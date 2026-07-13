Lionel Messi háo hức chờ đợi trận đấu đặc biệt với Anh ở bán kết

Ngôi sao bóng đá người Argentina - Lionel Messi đã rất nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đối đầu với lại một cường quốc bóng đá thế giới như là tuyển Anh ở giai đoạn quyết định này của giải đấu, thời điểm cả đội Argentina đang cảm thấy áp lực từ lịch đấu khắc nghiệt của World Cup.

Messi trong chiến thắng trước Thụy Sĩ

“Đó là một trận đấu đặc biệt. Đây là lần đầu tiên của tôi đối đầu tuyển Anh. Tôi từng thi đấu với tất cả các đội trừ Anh. Đó là một trận đấu khác biệt, một đội bóng có truyền thống tuyệt vời, thật tuyệt vời khi được tham gia một trận đấu tầm cỡ này ở bán kết”, Messi nói trong cuộc trả lời phỏng vấn ở khu vực dành cho báo chí tại Kansas City.

Messi cũng đã nhân cơ hội này để mà ca ngợi tinh thần thi đấu của đội tuyển Argentina, tập thể hiện vẫn duy trì được tính cạnh tranh ngay cả sau những chiến thắng gần đây ở đấu trường thế giới và châu lục, bất chấp cả những nghịch cảnh đầy khó khăn.

“Đội hình này không bao giờ ngừng nỗ lực; họ luôn muốn nhiều hơn và phấn đấu để sánh ngang với những đội bóng mạnh nhất thế giới. Những gì đội bóng này đã đạt được không phải là chuyện nhỏ: Vô địch World Cup, Vô địch Copa América và một lần nữa lọt vào bán kết giải bóng đá lớn nhất hành tinh”, Messi hào hứng cho biết thêm.

Mặc dù đang trong tâm trạng hưng phấn vì giành vé vào vòng “tứ hùng”, Đội trưởng tuyển Argentina thừa nhận rằng toàn đội đang cảm thấy mệt mỏi về thể lực. Chiến thắng 3-1 trước Thụy Sĩ chỉ được quyết định trong hiệp phụ, đây là lần thứ 2 Argentina phải cần thi đấu đến hiệp phụ ở vòng đấu loại trực tiếp - chỉ trong vòng 8 ngày mà thôi!

“Chúng tôi sẽ cố gắng nghỉ ngơi trong mấy ngày sắp tới, vì là chúng tôi đã trải qua rất nhiều thứ. Toàn đội chắc chắn đang cảm thấy điều đó, nhưng chúng tôi sẽ ở trong trạng thái tốt nhất có thể để tiếp tục thi đấu như trước đây”, Messi khẳng định.

Về màn trình diễn tổng thể của đội, Messi có ca ngợi nỗ lực của các đồng đội ở trên hàng tấn công. Julián Álvarez, người ghi 1 trong những bàn thắng rất đẹp mắt, và cũng là bàn thắng nâng tỷ số lên thành 2-1, nhận được lời khen tặng rất là đặc biệt từ M10...

“Đó là một bàn thắng quá tuyệt vời; cậu ấy có khả năng dứt điểm ở đẳng cấp thế giới và đã thể hiện điều đó nhiều lần, kể cả khi còn thi đấu ở tại Atletico Madrid. Tôi rất hài lòng với kết quả, bàn thắng của cậu ấy và cả bàn thắng của Lautaro nữa. Chúng ta cần tiếp tục duy trì phong độ này”, siêu sao bóng đá thế giới đưa ra nhận định nhanh lẹ.

Đ.Hg.