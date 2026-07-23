ASEAN Cup 2026: Nhiệm vụ bảo vệ ngôi vô địch của thầy trò HLV Kim Sang-sik

FIFA World Cup 2026 đã khép lại. Nhưng đối với người hâm mộ bóng đá Đông Nam Á, ngày vui vẫn tiếp diễn khi ASEAN Cup (AFF Cup) 2026 chuẩn bị khởi tranh vào ngày 24-7 tới đây. Đây là cơ hội để Đội tuyển Việt Nam của HLV Kim Sang-sik bảo vệ ngôi vô địch!

Tuyển Việt Nam vô địch giải đấu năm 2024 (Ảnh: Dũng Phương)

Với đội hình toàn sao dưới sự dẫn dắt của HLV người Hàn Quốc Kim Sang-sik, nhà cầm quân này sẽ tiếp tục dựa vào những trụ cột đã từng giúp Đội tuyển giành nhiều được danh hiệu 2 năm trước, bên cạnh những ngôi sao nhập tịch mới nổi đang hòa nhập rất tốt.

Những chiến binh Sao Vàng đã giành chức vô địch hồi năm 2024 nhờ công của Nguyễn Xuân Sơn, Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Đình Bắc, “bộ 3 nguyên tử” này sẽ lại tiếp tục đóng vai trò rất quan trọng ở trong hành trình bảo vệ danh hiệu của Đội tuyển Việt Nam!

Việt Nam đã 3 lần giành được chiếc cúp danh giá này - gồm các năm 2008 và 2018 - nhưng mà lại chưa bao giờ bảo vệ được chức vô địch (giành 2 danh hiệu liên tiếp). Hiện tại, nhân dịp giải đấu kỷ niệm 30 năm thành lập, Đội tuyển Việt Nam đang có cơ hội lớn lao.

Đội bóng của thầy Kim sẽ bắt đầu chuyến hành trình bảo vệ ngôi vô địch của mình bằng trận đấu với Timor-Leste tại Chonburi vào ngày 24-7 tới. Việt Nam nằm ở bảng A cùng với các đối thủ khác như là Đội tuyển Singapore, tuyển Campuchia và cả Đội tuyển Indonesia.

HLV Gavin Lee của Singapore sẽ trông cậy vào kinh nghiệm của tay đội trưởng 35 tuổi Hariss Harun và tiền đạo Ilhan Fandi để khởi động hành trình chinh phục danh hiệu thứ 5 và cũng sẽ là danh hiệu đầu tiên kể từ giải đấu hồi năm 2012 của Đảo quốc Sư tử này...

Tuyển Indonesia thì hy vọng sẽ mang về danh hiệu khu vực đầu tiên sau kỷ lục 6 lần giành vị trí Á quân với HLV John Herdman lựa chọn đội hình gồm có nhiều cầu thủ đã từng đưa Đội tuyển quốc gia này đến gần suất tham dự FIFA World Cup lần đầu tiên lịch sử.

Rizky Ridho, Yance Sayuri, Thom Haye và Marc Klok đều góp mặt trong hành trình tiến đến vòng 4 - Vòng loại khu vực châu Á cho World Cup 2026 và kinh nghiệm có được khi đối đầu với những đội bóng mạnh nhất châu lục sẽ giúp cho Indonesia tự tin rất nhiều.

Bộ 3 giàu kinh nghiệm của Buriram United FC: Là Chatchai Bootprom, Pansa Hemviboon và cả Narubadin Weerawatnodom, đã được HLV Anthony Hudson triệu tập vào Đội tuyển Thái Lan khi hướng đến mục tiêu giành chức vô địch lần thứ 8, một kỷ lục khó tin nổi.

Yotsakorn Burapha, người tỏa sáng trong màu áo Đội tuyển Thái Lan tại Giải U-23 ASEAN ở Indonesia năm ngoái, mang đến sự năng động cho hàng công của đội tuyển Thái Lan khi họ bắt đầu chiến dịch vòng bảng B bằng trận đấu với Lào (Vientiane) ngày 25-7.

Thái Lan cũng sẽ phải đối đầu với Đội tuyển Philippines đang cố gắng lần đầu tiên vào chung kết và cả Đội tuyển Malaysia - vẫn đang tìm kiếm danh hiệu đầu tiên cho quốc gia của họ kể từ chiến thắng duy nhất vào năm 2010. Đây sẽ là 2 đối thủ chính của Thái Lan.

Lào và Myanmar cũng sẽ góp mặt ở bảng B, với Đội tuyển Myanmar thi đấu dưới sự dẫn dắt của Ban huấn luyện mới sau khi cựu HLV của Đội tuyển Hồng Kông và CHDC Triều Tiên, Jorn Andersen, được bổ nhiệm. Nhưng Myanmar vừa để thua Việt Nam 0-4 tối 18-7.

ASEAN Cup 2026 sẽ diễn ra từ ngày 24-7 đến ngày 26-8. Hai đội bóng xếp đầu của 2 bảng A và B sẽ đoạt vé vào vòng bán kết, thi đấu 2 lượt trận đi và về để xác định 2 đội bóng mạnh nhất lọt vào vòng chung kết, cũng sẽ thi đấu theo thể thức lượt đi và lượt về!

Đ.Hg.