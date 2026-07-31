Bài kiểm tra hạng nặng cho hàng thủ của HLV Kim Sang-sik

Đội tuyển Việt Nam bước vào lượt trận thứ hai vòng bảng với mục tiêu giành trọn 3 điểm trước Singapore. Đây không chỉ là cơ hội để củng cố ngôi đầu mà còn là bài kiểm tra chất lượng cao cho hệ thống phòng ngự trước trận đại chiến với Indonesia.

Đội tuyển Việt Nam sẵn sàng cho cuộc tiếp đón Singapore. Ảnh: ANH KHOA

Nhìn tổng thể, độ khó của lịch thi đấu ở vòng bảng khá cân bằng cho cả Việt Nam lẫn Singapore. Ngay sau trận gặp Timor Leste, Singapore phải lập tức di chuyển sang Hà Nội để chuẩn bị cho cuộc đối đầu với đội tuyển Việt Nam vào tối ngày 31-7. Tuy nhiên, hành trình của thầy trò HLV Kim Sang-sik cũng chẳng hề dễ chịu hơn. Ngay sau khi khép lại trận đấu với Singapore, chiến lược gia người Hàn Quốc và các học trò sẽ phải bay gấp sang Jakarta để so tài cùng Indonesia vào ngày 3-8.

HLV Nguyễn Tuấn Phong chia sẻ: “Việc phải di chuyển chặng đường dài trong quãng thời gian ngắn giữa hai trận đấu đòi hỏi các đội bóng không chỉ có chiều sâu về lực lượng, mà còn phải đảm bảo nền tảng thể lực cực tốt. Thử thách này càng đè nặng lên vai đội tuyển Việt Nam khi chúng ta phải liên tiếp đụng độ hai đối thủ trực tiếp trong cuộc đua giành vé vào bán kết.

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Xét về thực lực, Singapore rõ ràng không phải là đối thủ đồng đẳng với các cầu thủ Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Việc được thi đấu trên chảo lửa Mỹ Đình mang lại lợi thế cực lớn cho thầy trò HLV Kim Sang-sik. Dù vậy, nhà cầm quân người Hàn Quốc chắc chắn có rất nhiều kịch bản phải tính toán cho cuộc đối đầu này”.

HLV Tuấn Phong không quên cảnh báo: “Trận thắng đậm trước Timor Leste ngày ra quân dễ làm người hâm mộ quên đi một khu vực trọng yếu của đội tuyển Việt Nam vốn chưa được kiểm chứng về độ an toàn: hàng phòng ngự. Bộ ba trung vệ Văn Hậu - Thành Chung - Xuân Mạnh đã có một ngày thi đấu khá thong dong khi hệ thống tấn công của đối phương quá yếu.

Cần nhớ rằng, khu vực này đã mất đi những chốt chặn kinh nghiệm như Duy Mạnh hay Tiến Dũng do chấn thương. Trong khi đó, một trung vệ đẳng cấp khác là Việt Anh vẫn đang phải ngồi trên băng ghế dự bị.

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Nhìn chung, bộ ba Văn Hậu - Thành Chung - Xuân Mạnh cùng thủ thành Lê Giang – người vừa có màn ra mắt thành công trong màu áo tuyển – đang là sự lựa chọn số một của ông Kim. Thế nhưng, hàng công của Singapore ở một đẳng cấp hoàn toàn khác so với Timor Leste, từ kinh nghiệm trận mạc cho đến khả năng chớp thời cơ. Vì vậy, sự thận trọng và việc căn chỉnh lại thước ngắm cho hàng thủ trong trận đấu tối nay là điều tối quan trọng”.

Theo HLV Tuấn Phong, Singapore sở hữu sức mạnh đáng gờm ở các pha lên bóng từ hai biên, hứa hẹn sẽ khiến các cầu thủ chạy cánh của Việt Nam có một ngày làm việc vất vả. Đặc biệt, khu vực trung tuyến của đội bóng đảo quốc Sư tử được vận hành bởi bộ đôi tiền vệ nhập tịch chất lượng: Kyoga Nakamura và Song Ui-young. Đây chính là "chìa khóa" điều tiết thế trận của Singapore. "Đội tuyển Việt Nam cần đặc biệt dè chừng yếu tố này, nhất là khi các tiền vệ trung tâm của chúng ta trong trận gặp Timor Leste thường có xu hướng dâng cao thiên về tấn công", ông nhận xét.

Cuộc đối đầu với Singapore tối nay chính là bài kiểm tra chất lượng cao để rà soát lại hệ thống phòng ngự trước khi bước vào trận đại chiến sinh tử với Indonesia. Đoàn quân của HLV Kim Sang-sik hoàn toàn đủ sức giữ lại 3 điểm tại Mỹ Đình. Tuy nhiên, áp lực sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều nếu Ban huấn luyện có chiến thuật tiếp cận hợp lý và các chân sút sớm tìm được bàn thắng khai thông bế tắc.

QUỐC CƯỜNG