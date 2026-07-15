Đội tuyển Pháp tệ nhất mọi thời đại!

Đội tuyển của Luis de la Fuente đã làm hài lòng giới báo chí. Trong khi đó, Đội tuyển Pháp lại đang bị chỉ trích không thương tiếc ở quê nhà. Thất bại của Les Bleus là những tin tức chính trên truyền thông buổi sáng khắp châu Âu.

Tuyển Pháp bị truyền thông châu Âu chê bai thậm tệ (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Tờ báo AS của Tây Ban Nha nhận định rằng La Roja vượt hơn Pháp về trí tuệ, ý tưởng và sự gắn kết: "Tây Ban Nha đã lọt vào chung kết World Cup sau khi thể hiện lối chơi bóng đá trí tuệ, nơi trí tuệ chiến thắng sức mạnh thô bạo!”.

“Đội tuyển đã thống trị trận đấu, chơi thứ bóng đá đậm chất của Tây Ban Nha. Sự khác biệt chính giữa Tây Ban Nha và Pháp trở nên rõ ràng vào cuối trận. Trong khi người Tây Ban Nha ăn mừng chiến thắng cả tập thể, Mbappe rõ ràng đã bị bỏ lại một mình”.

“Tây Ban Nha không chỉ đánh bại Pháp mà còn giành được sự ngưỡng mộ và tôn trọng của NHM bóng đá trên toàn thế giới. Thật khó để đạt được nhiều hơn thế, để chế ngự một đội bóng tài năng như vậy, vượt qua những gã khổng lồ như Mbappe, Olise hay Dembele. Đây là một bài học cho toàn thế giới”.

“Đừng ai đánh thức chúng tôi dậy!”, Chương trình truyền hình El Chiringuito của Tây Ban Nha nhận xét. Trong khi đó, Jose Luis Hurtado của tờ Marca hân hoan viết: “Một cảnh tượng không thể nào quên. Tây Ban Nha mở cửa bảo tàng Louvre để tiến vào trận chung kết World Cup lần thứ 2. Người Tây Ban Nha đã thể hiện mọi khía cạnh kỹ năng của họ”.

Ferran Martinez (Mundo Deportivo) nhớ lại lời hứa được thực hiện của các cầu thủ ĐTQG: "Sau khi thua trận chung kết Nations League 2025 trước Bồ Đào Nha, Pedri viết trên MXH: “Ngày 19-7-2026”. Đó là ngày diễn ra trận chung kết World Cup. Và Lamin Yamal cũng nói điều tương tự. Họ đã giữ vững lời hứa của mình”.

“Làm sao có thể giải thích được điều này? Làm sao có thể giải thích được rằng Tây Ban Nha, một quốc gia điềm tĩnh và thanh thản, lại có thể làm lung lay tới nước Pháp hùng mạnh, bất khả chiến bại và tráng lệ”.

“Người Tây Ban Nha chơi đùa với họ như là chú mèo con chơi với cuộn len, trò mèo vờn chuột. Và tất cả điều này đã diễn ra trong tiếng reo hò “Ole” từ công chúng kinh ngạc và choáng váng trước cách Tây Ban Nha khiến đội bóng được đánh giá cao hơn không còn gì, hoàn toàn không còn gì cả”, Eduardo Castelao (El Mundo) hết lời ca ngợi.

Tại nước Pháp, cơn giận dữ của truyền thông bùng nổ khắp nơi. Nhà báo Vincent Duluc của tờ L’Equipe tin rằng Đội tuyển quốc gia đã phá hỏng tất cả những nỗ lực trong cả tháng qua: “Một thảm họa ở Dallas. Pháp đã không đáp ứng được những kỳ vọng đã đeo bám họ suốt 4 năm trời”.

“Cuộc phiêu lưu này xứng đáng có một kết quả tốt hơn là sự sụp đổ về lối chơi, chiến thuật, cảm xúc như vậy. Dường như Pháp hầu như không chơi gì, phản bội lại phép màu của mùa Hè nước Mỹ. Trong khi đó, Tây Ban Nha duy trì tinh thần quyết liệt để giành vé vào chung kết World Cup lần thứ 2, sau chiến thắng năm 2010”.

“Chúng tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng điều này sẽ xảy ra thêm một lần nữa, chỉ 2 năm sau trận bán kết Euro 2024, nơi chúng tôi bị áp đảo hoàn toàn, nhưng không đến mức như là hôm nay”, nhà báo Daniel Riolo của RMC Sport cho biết.

