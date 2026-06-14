HLV Srecko Kanatec: “Đừng có kỳ vọng quá nhiều vào đội tuyển Uzbekistan”

HLV người Slovenia - ông Srecko Katanec (cũng là “cựu thuyền trưởng” của tuyển Uzbekistan) vừa lên tiếng nhắn nhủ các CĐV bóng đá của đất nước Trung Á này rằng, họ đừng có kỳ vọng quá nhiều vào đội tuyển nước nhà ở FIFA World Cup 2026.

Các tuyển thủ quốc gia Uzbekistan trong buổi lễ mừng công với Tổng thống Shavkat Mirziyoyev (Ảnh: Văn phòng báo chí Tổng thống Uzbekistan)

Cựu HLV trưởng của “Những chú sói trắng” (nhiệm kỳ từ 2021-2025) đã có bài phát biểu gửi đến người hâm mộ bóng đá của Uzbekistan ngay trước thời khắc lịch sử, khi Đội tuyển bóng đá của quốc gia này chuẩn bị tham dự kỳ World Cup lần đầu tiên...

HLV 62 tuổi quê Ljubljana này đã dẫn dắt Turanians suốt 4 năm trời, đặt nền móng vững chắc để ĐTQG Uzbekistan hưởng lợi sau đó - là giành vé dự World Cup lịch sử. Dù ông rời vị trí vì lý do sức khỏe, nhưng ông vẫn được người dân Uzbekistan kính trọng.

Dù hiểu là đông đảo người dân Uzbekistan vẫn đang ngất ngây sau kỳ tích và nóng lòng để chờ đợi màn trình diễn đầu tiên của đội nhà tại Bắc Mỹ, HLV Katanec vẫn khuyên người hâm mộ - CĐV không nên kỳ vọng quá là cao xa vào thành tích của ĐTQG.

“Tôi có một thông điệp dành cho tất cả người dân Uzbekistan: Đừng kỳ vọng quá nhiều vào kết quả của đội tuyển tại World Cup 2026. Bởi vì rất khó để đạt được thành công đáng kể ở trong một giải đấu lớn và đẳng cấp như vậy ngay từ lần đầu tham gia”.

“Tham dự VCK World Cup không chỉ là một câu chuyện đơn nhất một sớm một chiều, mà là cả một quá trình dài hơi và là một phần của sự phát triển tiến bộ không ngừng. Tôi chỉ mong là các bạn hãy tận hưởng từng khoảnh khắc của ĐTQG ở World Cup”.

Theo cựu huấn luyện viên này, việc vượt qua vòng bảng với Colombia, Bồ Đào Nha và CHDC Congo ở bảng K không phải là nhiệm vụ dễ dàng. Do đó, sự tham gia của Uzbekistan tại kỳ World Cup đầu tiên chỉ nên được đánh giá như một sự kiện lịch sử.

Các học trò của HLV nổi tiếng người Ý - Fabio Cannavaro - hiện đang chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên gặp Colombia tại Atlanta. Nhà cầm quân 52 tuổi hiện vẫn đang theo dõi sát sao tình trạng chấn thương của cầu thủ quan trọng là Jaloliddin Masharipov.

Riêng Cannavaro nhấn mạnh rằng ông kỳ vọng các cầu thủ của mình sẽ thi đấu quả cảm và đầy tính cạnh tranh: “Đây là kỳ World Cup đầu tiên của chúng tôi. Chúng tôi không có gì để mất. Chúng tôi cần gạt bỏ sợ hãi, thi đấu như những chiến binh thực thụ trong 90 phút”.

Đ.Hg.