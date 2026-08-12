Liên đoàn Bóng đá Malaysia kêu gọi ủng hộ sau khi tăng 67% giá vé trận gặp Việt Nam

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) kêu gọi người hâm mộ tiếp tục sát cánh cùng đội tuyển quốc gia, sau khi quyết định tăng giá vé trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 gặp Việt Nam vấp phải làn sóng chỉ trích trên mạng xã hội.

Đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu trên sân Kuala Lumpur tại bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026. ẢNH: ANH KHOA

Trận đấu giữa Malaysia và Việt Nam diễn ra lúc 20 giờ ngày 16-8 (giờ Việt Nam) trên sân Kuala Lumpur. FAM công bố vé hạng phổ thông dành cho người lớn có giá 50 RM (khoảng 350.000 đồng), tăng gần 67% so với mức 30 RM ở vòng bảng. Vé khán đài được bán với giá 70 RM, trong khi vé VIP có giá 100 RM (khoảng 640.000 đồng). Vé phổ thông dành cho trẻ em vẫn giữ nguyên ở mức 5 RM.

Chính mức tăng nhanh chóng này đã trở thành chủ đề bàn luận trên trang Instagram của FAM. Nhiều cổ động viên Malaysia cho rằng thời điểm tăng giá là không phù hợp, đặc biệt khi “Mãnh hổ Mã Lai” đang cần sự ủng hộ của người hâm mộ sau bê bối liên quan đến việc sử dụng cầu thủ nhập tịch và bị xử thua 2 trận tại vòng loại Asian Cup 2027. Hai trận đấu tại vòng bảng gặp Lào và Philippines, sân Kuala Lumpur chỉ đón lần lượt 10.044 và 12.734 khán giả.

Một số ý kiến thậm chí cáo buộc FAM đã đánh mất tình cảm của người hâm mộ khi nâng giá vé cho một trận đấu mà đội tuyển quốc gia rất cần sự tiếp sức từ khán đài. Không ít CĐV cũng đặt câu hỏi về tính hợp lý của mức 50 RM khi trận đấu không được tổ chức tại Bukit Jalil, sân vận động có sức chứa hơn 80.000 người và thường được xem là “chảo lửa” của bóng đá Malaysia.

Trong thông báo phản hồi, FAM nhấn mạnh mức giá được thiết lập nhằm cân bằng giữa chi phí tổ chức và mục tiêu duy trì khả năng tiếp cận các trận đấu của đội tuyển quốc gia đối với người hâm mộ. Đơn vị này cho biết: “Chúng tôi hy vọng người hâm mộ sẽ hiểu những yếu tố được cân nhắc đằng sau việc định giá vé và tiếp tục đứng sau đội tuyển quốc gia trong trận đấu quan trọng với Việt Nam”.

Tuy nhiên, tranh luận tại Malaysia không chỉ xoay quanh việc giá vé cao hay thấp khi so sánh với đội tuyển Việt Nam, mà tập trung vào sự kỳ vọng của người hâm mộ đối với thầy trò HLV Tan Cheng Hoe. Theo người hâm mộ, màn trình diễn cùng một kết quả tích cực trước kỳ phùng địch thủ trong khu vực có thể vực dậy lại niềm tin của mọi người. Malaysia sẽ tiếp đón Việt Nam ở lượt đi trước khi hai đội tái đấu tại Mỹ Đình ngày 19-8.

Sân Kuala Lumpur có sức chứa khoảng 18.000 chỗ ngồi. FAM cũng bố trí riêng khu vực dành cho cổ động viên Việt Nam tại một góc khán đài D, với giá vé 50 RM. Đây dự kiến là nơi quy tụ đông đảo người Việt đang sinh sống tại Malaysia cùng các CĐV từ Việt Nam sang tiếp lửa cho thầy trò HLV Kim Sang-sik.

HỮU THÀNH