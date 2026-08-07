HLV Gyotoku Koji: Đội tuyển Việt Nam có thể vào chung kết ASEAN Cup 2026

HLV Gyotoku Koji của Campuchia dành nhiều lời khen đến đội tuyển Việt Nam, đồng thời cho rằng thầy trò HLV Kim Sang-sik không bộc lộ điểm yếu và đủ khả năng tiến đến trận chung kết của ASEAN Cup 2026.

Các cầu thủ Campuchia đã gây ra không ít khó khăn cho đội tuyển Việt Nam. ẢNH: MINH HOÀNG

“Tôi không tìm thấy điểm yếu của đội tuyển Việt Nam. Họ chơi tốt hơn chúng tôi. Tôi nghĩ đội Việt Nam sẽ có thể vào được tới trận chung kết”, HLV Gyotoku Koji chia sẻ ở buổi họp báo sau thất bại 1-3 của Campuchia trên sân Mỹ Đình tối 7-8.

Trước trận đấu, Campuchia đã bị loại khỏi ASEAN Cup 2026. Vì vậy, chuyến làm khách trên sân Mỹ Đình mang ý nghĩa danh dự. Đội bóng trẻ của HLV Gyotoku Koji đã gây ra không ít khó khăn cho đội tuyển Việt Nam. Sau khi bị Nguyễn Đình Bắc chọc thủng lưới ở phút 18, đội khách vẫn kiên trì triển khai lối chơi và có bàn gỡ hòa nhờ công của cầu thủ nhập tịch gốc Brazil Iago Bento.

Tuy nhiên, sự khác biệt về chất lượng đội hình giúp đội tuyển Việt Nam tạo ra bước ngoặt ở giai đoạn cuối trận. Pha phản lưới nhà của Im Vakhim ở phút 84 và cú bấm bóng tinh tế của Đình Bắc sau đó 5 phút giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik giành chiến thắng 3-1.

Theo HLV Gyotoku Koji, Campuchia đã có màn trình diễn không tệ dù phải đối đầu với đối thủ được đánh giá cao hơn. Ông phát biểu: “Cầu thủ của chúng tôi còn rất trẻ, nhưng màn thể hiện hôm nay của họ không tệ. Kế hoạch chiến thuật của chúng tôi cũng không tệ. Ở hiệp đấu đầu tiên, chúng tôi tạo ra một số cơ hội. Đến hiệp 2, chúng tôi đã có được một bàn thắng. Tuy nhiên, bàn thua thứ 2 mang lại hiệu ứng khá tiêu cực. Sau đó, chúng tôi có cầu thủ bị thương và phải rời sân. Trong khoảng thời gian sau đó, đội tuyển Việt Nam kiểm soát bóng tốt. Các cầu thủ của chúng tôi ngày hôm nay đã chơi tốt”.

HLV Gyotoku Koji của Campuchia đánh giá cao Nguyễn Xuân Son. ẢNH: MINH HOÀNG

HLV Gyotoku Koji cũng đặc biệt nhắc đến sự xuất hiện của Nguyễn Xuân Son trong hiệp 2. Theo ông, sự thay đổi này khiến Campuchia gặp thêm nhiều khó khăn trong việc kiểm soát các phương án tấn công của đội tuyển Việt Nam. Ông giải thích: “Trước trận đấu này, mọi người đều thấy sự khó khăn đối với chúng tôi. Đội tuyển Việt Nam thực hiện rất nhiều sự thay đổi vị trí và rất khó nắm bắt. Nhất là trong hiệp 2, khi có Xuân Son vào sân. Đây là một cầu thủ có kỹ năng rất tốt và rất khó để kiểm soát”.

Bên cạnh đó, HLV Gyotoku Koji cho biết ông đã có sự chuẩn bị nhất định khi đối đầu với đội tuyển Việt Nam, bởi đây là lần thứ 2 ông dẫn dắt Campuchia chạm trán thầy trò HLV Kim Sang-sik. Trong khi đó, việc thiếu thông tin về đội tuyển Indonesia khiến Campuchia gặp nhiều khó khăn hơn ở những trận đấu trước.

Thất bại trước đội tuyển Việt Nam khiến Campuchia khép lại vòng bảng ASEAN Cup 2026 ở vị trí thứ 4 bảng A với 3 điểm. Trong khi đó, chiến thắng giúp đội tuyển Việt Nam đứng đầu bảng với 10 điểm, giành quyền vào vòng bán kết.

HỮU THÀNH