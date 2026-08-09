Bóng đá trong nước

U20 Việt Nam bất phân thắng bại ở trận tập huấn đầu tiên tại Nhật Bản

SGGPO

Trong giai đoạn tập huấn tại Nhật Bản để chuẩn bị cho vòng loại U20 châu Á 2027, đội tuyển Việt Nam đã có trận đấu tập đầu tiên, gặp Đại học Kinh tế Osaka (Osaka Economics University) vào chiều 9-8. Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 0-0.

Đội hình xuất phát của U20 Việt Nam ở trận tập huấn đầu tiên vào ngày 9-8.
Đội hình xuất phát của U20 Việt Nam ở trận tập huấn đầu tiên vào ngày 9-8.

Đây là trận đấu đầu tiên trong tổng số 6 trận đấu tập của U20 Việt Nam tại Nhật Bản, nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho Vòng loại U20 châu Á 2027. Với mục tiêu tiếp tục rà soát, đánh giá lực lượng, Ban huấn luyện đã chủ động thử nghiệm nhân sự và đội hình thi đấu trong trận đấu này.

Trong hiệp 1, HLV trưởng đã sử dụng một đội hình, trước khi thay đổi nhân sự với đội hình khác trong hiệp 2. Việc luân phiên sử dụng các cầu thủ giúp Ban huấn luyện có thêm cơ hội đánh giá khả năng thích ứng, sự phối hợp và phong độ của từng vị trí trong điều kiện thi đấu thực tế.

Sau trận đấu với Đại học Kinh tế Osaka, U20 Việt Nam sẽ tiếp tục chương trình tập huấn với các trận đấu tập diễn ra vào các ngày 10-8, 12-8, 13-8, 15-8 và 16-8. Theo kế hoạch, các đối thủ tiếp theo lần lượt là Trường Trung học Koukou, Kwansei Gakuin, Trường Trung học Gojo, JFL Tiamo Hirakata và Trường Trung học Kinh tế Osaka. Những đối thủ được đánh giá vừa sức qua sự sàng lọc của HLV người Nhật Bản Ikeuchi.

Chuyến tập huấn tại Nhật Bản kéo dài từ ngày 7-8 đến 17-8 là giai đoạn quan trọng trong quá trình chuẩn bị của U20 Việt Nam hướng tới Vòng loại U20 châu Á 2027. Thông qua các trận đấu tập, Ban huấn luyện sẽ tiếp tục hoàn thiện đội hình, lối chơi và các phương án chiến thuật trước khi đội trở về nước bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng.

Web-LichThiDau-U20AC2027Q-BangC.png
Tin liên quan
ĐOÀN NHẬT

Từ khóa

U20 Việt Nam Ban huấn luyện Vừa sức Luân phiên HLV trưởng Nhân sự Tập huấn Sàng lọc Thích ứng Hiệp một

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại tòa soạn Báo Điện Tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn