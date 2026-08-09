Bóng đá trong nước

VFF trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp bóng đá Việt Nam” cho HLV Phan Thanh Hùng

SGGPO

Ngày 9-8, tại nhà riêng ở Đà Nẵng, HLV Phan Thanh Hùng đã vinh dự đón nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp bóng đá Việt Nam” của LĐBĐ Việt Nam, do Phó chủ tịch Nguyễn Xuân Vũ đại diện trao tặng.

Lãnh đạo VFF thăm và trao tặng kỷ niệm chương đến HLV Phan Thanh Hùng tại nhà riêng.
Lãnh đạo VFF thăm và trao tặng kỷ niệm chương đến HLV Phan Thanh Hùng tại nhà riêng.

Ông Phan Thanh Hùng hiện là Ủy viên Hội đồng HLV Quốc gia, nguyên HLV trưởng Đội tuyển bóng đá Quốc gia. Mới đây ông Hùng lâm bệnh nặng và được điều trị tại Huế.

Sau khi nghỉ thi đấu, ông Phan Thanh Hùng chuyển sang làm việc ở Ban huấn luyện CLB Đà Nẵng trong vai trò HLV trưởng, Giám đốc kỹ thuật; HLV trưởng CLB Hà Nội T&T; CLB Becamex Bình Dương; trở lại Đà Nẵng làm Giám đốc kỹ thuật.

Tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Vũ đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe của HLV Phan Thanh Hùng, đồng thời chuyển lời thăm hỏi và động viên từ Ban Chấp hành và Thường trực Ban Chấp hành VFF. Ông cũng xúc động nhắc lại những kỷ niệm đáng nhớ trong thời gian HLV Phan Thanh Hùng cùng Đội tuyển U20 Việt Nam tập huấn tại Nhật Bản.

745045902_1064036943249426_3955744349159453833_n.jfif
Những người bạn một thời đồng hành cùng HLV Phan Thanh Hùng ở CLB Hà Nội T&T đến thăm ông trong thời gian điều trị tại bệnh viện.

Trước sự quan tâm của lãnh đạo VFF, HLV Phan Thanh Hùng rất xúc động và cảm ơn. Thay mặt Ban Chấp hành và Thường trực Ban Chấp hành VFF, Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Vũ đã trao tặng phần thưởng cao quý này nhằm ghi nhận những đóng góp của ông cho sự phát triển của bóng đá nước nhà.

Tin liên quan
QUỐC CƯỜNG

Từ khóa

Nguyễn Xuân Vũ CLB Hà Nội T&T CLB Becamex Bình Dương Phan Thanh Hùng CLB Đà Nẵng Lâm bệnh Đội tuyển U20 Việt Nam Giám đốc kỹ thuật Lời thăm hỏi HLV trưởng

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại tòa soạn Báo Điện Tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn