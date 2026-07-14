Các cầu thủ Pháp bình tĩnh và tự tin trước phát ngôn của Lamine Yamal

Bầu không khí trận bán kết FIFA World Cup 2026 giữa tuyển Pháp và tuyển Tây Ban Nha (dự kiến diễn ra vào lúc 2 giờ sáng thứ Tư, ngày 15-7 theo giờ Việt Nam) hiện đang trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết. Sau phát ngôn có phần “tự mãn” của Lamine Yamal, thì các cầu thủ tuyển Pháp bắt đầu phản ứng...

Tuyển Pháp tự tin hướng tới trận đấu với Tây Ban Nha

Ngôi sao của La Roja chia sẻ với Marca cách đây 2 hôm: “Tôi từng nghĩ chúng tôi mạnh hơn nhiều so với tuyển Bỉ. Đúng là việc để thủng lưới khiến tôi có cảm giác lạ lẫm vì điều đó xảy ra ngay khi chúng tôi đang hoàn toàn kiểm soát trận đấu. Nhưng đó mới là bóng đá!”.

“Có thể trông như chúng tôi không thi đấu thứ bóng đá đẹp mắt cho lắm, nhưng thực tế là không đội nào có thể chơi ngang tầm với chúng tôi. Tôi nghĩ nếu Pháp phải lo sợ ai, thì đó chính là chúng tôi. Chúng tôi là đội đã loại họ khỏi giải đấu Nations League hồi 2025”.

Hậu vệ tuyển Pháp hiện đang khoác áo Real Madrid - anh Ibrahima Konate là người đầu tiên phản pháo: “Cậu ta có thể nói về bất cứ điều gì cậu ta muốn. Chúng tôi sẽ chuẩn bị cho trận đấu tốt nhất có thể, và sau tiếng còi kết thúc trận đấu, chúng ta sẽ cùng xem lời nói của ai có mới có trọng lượng”.

“Chúng tôi có sợ Tây Ban Nha không? Không, không, và một lần nữa sẽ là không. Thành thật mà nói, chúng tôi không để ý đến những tuyên bố như vậy. Chúng tôi hẳn không nên sợ bất cứ ai. Chúng ta cần giữ thái độ khiêm tốn và không rơi vào cái bẫy đó, đặc biệt là ở giai đoạn này của giải đấu”, Konate đáp trả trên RMC Sport.

Konate mới chỉ ra sân đúng 1 lần ở FIFA World Cup tại Bắc Mỹ năm nay. Đó là 14 phút đồng hồ trong trận Pháp thắng áp đảo Na Uy với tỷ số 4-1 ở vòng đấu bảng. Đó không phải vì anh kém chất lượng mà vì đội hình tuyển Pháp ở thời điểm hiện tại thật sự quá tư tài năng.

Trong khi đó, một hậu vệ khác của Les Blues - Maxence Lacroix cũng mạnh mẽ hướng những ngôn từ về phía tiền đạo của Barcelona: “Tôi không nói là chúng tôi sợ hãi. Chúng tôi biết giá trị của mình. Chúng tôi cũng biết rằng là Tây Ban Nha có một đội hình tuyệt vời và họ đang chơi một giải đấu rất hay”.

“Tôi nghĩ tất cả các đối thủ của chúng tôi đều có những cầu thủ rất mạnh mẽ. Nhưng chúng tôi đang tập trung tối đa vào mục tiêu chính của mình - giành chiến thắng”, trang Get French Football News có dẫn lại lời Lacroix vừa mới chia sẻ một cách cực kỳ quyết liệt.

Cũng như Konate, Lacroix mới chỉ ra sân đúng 1 lần và đó là ở trong trận đấu với tuyển Na Uy ở vòng đấu bảng. Tuy vậy, anh này lại được chơi đến 90 phút. Có thể hiểu sơ về chiêu thức của HLV Didier Deschamps: Các cầu thủ ít thi đấu có thời gian rảnh ra “đấu võ mồm”, còn các cầu thủ quan trọng tập trung vào chuyên môn không nhiều chuyện.

Đ.Hg.