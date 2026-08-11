Play-off AFC Champions League: Công an Hà Nội chờ gây bất ngờ trước Adelaide United

Đấu trường AFC Champions League 2026-2027 sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 11-8 với các trận vòng play-off tại AFC Champions League Elite. Đội thắng sẽ lọt vào vòng đấu bảng, còn đội thua sẽ chuyển sang AFC Champions League Two.

CLB CAHN trên sân tập trước trận đấu với Aldelaide. Ảnh: CAHN FC

Đại diện Việt Nam tham dự trận play-off AFC Champions League Two là CLB CAHN, đương kim vô địch V-League. Đến với trận tranh play-off, thực lực của CAHN vắng 6 cầu thủ đang tham dự ASEAN Cup 2026 cùng đội tuyển Việt Nam. Trong đó đáng chú ý là Văn Hậu, Quang Hải, Thành Long và Đình Bắc.

Nhưng thực lực còn lại của họ khá mạnh. Đáng chú ý là dàn ngoại binh và cầu thủ nhập tịch gồm thủ môn Nguyễn Filip, Frans Putros, Pendant Quang Vinh, Damia Sabater, Stefan Mauk, Alan, Leo Artur. Kinh nghiệm tham dự đấu trường Đông Nam Á những mùa trước sẽ giúp cho Công an Hà Nội có sự chuẩn bị tốt hơn cho giải đấu lần này.

Phát biểu trước trận đấu, HLV Polking nói: "CLB chúng tôi đang phát triển rất mạnh. Sau chức vô địch V-League mùa vừa rồi, thử thách tiếp theo là cạnh tranh trên trường quốc tế. Đội đã trải qua một chuyến đi dài để đến Australia, và rất mong được ra về với thành quả xứng đáng. Hy vọng toàn đội sẽ nỗ lực hết mình và thể hiện được tham vọng lớn lao của CLB”.

HLV Polking và tiền vệ Stefan Mauk tại buổi họp báo trước trận đấu

Đối thủ của CAHN là Adelaide được đánh giá rất mạnh. Họ đang là đương kim á quân giải vô địch quốc gia Australia. Sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng, có thể hình, thể lực vượt trội, đội chủ nhà gần như sẽ chơi tấn công, thậm chí đánh phủ đầu đối thủ.

Cầu thủ đáng chú ý trong trận này là Stefan Mauk, tiền vệ của CLB CAHN vốn từ là cựu cầu thủ của chính Aldelaide nên đây sẽ là trận đấu nhiều cảm xúc cho anh. Stefan Mauk nói: “Nền bóng đá Việt Nam đang phát triển, và tôi cho rằng đội xứng đáng được có mặt tại AFC Champions League. Chúng tôi sẽ cố gắng chứng minh được điều đó trên sân.

Tôi vô cùng háo hức với trận đấu này. Gia đình và bạn bè của tôi lại có dịp để trực tiếp xem tôi thi đấu. Có lẽ đây là lần duy nhất mà tôi mong Adelaide sẽ thất bại. Tôi sẽ cố gắng hết mình cho đội bóng chủ quản hiện tại để giành chiến thắng và đem đến niềm vui cho người hâm mộ."

Dự đoán: 3-1

Ảnh: CAHN FC

QUỐC CƯỜNG