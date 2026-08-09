U20 Việt Nam bất phân thắng bại ở trận tập huấn đầu tiên tại Nhật Bản

Trong giai đoạn tập huấn tại Nhật Bản để chuẩn bị cho vòng loại U20 châu Á 2027, đội tuyển Việt Nam đã có trận đấu tập đầu tiên, gặp Đại học Kinh tế Osaka (Osaka Economics University) vào chiều 9-8. Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 0-0.

Đội hình xuất phát của U20 Việt Nam ở trận tập huấn đầu tiên vào ngày 9-8.

Đây là trận đấu đầu tiên trong tổng số 6 trận đấu tập của U20 Việt Nam tại Nhật Bản, nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho Vòng loại U20 châu Á 2027. Với mục tiêu tiếp tục rà soát, đánh giá lực lượng, Ban huấn luyện đã chủ động thử nghiệm nhân sự và đội hình thi đấu trong trận đấu này.

Trong hiệp 1, HLV trưởng đã sử dụng một đội hình, trước khi thay đổi nhân sự với đội hình khác trong hiệp 2. Việc luân phiên sử dụng các cầu thủ giúp Ban huấn luyện có thêm cơ hội đánh giá khả năng thích ứng, sự phối hợp và phong độ của từng vị trí trong điều kiện thi đấu thực tế.

Sau trận đấu với Đại học Kinh tế Osaka, U20 Việt Nam sẽ tiếp tục chương trình tập huấn với các trận đấu tập diễn ra vào các ngày 10-8, 12-8, 13-8, 15-8 và 16-8. Theo kế hoạch, các đối thủ tiếp theo lần lượt là Trường Trung học Koukou, Kwansei Gakuin, Trường Trung học Gojo, JFL Tiamo Hirakata và Trường Trung học Kinh tế Osaka. Những đối thủ được đánh giá vừa sức qua sự sàng lọc của HLV người Nhật Bản Ikeuchi.

Chuyến tập huấn tại Nhật Bản kéo dài từ ngày 7-8 đến 17-8 là giai đoạn quan trọng trong quá trình chuẩn bị của U20 Việt Nam hướng tới Vòng loại U20 châu Á 2027. Thông qua các trận đấu tập, Ban huấn luyện sẽ tiếp tục hoàn thiện đội hình, lối chơi và các phương án chiến thuật trước khi đội trở về nước bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng.

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