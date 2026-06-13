Khi khán đài không kín khán giả

Ngoài 2 trận đấu của các đội chủ nhà là tuyển Mexico (đối đầu với tuyển Nam Phi) và tuyển Canada (thi đấu với tuyển Bosnia & Herzegovina), trận đấu giữa tuyển Hàn Quốc và tuyển CH Czech chứng kiến những dãy khán đài rất thưa người, không chật kín. Và đây sẽ là thử thách cho BTC trong vài ngày sắp tới.

Những hàng ghế thưa khán giả trên khán đài (Ảnh: Truyền thông VTV)

Những khoảng trống lớn

Những khoảng trống lớn trên khán đài dễ dàng nhận thấy ở trong các chương trình truyền hình trực tiếp và ảnh chụp từ các phóng viên tác nghiệp ngay trên sân. Ví dụ, trong trận đấu giữa Hàn Quốc và CH Czech ở Guadalajara, có hàng ngàn ghế trống đã được phát hiện, với các vệt màu đỏ rất dài và rất rộng.

Đối với một giải đấu FIFA tuyên bố là lớn nhất lịch sử, đây là dấu hiệu không mấy khả quan. Nhu cầu về bóng đá dường như vẫn còn đó, nhưng không phải NHM nào cũng sẵn sàng trả số tiền BTC yêu cầu. Hơn nữa, còn những vấn đề về hậu cần và visa rõ ràng nằm ngoài tầm kiểm soát của LĐBĐ thế giới...

FIFA chính thức báo cáo số lượng khán giả tham dự trận đấu ở Guadalajara là 44.985 người, gần như lấp đầy sức chứa của SVĐ tại Mexico này. Nhưng mà việc hình ảnh truyền hình trực tiếp và trải nghiệm tại chỗ lại cho thấy những khoảng không khác hẳn, không giống với con số mà BTC đưa ra với báo chí.

“Tôi thấy hàng tá hàng ghế trống ở mọi khu vực”, một CĐV chia sẻ cảm nhận của mình ngay tại SVĐ lên MXH, “Thật điên rồ khi FIFA chọn cách chịu lỗ thay vì giảm giá vé ngay trước trận đấu. Họ đã thất bại hoàn toàn”.

“Nếu có những dãy ghế trống tại một trận đấu FIFA World Cup ở nơi như Guadalajara (địa phương nổi tiếng với việc người dân mê bóng đá đến cuồng nhiệt), thì lý do duy nhất có thể đặt ra ở đây là BTC đã đặt ra giá trần bán vé quá cao, khiến cho các khán giả, NHM và CĐV không đủ khả năng mua vé vào xem”.

Tuy nhiên, cũng có những giả thuyết khác, ít gây lo ngại hơn. Hiệu ứng “khán đài trống một nửa” có thể xuất hiện do các chỗ trống nằm đối diện với các máy quay truyền hình chính - ở khu vực VIP và khán đài trung tâm.

Vé cho những chỗ ngồi này thường thuộc về các đối tác thương mại và cả CĐV thuộc tầng lớp thượng lưu. Những NHM này thường bỏ qua các trận đấu vòng bảng hoặc thích ngồi ở trong các khu vực nhà hàng kín của SVĐ trong những trận đấu như vậy.

Tuy nhiên, điều này góp phần khiến cho bầu không khí của trận đấu thứ 2 tại VCK World Cup thật ảm đạm, vì việc lấp đầy khán đài không chỉ là vấn đề kinh doanh mà còn là nhịp thở và ánh nhìn của lễ hội, điều hiện đang bị đe dọa.

Quá nhiều trận đấu và cơn "bão" giá vé

Lý do được người hâm mộ và giới báo chí thường xuyên viện dẫn nhất cho những chỗ ngồi trống trên khán đài là giá vé. Vài ngày trước khi giải đấu bắt đầu, Yahoo Sports đưa tin rằng FIFA còn khoảng 180.000 vé chưa bán được.

Mặc dù đây không phải là thảm họa đối với một kỳ World Cup, nhưng không phải là con số lạc quan nhất đối với một giải đấu được kỳ vọng sẽ lập kỷ lục về mặt thương mại. Xét cho cùng, FIFA đã trông chờ vào hàng triệu NHM và tác động kinh tế khổng lồ đối với các nước chủ nhà đứng ra đồng đăng cai.

Tuy nhiên, đến khi giải đấu bắt đầu, rõ ràng ở đây chính là công thức “SVĐ lớn cộng với nhu cầu cao bằng việc bán hết vé tự động” không tỏ ra hiệu quả ở mọi nơi. Ít nhất, ở trong trận đấu giữa tuyển Hàn Quốc và CH Czech.

Kỳ World Cup hiện tại là giải đấu đầu tiên có 48 đội tham gia, với 104 trận đấu được lên lịch. Thể thức mở rộng đã làm tăng số lượng trận đấu, nhưng không phải trận nào cũng đủ hấp dẫn và thu hút để trở thành sự kiện bóng đá mà đám đông khán giả trung lập sẵn sàng bỏ ra hàng trăm đô la đến xem.

Trận đấu giữa Hàn Quốc và CH Czech tại Guadalajara chứng minh điều đó. Từ góc độ bóng đá, trận đấu có ý nghĩa sau giờ nghỉ, nhưng nó không phải là loại sự kiện khiến du khách đại chúng thay đổi kế hoạch và chi tiêu số tiền lớn.

Trong khi đó, giá vé cho World Cup 2026 đã phá vỡ kỷ lục mọi kỷ lục về giá cả trong suốt lịch sử Giải vô địch bóng đá thế giới. Giá vé từng chỗ ngồi lên tới hàng nghìn đô la, và một chỗ ngồi hàng đầu được bán với giá 32.000 đô la.

Theo tính toán của Business Insider, một NHM muốn đồng hành ủng hộ cùng với ĐTQG của nước mình trong suốt giải đấu có thể phải chi khoảng 30.000 đô la, bao gồm vé, chỗ ở, phí đậu xe và đi lại. Ngay cả Tổng thống Mỹ Donald Trump, khi biết về giá cả, cũng nói: “Tôi cũng sẽ không trả tiền”.

Nỗi hổ thẹn lớn

Ngay cả trước khi giải đấu bắt đầu, các tổ chức NHM đã lên tiếng phản đối chính sách bán vé của FIFA. Tổ chức Football Supporters Europe gọi giá vé là “quá đắt đỏ” và nói về “sự phản bội to lớn” đối với truyền thống World Cup.

BTC từng mạnh miệng quảng cáo giải đấu là rất dễ tiếp cận và toàn diện nhất có thể, nhưng trên thực tế, một phần đáng kể NHM bình thường phải trả giá cao hơn, giống với khu vực giải trí cao cấp “mang thuộc tính Mỹ” hơn là văn hóa bóng đá của các ĐTQG.

Định giá linh hoạt là một vấn đề riêng biệt. FIFA đã sử dụng nó lần đầu tiên tại một kỳ World Cup trên quy mô lớn như vậy. Giá vé thay đổi dựa trên nhu cầu, điều này ngay lập tức tạo ra cảm giác rằng NHM đang tham gia một “cuộc đua với thuật toán”.

“Ở Mỹ, việc bán lại vé được cho phép. Nếu như chúng tôi bán chúng quá rẻ, chúng sẽ ngay lập tức được mua lại trên thị trường chợ đen với giá cao hơn nhiều”, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino lên tiếng giải thích.

“Và ngay cả bây giờ, khi một số người nói giá vé của chúng tôi cao, vé vẫn được bán lại trên thị trường với giá cao hơn nhiều, hơn gấp đôi giá gốc. Ở Mỹ, bạn không thể xem một trận đấu bóng đá đại học, chứ đừng nói đến một trận đấu chuyên nghiệp đỉnh cao, với giá dưới 300 đô la”.

“Và đây là World Cup. Chúng tôi đã bán được hơn 6 triệu vé. Nhu cầu chưa từng có ở trong lịch sử, nó vượt quá mong đợi không chỉ một chút, mà gấp 10 lần hoặc hơn”, vị Chủ tịch gây tai tiếng gần đây có gắng lý giải mọi thứ.

“World Cup thường diễn ra với khán đài chật kín người, bất kể đội nào thi đấu, nhưng giờ đây FIFA đang đối mặt với nguy cơ lớn: Nhiều trận đấu sẽ diễn ra với khán đài gần như trống vắng khán giả cuồng nhiệt...”.

Trang tin Nine.com.au của Australia phản bác ngay quan điểm chính thức: “Và thảm họa này hoàn toàn là do lỗi của BTC. Đây là nỗi ô nhục lớn nhất của FIFA, và một bóng đen đang bao trùm lên chính World Cup 2026”.

