Đội tuyển Việt Nam: Điểm 10 cho màn trình diễn thượng hạng

Điểm 10 cho tinh thần, chiến thuật và sự lạnh lùng. Đó là những gì có thể dành cho màn trình diễn của các tuyển thủ Việt Nam tại Pakansari, nơi mà ký ức đau buồn mỗi khi hành quân đến đây đã được thầy trò HLV Kim Sang-sik phá vỡ đầy thuyết phục.

Đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục 3-0 ngay trên sân của Indonesia. ẢNH: TÔ AN

Trước giờ bóng lăn, quyết định của HLV Kim Sang-sik khiến nhiều người bất ngờ khi cất 3 trụ cột gồm đội trưởng Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên trên băng ghế dự bị. Trong bối cảnh Indonesia tung ra đội hình xuất phát với 8 cầu thủ sinh ra ở nước ngoài, cùng lợi thế sân nhà, lựa chọn từ nhà cầm quân người Hàn Quốc tiềm ẩn không ít rủi ro. Bởi đội tuyển Việt Nam đến sân Pakansari với muôn vàn áp lực về việc phải giành chiến thắng. Dù chỉ một kết quả hòa trước đội chủ nhà, toàn đội sẽ không còn quyền tự quyết trong tay, khi 2 đối thủ trực tiếp Singapore và Indonesia sẽ gặp nhau ở lượt trận cuối với những sự tính toán.

Tuy nhiên, sự táo bạo trong cách dụng nhân của HLV Kim Sang-sik đã được đền đáp. Ông không lựa chọn cách tiếp cận trận đấu bằng sự dè chừng, thay bằng niềm tin vào những cầu thủ giàu năng lượng, phù hợp với yêu cầu chiến thuật. Và chính những gương mặt được trao cơ hội đã tạo nên khác biệt.

Nguyễn Hai Long là lát cắt rõ nét nhất. Tiền vệ 26 tuổi chơi bóng với sự tự tin, tốc độ và khả năng tạo đột biến cao. Chỉ 15 phút, cầu thủ thuộc biên chế Hà Nội FC đã góp dấu giày vào 2 bàn thắng. Bên cạnh Hai Long, Lê Phạm Thành Long cũng có một trận đấu đáng khen. Anh mở ra đường kiến tạo cho Hai Long nâng tỷ số lên 2-0, đóng vai trò quan trọng trong việc giúp tuyến giữa Việt Nam duy trì sự cân bằng. Khả năng hỗ trợ thu hồi bóng, kết nối với Nguyễn Hoàng Đức và đưa ra những đường chuyền hợp lý giúp đội tuyển kiểm soát tốt thế trận trước sức ép của Indonesia.

Tiền đạo Nguyễn Xuân Son ấn định tỷ số 3-0 cho đội tuyển Việt Nam. ẢNH: TÔ AN

Sự xuất hiện của Nguyễn Xuân Son trong hiệp 2 tiếp tục cho thấy khả năng điều chỉnh hợp lý từ HLV Kim Sang-sik. Chân sút gốc Brazil mang đến sức mạnh, khả năng càn lướt, để rồi nâng tỷ số lên 3-0 từ đường kiến tạo của Hoàng Đức.

HLV Kim Sang-sik xây dựng công thức chiến thắng trên nền tảng của sự kỷ luật. Hàng phòng ngự Việt Nam đã thi đấu tập trung, giữ cự ly hợp lý và hạn chế tối đa không gian chơi bóng của đối thủ. Trong đó, thủ môn Patrik Lê Giang tiếp tục cho thấy sự ổn định bằng phong thái chắc chắn trong khung thành.

Một hình ảnh giàu cảm xúc khác đến từ Bùi Hoàng Việt Anh. Trung vệ này đã phải đổ máu sau pha tranh chấp ở giữa hiệp 1, nhưng vẫn tiếp tục thi đấu đầy quả cảm. Trong khi đó, Trương Tiến Anh nén nỗi đau mất bà trước giờ bóng lăn, dành sự tập trung cao nhất để chinh chiến cùng đồng đội. Từng tuyển thủ được HLV Kim Sang-sik trao cơ hội ra sân đều sẵn sàng hy sinh vì chiến thắng.

Đội tuyển Việt Nam đã vượt qua một thử thách lớn bằng lối chơi chủ động, tinh thần thép và sự trưởng thành trong cách vận hành chiến thuật. Các nhà đương kim vô địch không bị cuốn vào “sức nóng” từ gần 30.000 người hâm mộ Indonesia phủ kín sân Pakansari, không bị ảnh hưởng bởi áp lực lịch sử, mà chơi theo cách của riêng mình. Để rồi khiến Indonesia, dù bước vào trận đấu với quyết tâm rất lớn, nhưng họ không thể phá vỡ hệ thống phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của Việt Nam.

Một chiến thắng đủ để xóa đi những ký ức không vui tại Pakansari. Một chiến thắng cho thấy đội tuyển Việt Nam vẫn là một tập thể đáng gờm và đẳng cấp ở sân chơi khu vực.

HỮU THÀNH