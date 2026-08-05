ASEAN Cup 2026: Ba tuyển thủ Campuchia rời đội, không thi đấu với đội tuyển Việt Nam

Đội tuyển Campuchia sẽ không có sự phục vụ của 3 cầu thủ trong chuyến làm khách trên sân Mỹ Đình gặp chủ nhà Việt Nam ở lượt trận cuối bảng A thuộc ASEAN 2026.

Tiền đạo Mat Noron được cho rời đội tuyển Campuchia vì chấn thương nặng. ẢNH: ISHIKAWA

Theo đó, HLV Koji Gyotoku đã quyết định cho tiền đạo Mat Noron, Sieng Chantha và Abdel Kader Coulibaly rời đội để trở về CLB chủ quản, đồng nghĩa cả 3 sẽ không cùng đội sang Việt Nam thi đấu. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh Campuchia đã chính thức hết cơ hội giành vé vào vòng bán kết. Cuộc đối đầu với đội tuyển Việt Nam vào tối 7-8 chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục với đại diện xứ Chùa Tháp.

Trong số 3 cầu thủ chia tay, Mat Noron là trường hợp bất khả kháng. Tiền đạo thuộc biên chế Boeung Ket gặp chấn thương ở mắt cá chân phải rất nặng. Nuron từng ra sân trong trận thua Singapore tỷ số 1-2 hôm 24-7, nhưng sau đó vắng mặt ở các cuộc đối đầu với Indonesia và Timor Leste do chưa bình phục.

Hai trường hợp còn lại là Sieng Chantha và Abdel Kader Coulibaly được ban huấn luyện cho phép trở về CLB vì không đáp ứng yêu cầu chuyên môn. Chantha đã thi đấu trong các trận gặp Singapore và Indonesia nhưng không được sử dụng ở chiến thắng 3-0 trước Timor Leste. Trong khi đó, Coulibaly chỉ góp mặt ở trận mở màn gặp Singapore trước khi bị loại khỏi danh sách đăng ký ở hai trận tiếp theo.

HLV Koji Gyotoku nhiều khả năng sẽ trao thêm cơ hội cho các cầu thủ trẻ hoặc những gương mặt dự bị trong chuyến làm khách trên sân Mỹ Đình. Sau 3 trận đã đấu, Campuchia mới có 3 điểm và kết quả này khiến họ không còn khả năng cạnh tranh một trong 2 vị trí dẫn đầu bảng A. Dù không còn mục tiêu về thành tích, đoàn quân của HLV Koji Gyotoku vẫn được kỳ vọng sẽ thi đấu với tinh thần cống hiến ở trận cuối. Dự kiến vào ngày 5-8, đội khách sẽ có mặt tại Hà Nội để chuẩn bị cho trận đấu cuối vòng bảng.

Ở chiều ngược lại, trận đấu với Campuchia có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với đội tuyển Việt Nam trong cuộc đua giành ngôi nhất bảng. Nguyễn Quang Hải cùng các đồng đội đang có 7 điểm, bằng Singapore nhưng xếp trên nhờ hơn chỉ số phụ. Nếu giành chiến thắng trước Campuchia, đội tuyển Việt Nam gần như sẽ khép lại vòng bảng với vị trí dẫn đầu, nhất là khi Singapore phải đối đầu Indonesia ở trận đấu diễn ra cùng giờ. Indonesia hiện có 6 điểm và buộc phải đánh bại Singapore để nuôi hy vọng giành quyền đi tiếp.

HỮU THÀNH