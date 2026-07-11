Tore Andre Flo bàn về khả năng vô địch của Na Uy

Điều gì sẽ xảy ra nếu Na Uy thực sự vô địch FIFA World Cup 2026? Nghe có vẻ buồn cười, nhưng giấc mơ của người Scandinavia đang sống động hơn bao giờ hết... qua vũ điệu chèo thuyền ăn mừng chiến thắng - gần nhất là trước Brazil, cả lần Erling Haaland nhận trọng trách đánh trống khi liên tục ghi bàn!

Haaland được Flo đánh giá cao

Trở lại với FIFA World Cup năm 1998, Tore Andre Flo giúp tuyển Na Uy gây cú sốc lớn lao khi đánh bại Brazil “hùng mạnh” (có cả Ronaldo, Bebeto, Denilson) với tỷ số 2-1 tại Marseille (vòng đấu bảng), và được đặt biệt danh huyền thoại “Flonaldo”.

Rồi 28 năm sau, lịch sử đã lặp lại một cách đáng kinh ngạc: Một chiến thắng 2-1 khác trước Selecao đã đưa Thế hệ Vàng mới của bóng đá Na Uy, dẫn đầu bởi Erling Haaland và Martin Odegaard, lọt vào vòng tứ kết lịch sử gặp Đội tuyển Anh.

Trong cuộc phỏng vấn gần đây, cựu tiền đạo Chelsea đã bắc cầu nối giữa 2 kỷ nguyên khó quên, thảo luận về những bí quyết chiến thuật của Na Uy, World Cup, quá khứ và tương lai với The Blues - cả những kỷ niệm sâu sắc về vị HLV Gianluca Vialli.

Na Uy ở World Cup 2026

“Tôi nghĩ là mọi người ở Na Uy đều kỳ vọng Na Uy sẽ thi đấu tốt. Họ đã có một đội hình ngày càng mạnh hơn qua các năm và đã tiến rất gần với việc giành vé tham dự World Cup. Rồi giờ đây khi mà cuối cùng họ đã giành được vé tham gia VCK...”.

“Tôi nghĩ hầu hết mọi người ở Na Uy đều nghĩ rằng đội tuyển có thể lọt vào vòng đấu tứ kết. Nhưng nếu họ tiến xa hơn nữa, điều đó thậm chí còn vượt quá cả những kỳ vọng ban đầu đó””, cựu tiền đạo của tuyển Na Uy chia sẻ rất hào hứng.

“Tôi nghĩ điều thông minh mà HLV Stale Solbakken đã làm là cho phép các cầu thủ ngôi sao phát huy tối đa khả năng của mình. Ví dụ như là Haaland, cậu ấy có thể đứng trước khung thành và chỉ làm công việc dứt điểm kết liễu của mình!”.

“Và sau đó, các cầu thủ chạy cánh được phép đối đầu trực tiếp với hậu vệ và xâm nhập vào những khu vực nguy hiểm. Ở hàng phòng ngự, ông ấy đã siết chặt khu vực trung tâm sân đấu khiến đối thủ khó có thể xuyên thủng hàng thủ Na Uy”.

“Tôi nghĩ rằng HLV đã thay đổi toàn bộ đội hình cho trận đấu với tuyển Pháp. Rõ ràng, Pháp là một trong những đội mạnh nhất giải đấu, vì vậy đó là một trận đấu khó khăn, đặc biệt là khi các cầu thủ ngôi sao không hề có mặt ở trên sân đấu”.

“Tôi vẫn nghĩ rằng Na Uy đã chơi khá tốt: Khi tỷ số là 2-1, họ suýt được hưởng một quả phạt đền, và ngay sau đó Pháp đã nâng tỷ số lên 3-1. Nhưng ông ấy thay đổi 9, 10, 11 cầu thủ đội hình xuất phát, đó là trận đấu khó khăn là điều dễ hiểu!”.

“Tôi nghĩ có lẽ là trận đấu với Brazil, với Haaland ghi 2 bàn thắng khi có 2 cơ hội. Ở phía bên kia, thủ môn (Orjan) Nyland đã chơi rất tốt. Tôi nghĩ đó là điều đã tạo nên lợi thế cho Na Uy trong trận đấu này, và những gì họ đã làm trong vòng cấm. Đó chính là phiên bản tuyển Na Uy tốt nhất ở World Cup năm nay”.

