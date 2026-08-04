Góc nhìn chuyên gia: Đẳng cấp nhà vô địch

Đội tuyển Việt Nam vừa tự giải tỏa áp lực bằng chiến thắng đầy thuyết phục trước Indonesia ngay trên sân khách. Đây là một trận thắng toàn diện, thể hiện rõ bản lĩnh và đẳng cấp vượt trội của các nhà đương kim vô địch.

Thành Chung và Việt Anh đã "khóa" các tay săn bàn của đội chủ nhà. Ảnh: ANH KHOA

Thất bại đậm đà của Indonesia hoàn toàn không đến từ sự chủ quan. Đội chủ nhà đã chuẩn bị cực kỳ thận trọng khi ém quân kỹ lưỡng tại Jakarta và chỉ di chuyển đến thành phố Bogor ngay ngày thi đấu. Tuy nhiên, sự vượt trội về mặt chiến thuật của tuyển Việt Nam đã làm phá sản mọi toan tính của họ. Nhất là hai bàn thắng sớm của đội khách từ các pha lập công của Văn Vĩ và Hai Long.

Dấu ấn lớn nhất trong chiến thắng này thuộc về HLV Kim Sang-sik. Chiến lược gia người Hàn Quốc đã có những điều chỉnh nhân sự kịp thời, vừa xây chắc hàng thủ, vừa tạo đột biến cao trên hàng công. Hai Long và Đình Bắc chính là những “vũ khí bất ngờ” mà ông Kim dành cho đối thủ.

Cả hai bàn thắng của tuyển Việt Nam đều được khai thác bài bản từ hành lang cánh phải của Indonesia, trước khi các chân sút dứt điểm tinh tế để đánh bại thủ môn đội bạn. Sự sắc sảo này chứng minh ban huấn luyện đã có sự chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng.

Hai Long ghi điểm trong trận đầu đá chính. Ảnh: ASEANFOOTBALL

Không chỉ biến hóa trong tấn công, các cầu thủ Việt Nam còn phong tỏa hoàn toàn tuyến giữa của đội chủ nhà. Hệ thống phòng ngự từ xa hoạt động hiệu quả, bẻ gãy mọi ý đồ triển khai bóng của các tiền vệ Indonesia. Điểm nhấn chiến thuật đáng chú ý nhất là việc HLV Kim Sang-sik chỉ tung một tiền đạo nhập tịch vào đội hình xuất phát.

Việc khẳng định sức mạnh áp đảo ngay trong 45 phút đầu tiên là lời tuyên bố đanh thép: tuyển Việt Nam không hề lệ thuộc vào các cầu thủ nhập tịch. Họ chỉ là "phép cộng" giúp lối chơi của đội tuyển trở nên đa dạng và mạnh mẽ hơn.

Chiến thắng toàn diện này không chỉ khẳng định chiều sâu lực lượng của Việt Nam mà còn mở toang cánh cửa vào vòng trong. Lúc này, toàn đội đã có thể chủ động tính toán cho vòng bán kết. Trận đấu cuối gặp đối thủ Campuchia sẽ là cơ hội thích hợp để HLV Kim Sang-sik xoay tua đội hình, giúp các trụ cột dưỡng sức và bảo toàn "hỏa lực" mạnh nhất cho chặng đường khốc liệt phía trước.

NGUYỄN TUẤN PHONG