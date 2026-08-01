Ngã ở đâu, đứng lên ở đó.

Trận hòa 0-0 đầy tiếc nuối trước Singapore ngay trên sân Mỹ Đình vào tối ngày 31-7 đã đẩy đội tuyển Việt Nam vào một thế hiểm nghèo trong cuộc đua giành vé vào bán kết ASEAN Cup 2026. Từ vị thế của một ứng cử viên hàng đầu, thầy trò HLV Kim Sang-sik đã tụt xuống vị trí thứ ba tại bảng A với chỉ 4 điểm sau hai lượt trận, xếp sau cả Singapore và Indonesia.

Ảnh: MINH HOÀNG

Vết thương lộ ra từ đâu?

Tuy nhiên, trong bóng đá, sự than vãn không bao giờ mang lại điểm số. Xét về thời gian lẫn bối cảnh, đây không phải lúc để mổ xẻ thêm một trận đấu đã qua. Bóng đá đỉnh cao không có chỗ cho sự nuối tiếc kéo dài. Câu chuyện nằm ở: Làm gì tiếp theo. Và với thầy trò HLV Kim Sang-sik, “bài toán” mang tên Indonesia cần thêm sự tập trung.3

Hiện tại, cục diện bảng A đang vô cùng bất lợi cho Việt Nam. Singapore dẫn đầu với 7 điểm sau 3 trận, trong khi Indonesia đứng thứ hai với 6 điểm tuyệt đối sau 2 trận. Nếu thất bại trong cuộc đối đầu trực tiếp với đội bóng xứ vạn đảo, cánh cửa đi tiếp của chúng ta gần như sẽ đóng sập, bởi khi đó Indonesia sẽ có 9 điểm và vào bán kết, hoàn toàn có thể “thả lỏng” ở lượt cuối gặp Singapore, đội khí đó chỉ cần 1 điểm là chắc chắn xếp trên Việt Nam (tối đa chỉ 7 điểm). Chính vì vậy, trận đấu với Indonesia không khác gì một trận "chung kết sớm". Mọi sai lầm từ trận hòa Singapore cần được gác lại để nhường chỗ cho sự tập trung tối đa vào mục tiêu giành 3 điểm tại Bogor.

Điều đáng quan tâm nhất sau trận hòa vừa qua là việc đội tuyển Việt Nam dường như không có phương án B về mặt chiến thuật. HLV Kim Sang-sik vẫn trung thành với sơ đồ 3-4-3 và lối chơi áp đặt tấn công tổng lực, tương tự như cách đã hủy diệt Timor Leste 7-0. Kiểu chơi “ đường một chiều”: hoặc phải ghi bàn nhiều hơn đối thủ, hoặc đối mặt với thất bại. Đây vừa là điểm mạnh khi trong tay ông Kim Sang-sik có hàng công tốt nhất khu vực, nhưng cũng là điểm yếu chết người khi tuyến trên không làm đúng phần việc của mình.

Cái cách mà HLV Kim Sang-sik vò đầu, bứt tai, quỳ sụp xuống sân hay như việc ông thay 2 vị trí khi trận đấu còn đúng 1 phút, đã nói lên tất cả. Chúng ta chỉ có một phương án chơi bóng, và khi nó không hiệu quả, mọi thứ sau đó trở nên mất phương hướng đến mức hỗn loạn.

Thực tế trước Singapore đã chứng minh, khi các mũi nhọn không phát huy được sự sắc bén, lối chơi dâng cao đội hình đã bộc lộ những khoảng trống mênh mông phía sau. Chính sự nôn nóng và bế tắc trong khâu dứt điểm của Việt Nam, theo thời gian diễn biến trận đấu, đã trao cho Singapore những cơ hội phản công đầy nguy hiểm, điển hình là pha dứt điểm của Jacob Mahler suýt chút nữa đã khiến Mỹ Đình phải câm lặng ở phút 77.

Ngã ở đâu, đứng lên ở đó.

Việt Nam sẽ chịu áp lực khủng khiếp khi đến chơi trên sân Indonesia trong bối cảnh “vết thương tâm lý” vẫn còn. Cũng không thể tiếp cận trận đấu với tư tưởng “1 điểm là đủ”. Indonesia chưa bao giờ là đối thủ dễ, nhất là chơi trên sân của họ. Khó. Rất khó.

Tuy nhiên, xét về lý thuyết, việc sở hữu một hàng tấn công mạnh với những cá nhân xuất sắc vẫn là một lợi thế lớn đối với một đội bóng đang cần chiến thắng. Đội tuyển Việt Nam vẫn đang nắm trong tay quyền tự quyết. Nói đơn giản, việc sở hữu hàng loạt cơ hội nhưng chưa thể chuyển hóa thành bàn thắng vẫn tốt hơn nhiều so với việc phải bước vào một trận đấu sinh tử với một hàng công quá kém cỏi, không thể tạo ra áp lực. Những cú sút trúng xà ngang của Hoàng Đức hay Tài Lộc cho thấy chúng ta chỉ thiếu một chút may mắn và sự bình tĩnh cần thiết ở khoảnh khắc quyết định.

Chính vì vậy mà "ngã ở đâu, đứng lên ở đó" không phải là một khẩu hiệu sáo rỗng, mà là một lựa chọn thực tế. Việt Nam “ngã” vì không ghi được bàn dù tạo ra thế trận áp đảo. Việt Nam phải giải quyết bài toán dứt điểm bằng chính những con người đang có trong tay. Indonesia không phải là Singapore. Họ sở hữu những "ngòi nổ" tầm cỡ như trung phong Mitchell Baker cao 1,96m hay "bộ não" Thom Haye ở tuyến giữa. Nếu Việt Nam không thể duy trì sức ép và cải thiện hiệu suất ghi bàn, chúng ta sẽ rất dễ bị cuốn vào lối chơi cơ động và đầy sức mạnh của đội chủ nhà.

Nhiệm vụ của HLV Kim Sang-sik lúc này là mài giũa lại "thước ngắm" cho các học trò, đồng thời gia cố khu trung tuyến bằng những phương án như Thành Long để kiềm tỏa các tiền vệ sáng tạo của đối phương. Một chiến thắng trước Indonesia không chỉ giúp Việt Nam đòi lại ngôi nhì bảng mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ nhất về bản lĩnh của nhà đương kim vô địch.

Chiếc vé vào bán kết vẫn nằm trong tầm tay nếu chúng ta biết cách đứng dậy từ chính nơi mình vừa vấp ngã. Pakansari sẽ là nơi chứng kiến đội tuyển Việt Nam rũ bỏ sự nôn nóng để trở lại với hình ảnh của một "chiến binh" thực thụ, bản lĩnh và sắc lẹm.

(ẢNH: VFF)

VIỆT TÂM