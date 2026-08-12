Truyền thông “sốc” với chiến thắng của CAHN

Chiến thắng 2-0 của Công an Hà Nội (CAHN) trước Adelaide United hôm 12-8 không chỉ đưa đại diện Việt Nam lần đầu vào vòng đấu bảng AFC Champions League Elite phiên bản mới, mà còn tạo một cú hích tinh thần không thể rõ ràng hơn cho hành trình vươn tầm của bóng đá Việt Nam.

Điều đáng chú ý nhất trong phản ứng của truyền thông Australia là họ không hạ thấp CAHN để tự an ủi. Football360 — trang chuyên thể thao có uy tín tại Australia — gọi đây là màn trình diễn khiến Adelaide "sụp đổ", đồng thời chỉ ra sự khác biệt: hàng thủ Adelaide bị xuyên phá quá dễ dàng trước bàn mở tỷ số, và HLV Airton Andrioli thể hiện sự tức giận với hàng thủ đội nhà. Một trận đấu mà đội bóng chơi hay hơn đã chiến thắng dù phải đá sân khách.

Sâu hơn, báo chí Australia gắn thất bại này vào một bức tranh lớn hơn mang tính hệ thống. Adelaide không chỉ bỏ lỡ cơ hội bỏ túi 1,1 triệu USD tiền thưởng, kết quả này còn đẩy á quân A-League xuống chơi ở giải hạng hai châu Á — AFC Champions League Two — cùng với Melbourne Victory. Như vậy, chỉ còn Newcastle Jets là đại diện Australia duy nhất ở đấu trường Elite. Football360 mô tả đây là "sự trở lại đáng thất vọng của các câu lạc bộ A-League tại đấu trường châu lục cao nhất". Nói cách khác: với báo chí Australia, trận thua CAHN không phải một tai nạn — nó là triệu chứng của một vấn đề đã tồn tại nhiều mùa giải: bóng đá câu lạc bộ Australia đang đuối sức khi ra biển lớn châu Á.

Trong khi đó, báo Thái Lan tiếp cận sự kiện theo hướng hoàn toàn khác. Trang Siam Sport nhấn mạnh vai trò cá nhân của HLV Mano Polking, cựu “thuyền trưởng” đội tuyển Thái Lan với 2 chức vô địch AFF Cup liên tiếp, nay đã làm nên lịch sử khi giúp Công an Hà Nội lần đầu tiên giành vé dự AFC Champions League Elite. Trang Kiran Buriram thậm chí dùng chữ "lịch sử" ngay trong tiêu đề, mô tả CAHN đã thể hiện phong độ cực kỳ ấn tượng khi đánh bại Adelaide United ngay trên sân khách.

Nhìn nhận chung của truyền thông châu Á: đây không phải may mắn nhất thời. Ngay trang chủ AFC cũng ghi nhận sòng phẳng rằng Công an Hà Nội đã “giữ Adelaide im lặng” trong suốt trận đấu. Truyền thông Australia xoáy sâu vào chi tiết: đội á quân giải quốc nội cũng không thể vượt qua một đối thủ Đông Nam Á đang thiếu tới 6 trụ cột vì bận đá ASEAN Cup. Trong khi với báo chí khu vực, thì chiến lược sử dụng ngoại binh kết hợp với phát triển nội lực của bóng đá Việt Nam đang hái quả ngọt ở cấp độ đội tuyển quốc gia lẫn CLB.

HỒ VIỆT