Tại Houston và Dallas, việc thao túng giá vé thậm chí còn dẫn đến các cáo buộc hình sự. Văn phòng Tổng chưởng lý Texas đã mở cuộc điều tra FIFA vì đã đánh lừa người mua. NHM đã mua vé hạng 1 đắt tiền (một số vé có giá hơn 10.000 đô la), với kỳ vọng có được tầm nhìn tốt nhất ra sân.

Tuy nhiên, sau khi mua, BTC đã đơn phương thay đổi cách bố trí chỗ ngồi. Kết quả là, những người đã trả tiền cho những chỗ ngồi tốt nhất lại phải ngồi ở những khu vực ban đầu được chỉ định cho hạng 2. Trong khi đó, vé cho những chỗ ngồi thực sự tốt lại được bán lại.

Khó khăn với visa

Tại Hoa Kỳ, vấn đề thị thực nhập cảnh và bối cảnh chính trị tạo thêm một lớp phức tạp cho tình hình bán vé. 78 trong số 104 trận đấu của giải đấu sẽ được tổ chức tại Hoa Kỳ. Trong khi đó, NHM từ một số quốc gia phải đối mặt với các hạn chế nhập cảnh hoặc kiểm tra an ninh tăng cường.

Hàng nghìn người hâm mộ từ Haiti, Bờ Biển Ngà, Senegal và Morocco bị từ chối cấp visa sau khi mua vé, vì công dân các nước này nằm trong diện cấm du lịch đến Hoa Kỳ. Lệnh cấm này không áp dụng cho cầu thủ, nhưng áp dụng cho NHM thông thường. Hạn ngạch vé của Iran bị hủy hoàn toàn do xung đột vũ trang ở Trung Đông.

Tình hình nhập cảnh phức tạp đã khiến các chủ khách sạn Mỹ lo ngại. Họ được hứa hẹn một sự bùng nổ du lịch trong suốt World Cup, nhưng điều đó không xảy ra ở quy mô như mong đợi từ ban đầu!

70% số phòng do FIFA đặt trước tại Boston, Dallas, Los Angeles, Philadelphia và Seattle đã bị hủy bỏ. Nhìn chung, nhiều khách sạn tại các thành phố đăng cai World Cup ở Hoa Kỳ đã báo cáo lượng đặt phòng thấp hơn dự kiến.

Những hàng ghế trống trên SVĐ không phải là hiện tượng cá biệt trong trận đấu giữa Hàn Quốc và CH Czech. Chúng là một phần rõ ràng của vấn đề đã âm ỉ từ lâu: Giá vé đắt đỏ, công tác hậu cần phức tạp, hạn chế về visa, nỗi lo lắng khi đi du lịch đến Hoa Kỳ, số lượng trận đấu quá nhiều và các rắc rối khác.

Hệ thống kiếm tiền

Ngoài ra, một vấn đề khác cũng nảy sinh: Các đoạn quảng cáo trong trận đấu. Daily Mail đưa tin về phản ứng với trận khai mạc giữa Mexico và Nam Phi, khi các kênh truyền hình phát sóng quảng cáo trong thời gian nghỉ giữa hiệp để cầu thủ tiếp nước.

NHM và các nhà báo phàn nàn rằng là điều này làm gián đoạn nhịp độ trận đấu, và một số chương trình phát sóng trở lại sau giờ nghỉ quảng cáo chậm vài phút. FIFA giải thích sự thay đổi này bằng cách viện dẫn những lo ngại về sức khỏe của các cầu thủ và cái nóng.

Tổ chức này tuyên bố rằng sức khỏe và sự an toàn của các cầu thủ và tất cả những người tham gia vẫn là ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên, NHM vẫn chưa thể chấp nhận “các đoạn quảng cáo” mang đậm chất văn hóa Mỹ.

Câu chuyện này không chỉ đơn thuần là về những chỗ ngồi trống, nó củng cố cái cảm giác chung: World Cup đã trở thành một sản phẩm thương mại hóa hơn nữa. NHM phải trả giá vé cao, nhìn thấy những chỗ ngồi trống, gặp phải các đoạn quảng cáo, và họ bắt đầu coi giải đấu không phải là một lễ hội, mà là một hệ thống kiếm tiền.

Đ.Hg.