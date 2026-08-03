Bóng đá Việt Nam quyết tâm phá "dớp" tại sân Pakansari

Không chỉ hướng đến 3 điểm để nuôi hy vọng giành vé vào bán kết ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam còn tràn đầy quyết tâm xóa bỏ ký ức buồn tại sân Pakansari, nơi mà bóng đá Việt Nam chưa từng biết đến chiến thắng ở các giải đấu cấp khu vực lẫn châu lục.

Các đội tuyển Việt Nam chưa thể giành chiến thắng trong 3 lần thi đấu tại sân Pakansari. ẢNH: TÂM HÀ

Thay vì chọn Gelora Bung Karno, sân nhà quen thuộc của đội tuyển Indonesia đặt tại thủ đô Jakarta, phía chủ nhà quyết định tiếp đón Việt Nam trên sân Pakansari ở lượt trận thứ 4 bảng A thuộc ASEAN Cup 2026. Chiều 2-8, thầy trò HLV Kim Sang-sik đã có buổi tập duy nhất tại sân vận động ở Tây Java nhằm hoàn tất khâu chuẩn bị trước cuộc đối đầu với Indonesia.

Khánh thành năm 2015 và được nâng cấp vào năm 2023, Pakansari được xem là "thánh địa" mới của bóng đá Indonesia. Sân có sức chứa khoảng 30.000 khán giả, nổi bật với thiết kế mái vòm giúp khuếch đại âm thanh từ các khán đài, tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt và gây áp lực lớn lên đội khách. Dù quy mô nhỏ hơn nhiều so với Gelora Bung Karno, Pakansari vẫn luôn là điểm tựa tinh thần của đội tuyển Indonesia mỗi khi thi đấu trên sân nhà.

Không chỉ đối mặt với sức ép từ khán giả, các đội tuyển Việt Nam còn phải vượt qua "cái dớp" từng đeo bám tại địa điểm này. Năm 2016, đội tuyển quốc gia dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Hữu Thắng để thua Indonesia 1-2 ở bán kết lượt đi AFF Cup. Hai năm sau, lứa U23 Việt Nam với nhiều tuyển thủ hiện nay như Nguyễn Quang Hải, Đoàn Văn Hậu... tiếp tục gục ngã trước Olympic Hàn Quốc ở bán kết và Olympic UAE trong trận tranh huy chương đồng ASIAD 2018. Sau ba lần lỡ hẹn với chiến thắng, Pakansari vẫn là một thử thách đặc biệt đối với bóng đá Việt Nam.

Đoàn Văn Hậu trở lại sân Pakansari sau 8 năm. ẢNH: TÂM HÀ

Tuy nhiên, bối cảnh hiện tại mang đến nhiều cơ sở để người hâm mộ kỳ vọng vào một kết quả khác. Dưới thời HLV Kim Sang-sik, các đội tuyển Việt Nam đều đánh bại Indonesia với cùng tỷ số 1-0, lần lượt tại ASEAN Cup 2024 và chung kết U23 Đông Nam Á 2025. Thậm chí, chiến thắng của đội tuyển U23 còn diễn ra ngay tại Indonesia. Những chiến thắng đó giúp tuyển Việt Nam thêm tự tin trước cuộc tái ngộ đối thủ lớn nhất khu vực trên sân khách.

Đội tuyển Việt Nam thông qua buổi tập cuối cùng đều thể hiện quyết tâm giành chiến thắng để nắm quyền tự quyết trong cuộc đua giành một trong 2 tấm vé của bảng A vào bán kết. HLV Kim Sang-sik cùng các cộng sự cũng dành thời gian để các cầu thủ thích nghi với điều kiện thi đấu và lựa chọn loại giày phù hợp nhằm hạn chế rủi ro trong trận đấu.

Cuộc đối đầu giữa Indonesia và Việt Nam sẽ diễn ra lúc 20g30 ngày 3-8 trên sân Pakansari. Do lịch thi đấu dày đặc, cả hai đội chỉ có một buổi tập chuyên môn để chuẩn bị cho màn so tài. Sau ba lượt trận, Indonesia tạm đứng thứ hai với 6 điểm, Việt Nam xếp thứ ba với 4 điểm, trong khi Singapore dẫn đầu bảng với 7 điểm. Kết quả trận đấu được dự báo sẽ ảnh hưởng lớn đến cục diện cuộc đua giành vé vào bán kết.

HỮU THÀNH