“Chúng ta tin tưởng vào hệ thống tấn công 4 người cho đến tận phút cuối cùng, nhưng cuối cùng, chúng ta phải cúi đầu. Tất cả chúng ta đều đã rất vui mừng. Olise và Mbappe là cặp đôi tấn công hay nhất ở trong lịch sử Đội tuyển quốc gia”.

“Olise từng ngồi cùng bàn với Platini và Zidane, nhưng giờ đây cậu ta thậm chí còn không có mặt trong bếp. Ở giai đoạn đầu giải đấu, cậu ta tỏa sáng vì có không gian và sự thoải mái. Nhưng khi áp lực tăng lên, chúng tôi nhận ra một lần nữa rằng vai trò của một số 10 không còn tồn tại trong bóng đá hiện đại!”.

Julien Laurens thì chỉ trích HLV Didier Deschamps ở trên chương trình After Foot: “Tôi thất vọng về mọi thứ. Deschamps làm tôi thất vọng với những quyết định trước trận đấu và cách điều khiển trận đấu của ông ấy”.

“Rabiot bị thay ra vì đã phải nhận thẻ vàng. Xin lỗi, nhưng đối với tôi, điều này thật là quá đáng! Anh cùng với Upamecano là những cầu thủ hiếm hoi trong hiệp 1 đã cố gắng thể hiện được điều gì đó trên sân”.

“Chúng ta ghi nhận số liệu thống kê về bàn thắng, kiến ​​tạo của họ. Chúng ta có khen sự thông minh và khả năng di chuyển của họ. Nhưng mà chúng ta không thấy điều tương tự nào ở trong trận đấu với Tây Ban Nha”, nhà báo Aurelien Leger-Moec (của Footmercato) viết.

“Bộ 3 nguyên tử Mbappe, Olise và Dembele đã gây thất vọng lớn lao, ở thậm chí là ở một mức độ hoàn toàn không ai có thể ngờ tới, nếu xét đến màn trình diễn của họ kể từ đầu giải đấu World Cup cho đến nay”.

Baptiste Despres (của Le Figaro) cảm thấy như thể màn trình diễn của Pháp đã từng xảy ra trước đó: “Hôm thứ Ba, tại SVĐ khổng lồ ở Dallas, Đội tuyển Pháp trông thật nhỏ bé. Và một số khoảnh khắc, gần như đáng sợ khi xét đến sự vượt trội của Tây Ban Nha, đã đưa chúng ta trở lại 4 năm trước...”

“...Đến 70 phút đầu tiên của trận chung kết World Cup 2022 gặp Argentina. Để rồi quay lại 2 năm trước, đến bán kết Euro, hoặc bán kết Nations League năm ngoái. Và ở trong cả 2 trường hợp sau, cảm giác đều giống nhau: Tây Ban Nha đơn giản là giỏi hơn Pháp”.

“Tất nhiên, sở hữu bộ tứ tấn công đẳng cấp như vậy là điều tốt, nhưng sẽ vô ích nếu không ai chuyền bóng cho họ cả. Thất bại này sẽ khó chấp nhận đối với Pháp, những người kỳ vọng một kết quả tốt hơn nhiều trong ngày Lễ quốc khánh của họ, ngày Phá ngục Bastille”, đó là bình luận của tờ Daily Mail (Anh).

“Nước mắt màu xanh. Pháp khóc sau khi bỏ lỡ trận chung kết thứ 3 liên tiếp. Mbappe và Pháp về nước. Tây Ban Nha rút ra bài học bóng đá và tiến vào chung kết World Cup”, còn đây là tiêu đề trên tờ báo Tuttosport của Ý.

La Gazzetta dello Sport (cũng của Ý) còn chỉ trích gay gắt: “Họ về nhà trong sự tự lừa dối bản thân và mọi người. Tây Ban Nha này ở một đẳng cấp riêng, và người Pháp từ trước đến nay luôn gặp khó khăn khi đối đầu với họ”.

“Người Pháp không thể kiểm soát trận đấu, điều này làm cho họ mất ổn định, khiến họ phát điên. Trận đấu không hề là cân sức, từ phút đầu đến phút cuối. Pháp gần như bị bẽ mặt, hoang mang và chán nản”.

“Một tuyển Tây Ban Nha tuyệt vời và áp đảo, vượt trội về mọi mặt. Họ xứng đáng vào chung kết. Pháp đã bị hủy diệt hoàn toàn: Đội tuyển Pháp tệ nhất, và tầm thường nhất từng xuất hiện tại đấu trường World Cup”.

Đ.Hg.