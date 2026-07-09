Khi "Sư tử Atlas" trở thành tấm gương của cả châu Phi

Tại World Cup 2026, Morocco đang là lá cờ đầu của bóng đá châu Phi, một hình ảnh trái ngược hoàn toàn với sự hỗn loạn và bất ổn đang bao trùm lấy nhiều nền bóng đá khác trên lục địa này. Việc lọt vào tứ kết lần thứ hai liên tiếp không chỉ là một thành tích lịch sử, mà còn là một lời nhắc nhở đầy giá trị về tầm quan trọng của sự chuẩn bị, tổ chức và tầm nhìn chiến lược.

Có những trận thua để lại vết thương, và có những trận thua để lại di sản. Morocco của năm 2026 đang viết tiếp câu chuyện thứ hai. Dù kết quả trước Pháp tại tứ kết diễn ra ở Foxborough ra sao, đội bóng của huấn luyện viên Mohamed Ouahbi đã tự khắc tên mình vào lịch sử: đội tuyển châu Phi đầu tiên góp mặt ở tứ kết World Cup hai kỳ liên tiếp.



Sáu thập kỷ và một đường cong tiến hóa

Bóng đá Morocco không nổi lên sau một đêm. Trong sáu thập kỷ qua, Morocco đã lập nhiều cột mốc thành tích cho châu Phi tại World Cup — là quốc gia đầu tiên giành vé trực tiếp dự vòng chung kết năm 1970, trở lại năm 1986 và trở thành đội đầu tiên của châu lục vào vòng 16 đội, rồi tạo nên hành trình bán kết đột phá tại Qatar bốn năm trước. Đó không phải may mắn nhất thời.

Đó là một đường cong tích lũy, nơi mỗi kỳ World Cup là một viên gạch được đặt lên viên trước đó. Điều đáng nói là Morocco đạt được thành tích này trong hoàn cảnh không hề lý tưởng: đổi huấn luyện viên chỉ ba tháng trước giải, lặp lại kịch bản từng xảy ra trước Qatar 2022. HLV Ouahbi chỉ được bổ nhiệm vào đầu tháng Ba, nhưng ông đã có bốn năm làm việc với các đội U20 và U23 Morocco trước đó. 4 năm làm việc với các đội trẻ, tạo nên một sự kết nối và hiểu biết sâu sắc về lực lượng. Sự kiên nhẫn và bản lĩnh của ông được thể hiện rõ trong những thời điểm khó khăn, khi đội bóng không bao giờ đánh mất sự tập trung và niềm tin vào lối chơi của mình.



HLV Ouahbi (áo đen)

Ông thay đổi nhân sự và triết lý chiến thuật, bỏ vị trí trung phong truyền thống, đẩy Azzedine Ounahi chơi cao hơn — và kết quả đến gần như ngay lập tức khi Ounahi lập cú đúp trong trận thắng Canada 3-0 để đưa Morocco vào tứ kết sớm nhất giải.

Cựu thủ môn Cameroon, Joseph-Antoine Bell, người từng tham dự ba kỳ World Cup, đã chỉ ra điểm khác biệt cốt lõi: "Điều này xảy ra khi một đội bóng đã giải quyết được mọi vấn đề của họ... Họ có thể hoàn toàn tập trung vào các trận đấu mà không phải lo nghĩ về các vấn đề tài chính hay hành chính”. Morocco đã tạo ra một môi trường yên tâm và chuyên nghiệp, điều mà nhiều quốc gia châu Phi khác, như Ghana hay Senegal, đã không làm được, khiến họ phải trả giá đắt.

Điểm nghẽn của một châu lục

Câu chuyện của Morocco càng trở nên nổi bật khi đặt cạnh sự thất vọng của các đại diện khác. Ghana đã thuê HLV Carlos Queiroz chỉ chưa đầy hai tháng trước giải đấu và chỉ có hai trận giao hữu để chuẩn bị. Hậu quả là sự thiếu gắn kết và chiến thuật mơ hồ, dẫn đến thất bại ngay từ vòng 32 đội. Queiroz, trong lời chia tay, đã nhấn mạnh một thông điệp sâu sắc: "Tương lai của các Ngôi sao đen sẽ không chỉ được xây dựng trên sân cỏ. Thành công phải bắt đầu từ bên ngoài sân cỏ, bằng việc tạo ra môi trường tốt nhất có thể". Senegal thậm chí còn có một kết thúc cay đắng hơn khi để thua ngược Bỉ từ thế dẫn 2-0 ở phút 86. Trước và sau trận đấu này, mối bất hòa về tiền thưởng giữa cầu thủ Senegal và Liên đoàn bóng đá quốc gia này chưa từng được hóa giải.

So với các đối thủ trong khu vực, khoảng cách của Morocco không nằm ở tài năng cá nhân — châu Phi chưa bao giờ thiếu những cầu thủ giỏi. Khoảng cách nằm ở cấu trúc vận hành. Nhà báo Amine El Amri, người theo dõi sát tâm lý người hâm mộ Morocco từ Casablanca, nhận định đây là một đội bóng đã giải quyết xong các vấn đề nội bộ để có thể toàn tâm tập trung cho chuyên môn, trong khi phần lớn các đội tuyển châu Phi khác vẫn còn vướng vào rắc rối tài chính và hành chính.

Đây chính là "lỗi hệ thống" mà bóng đá châu Phi phải đối diện: thành tích cá nhân xuất sắc nhưng nền tảng quản trị lỏng lẻo. Sunday Oliseh, cựu đội trưởng và huấn luyện viên tuyển Nigeria, người từng nếm trải nỗi đau để tuột chiến thắng trước Italy năm 1994, nói rằng điều đáng lo hơn cả bây giờ là các cầu thủ châu Phi đã có nhiều kinh nghiệm hơn nhưng vẫn lặp lại những sai lầm cũ khi dẫn trước — cho thấy vấn đề không chỉ ở HLV mà còn ở bản lĩnh thi đấu được rèn giũa từ một hệ thống ổn định.

Trận tứ kết với Pháp sẽ là một thử thách cực đại cho Morocco, nhưng dù kết quả có ra sao, họ đã cho thấy con đường đúng đắn cho bóng đá châu Phi. Joseph-Antoine Bell tin rằng các đội châu Phi sẽ sớm vô địch World Cup, nhưng điều kiện tiên quyết là phải có "ba hoặc bốn quốc gia" trong tứ kết, một sự hiện diện đủ mạnh để tạo nên sức ép và sự cạnh tranh thực chất.

HỒ VIỆT