao tài năng và cả sự nghiệp của tiền vệ trẻ mới chỉ 23 tuổi quê ở Stourbridge (người đang sở hữu 6 bàn thắng và 1 kiến tạo giải này).

“Trong những trận đấu lớn kiểu như thế này, bạn cần những cầu thủ hàng đầu tỏa sáng, và cậu ấy đã chứng minh điều đó trong 2 năm trở lại đây, đầu tiên là ở Real Madrid và giờ là tại đấu trường FIFA World Cup”, cựu tiền vệ cũng từng vô địch Premier League với Arsenal nói.

“Thậm chí là tôi nghĩ cậu ấy vẫn còn rất nhiều tiềm năng. Ở một số khía cạnh, cậu ấy gợi nhớ đến Zinedine Zidane, và sự so sánh mà John Terry đưa ra giữa cậu ấy với lại Zidane cũng là hoàn toàn chính xác”, Silva bình luận ở trên một chương trình podcast của FIFA.

Không chỉ được so sánh với lại Zidane, Bellingham còn được so sánh với cả... Diego Maradona, nhờ vào thành tích anh là người đầu tiên sau Huyền thoại của bóng đá Argentina lập được “cú đúp” trong 2 trận đấu liên tiếp thuộc đấu trường của FIFA World Cup.

Bellingham trả lời phỏng vấn của beIN SPORTS quanh sự so sánh này: “Ông ấy giỏi hơn tôi gấp 10 triệu lần. Tôi chỉ đang cố gắng làm những gì có thể cho đội của mình. Tôi rất biết khả năng của mình và tôi vẫn luôn cố gắng cống hiến hết sức lực của bản thân”.

Đ.Hg.