“Đúng vậy, chúng tôi cũng đã đánh bại Brazil vào năm 1998, và Na Uy chưa hề bao giờ bị Brazil đánh bại. Brazil chưa bao giờ thắng Na Uy trong 5 trận đấu; Na Uy thắng 3 lần và hòa 2 lần. Đó là một thành tích tuyệt vời của tuyển Na Uy và có lẽ là kỷ lục tốt nhất trên thế giới. Thật đáng kinh ngạc”.

Có thể đăng quang vô địch

“Haaland chắc chắn là hình mẫu tiền đạo trung tâm lý tưởng ngày nay. Cậu ấy rất sắc sảo và dứt điểm tốt, có lẽ là người dứt điểm tốt nhất thế giới thời điểm hiện tại. Tôi nghĩ là cậu ấy không giống với Messi, người có thể rê bóng khắp sân đấu”.

“Nhưng cậu ấy chỉ đơn giản là một người dứt điểm - và là người giỏi nhất. Tôi không chắc mình có nên khuyên cậu ấy cải thiện những chi tiết khác hay không; mọi người sẽ rất vui nếu cậu ấy tiếp tục ghi bàn như hiện tại”, Flo khen ngợi “hậu bối”.

“Hiện tại Odegaard là cầu thủ chủ chốt của Na Uy. Cậu ấy đã giữ vị trí đó trong nhiều năm nay, là đội trưởng của Arsenal, và là người có kỹ thuật tốt. Cậu ấy hỗ trợ rất tốt cho các tiền đạo, thực hiện những đường chuyền quan trọng, giúp họ dễ xâm nhập những khu vực nguy hiểm, cũng như Haaland và các cầu thủ chạy cánh”.

“Với cuộc đối đầu tuyển Anh, tôi kỳ vọng một trận đấu khá cân bằng. Anh là một đội rất, rất mạnh, nhưng Na Uy cũng vậy. Cả 2 đội đều có một tiền đạo ghi bàn rất giỏi và những cầu thủ chạy cánh xuất sắc. Đây có thể là một trận đấu rất hấp dẫn, nhưng tôi dự đoán nó sẽ là một trận đấu khó khăn cho cả 2”.

“Nếu mà Na Uy đánh bại được Brazil và Anh, họ hoàn toàn có thể vô địch. Họ không phải là ứng cử viên sáng giá nhất, nhưng họ rất lạc quan và tự tin. Vì vậy, tôi nghĩ Na Uy vẫn có một chút cơ hội vô địch World Cup, nhưng không ai biết trước được điều gì”.

Kỷ niệm với Chelsea

Từng chơi cho Chelsea (Flo đã thuộc biên chế của The Blues 1 năm trước khi tham gia World Cup 2026), Flo gắn liền với kỷ nguyên của những người Ý như là Gianluca Vialli, Gianfranco Zola và Roberto Di Matteo. Flo kể về những kỷ niệm của mình...

“Thời gian ở Chelsea những năm đầu là một kỷ nguyên không thể tin. Tôi yêu thích việc chơi cho Chelsea và chơi cùng Vialli, Zola và Di Matteo. Họ đều là những người tốt, những quý ông, và tôi thích được ở bên cạnh họ. Zola và Di Matteo rõ ràng vẫn là những người bạn rất tốt của tôi”.

“Vialli là một người rất tuyệt vời. Ông ấy từng làm đồng đội và cũng là HLV của tôi, thậm chí trong cả 2 vai trò, ông ấy đều rất chuyên nghiệp. Ông ấy cũng rất hài hước ngay cả khi chúng tôi không thi đấu; ông ấy có thể nói những điều vui nhộn và chúng tôi có thể cười. Tôi có rất nhiều niềm vui khi làm việc cùng ông ấy”.

“Chelsea đã gặp một số vấn đề ở trong vài năm gần đây với nhiều thay đổi về cầu thủ, nhân viên và lãnh đạo. Đây là một chút vấn đề với đội bóng ở kỷ nguyên mới, và có thể sẽ mất vài mùa giải để trở lại đỉnh cao của châu Âu”, Flo nói về Chelsea hiện tại.

Đ.Hg.