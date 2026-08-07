Tuyển Việt Nam quyết tâm phá dớp hơn 2 năm chưa thắng trên sân Mỹ Đình

Cuộc tiếp đón Campuchia ở lượt cuối bảng A thuộc ASEAN Cup 2026 là cơ hội để thầy trò HLV Kim Sang-sik chấm dứt chuỗi hơn 2 năm không biết mùi chiến thắng trên sân Mỹ Đình.

Đương kim Quả bóng vàng Nguyễn Hoàng Đức cùng các tuyển thủ Việt Nam quyết tâm giải “cơn khát” chiến thắng tại sân Mỹ Đình. ẢNH: NHẬT ĐOÀN

Lần gần nhất đội tuyển Việt Nam ca khúc khải hoàn tại Mỹ Đình đã từ ngày 6-6-2024, khi đánh bại Philippines với tỷ số 3-2 ở vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á. Đó cũng là trận đấu đầu tiên của HLV Kim Sang-sik trên cương vị “thuyền trưởng” đội tuyển Việt Nam, mở ra giai đoạn thành công của nhà cầm quân người Hàn Quốc sau thời HLV Park Hang-seo.

Tuy nhiên, kể từ đó, sân Mỹ Đình chưa mang lại niềm vui chiến thắng cho đội tuyển Việt Nam. Ba trận gần nhất của thầy trò HLV Kim Sang-sik tại đây đều khép lại với những kết quả không như mong đợi, gồm thất bại 0-3 trước Nga và 1-2 trước Thái Lan ở loạt trận giao hữu FIFA Days tháng 9-2024, trước khi hòa Singapore 0-0 ở lượt trận thứ ba vòng bảng ASEAN Cup 2026.

Vì vậy, cuộc tiếp đón Campuchia vào lúc 20 giờ hôm nay (7-8) là cơ hội không thể tốt hơn để Nguyễn Quang Hải cùng các đồng đội phá dớp trên sân Mỹ Đình, đồng thời tạo đà tâm lý thuận lợi trước khi bước vào vòng đấu loại trực tiếp.

Sau màn trình diễn thuyết phục với chiến thắng 3-0 trước Indonesia ngay trên sân khách, tinh thần của đội tuyển Việt Nam đang lên rất cao. Kết quả này cũng giúp bóng đá Việt Nam phá được cái dớp toàn thua sau 3 lần các đội tuyển đến sân Pakansari của Indonesia thi đấu.

Hiện thầy trò HLV Kim Sang-sik có 7 điểm, bằng Singapore nhưng xếp trên nhờ chỉ số phụ. Một chiến thắng trước Campuchia sẽ giúp toàn đội gần như chắc chắn khép lại vòng bảng ở vị trí nhất bảng A. Dù có thể thực hiện một số điều chỉnh về nhân sự nhằm đảm bảo thể lực cho các trụ cột, HLV Kim Sang-sik cùng các tuyển thủ Việt Nam vẫn khẳng định mục tiêu cao nhất là giành trọn 3 điểm.

Về phía Campuchia, đội bóng của HLV Koji Gyotoku không còn mục tiêu cạnh tranh sau khi hết cơ hội vào bán kết. Đội khách cũng không có sự phục vụ của ba cầu thủ gồm Mat Noron, Sieng Chantha và Abdel Kader Coulibaly. Trong đó, Mat Noron vắng mặt vì chấn thương, còn Sieng Chantha và Abdel Kader Coulibaly được trả về CLB do không đáp ứng yêu cầu chuyên môn. Những tổn thất này khiến sức mạnh của Campuchia suy giảm đáng kể.

HỮU THÀNH