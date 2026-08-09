VFF trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp bóng đá Việt Nam” cho HLV Phan Thanh Hùng

Ngày 9-8, tại nhà riêng ở Đà Nẵng, HLV Phan Thanh Hùng đã vinh dự đón nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp bóng đá Việt Nam” của LĐBĐ Việt Nam, do Phó chủ tịch Nguyễn Xuân Vũ đại diện trao tặng.

Lãnh đạo VFF thăm và trao tặng kỷ niệm chương đến HLV Phan Thanh Hùng tại nhà riêng.

Ông Phan Thanh Hùng hiện là Ủy viên Hội đồng HLV Quốc gia, nguyên HLV trưởng Đội tuyển bóng đá Quốc gia. Mới đây ông Hùng lâm bệnh nặng và được điều trị tại Huế.

Sau khi nghỉ thi đấu, ông Phan Thanh Hùng chuyển sang làm việc ở Ban huấn luyện CLB Đà Nẵng trong vai trò HLV trưởng, Giám đốc kỹ thuật; HLV trưởng CLB Hà Nội T&T; CLB Becamex Bình Dương; trở lại Đà Nẵng làm Giám đốc kỹ thuật.

Tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Vũ đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe của HLV Phan Thanh Hùng, đồng thời chuyển lời thăm hỏi và động viên từ Ban Chấp hành và Thường trực Ban Chấp hành VFF. Ông cũng xúc động nhắc lại những kỷ niệm đáng nhớ trong thời gian HLV Phan Thanh Hùng cùng Đội tuyển U20 Việt Nam tập huấn tại Nhật Bản.

Những người bạn một thời đồng hành cùng HLV Phan Thanh Hùng ở CLB Hà Nội T&T đến thăm ông trong thời gian điều trị tại bệnh viện.

Trước sự quan tâm của lãnh đạo VFF, HLV Phan Thanh Hùng rất xúc động và cảm ơn. Thay mặt Ban Chấp hành và Thường trực Ban Chấp hành VFF, Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Vũ đã trao tặng phần thưởng cao quý này nhằm ghi nhận những đóng góp của ông cho sự phát triển của bóng đá nước nhà.

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QUỐC CƯỜNG