HLV Tan Cheng Hoe: Tuyển Việt Nam ở “cửa trên” so với Malaysia

Theo HLV Tan Cheng Hoe, đội tuyển Việt Nam được đánh giá cao hơn Malaysia trước cuộc đối đầu tại bán kết ASEAN Cup 2026, nhưng khẳng định các học trò của ông không có gì để mất và sẽ bước vào trận đấu với tinh thần tận hưởng cơ hội được đối đầu đối thủ mạnh.

Malaysia đoạt vé vào bán kết ASEAN Cup 2026 với vị trí nhì bảng B. ẢNH: FAM

“Việt Nam là đội được đánh giá cao hơn, còn chúng tôi là đội cửa dưới. Tôi nghĩ các cầu thủ của chúng tôi không có gì để mất”, HLV Tan Cheng Hoe chia sẻ trong cuộc họp báo sau trận thắng 1-0 trước Philippines tại Kuala Lumpur hôm 8-8.

Sau khi giúp Malaysia đánh bại Philippines 1-0 để giành quyền vào bán kết ASEAN Cup 2026 với vị trí thứ hai bảng B, HLV Tan Cheng Hoe nhận các câu hỏi từ giới truyền thông hướng đến cuộc đối đầu với đội tuyển Việt Nam. Theo nhà cầm quân 58 tuổi, việc Malaysia được xem là đội cửa dưới không đồng nghĩa các cầu thủ phải chịu áp lực quá lớn.

Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ lại đối đầu với Việt Nam, và chúng tôi cần tận hưởng khoảnh khắc này. Malaysia bước vào bán kết với tâm thế khá thoải mái, chính việc hoàn thành mục tiêu vượt qua vòng bảng tiếp thêm sự tự tin cho toàn đội”.

Hồi tháng 3-2026, Malaysia để thua tuyển Việt Nam tỷ số 1-3 tại sân Thiên Trường ở lượt trận cuối vòng loại Asian Cup 2027. Tuy nhiên, đây là trận cầu thủ tục do Malaysia bị trừ 6 điểm do sử dụng sai tư cách cầu thủ nhập tịch, và đồng thời HLV Tan Chang Hoe không cầm quân khi đội nhà làm khách tại Việt Nam.

HLV Tan Cheng Hoe đánh giá cao đội tuyển Việt Nam. ẢNH: FAM

Ở buổi họp báo, HLV Tan Cheng Hoe cũng gửi lời chúc mừng tới các tuyển thủ Malaysia sau chiến thắng quan trọng trước Philippines.

Ông đánh giá: “Đây thực sự là một trận đấu rất khó khăn khi phải đối đầu với một đội tuyển Philippines mạnh. Các cầu thủ của tôi thực sự đã nỗ lực hết sức, tập trung từ tiếng còi khai cuộc cho đến tiếng còi mãn cuộc. Toàn đội sẽ tiếp tục hành trình của mình, nhưng tất nhiên, chúng tôi cần hồi phục thật tốt và chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo. Hy vọng sân sẽ tiếp tục được lấp đầy, vé được bán hết để cổ vũ và tiếp thêm sức mạnh cho đội thi đấu trận bán kết lượt đi với Việt Nam”.

Hai trận bán kết ASEAN Cup giữa Việt Nam và Malaysia lần lượt diễn ra vào ngày 16-8 (sân Kuala Lumpur, lượt về) và ngày 19-6 (sân Mỹ Đình, lượt về).

HỮU THÀNH