Báo Singapore lấy thủ môn Vozinha làm cảm hứng trước trận gặp Việt Nam

Trước trận gặp chủ nhà Việt Nam tại lượt trận thứ 3 bảng A thuộc ASEAN Cup 2026, báo The Straits Times của Singapore cho rằng đội tuyển nước này có cơ sở để nuôi hy vọng tạo nên bất ngờ, với nguồn cảm hứng đến từ những màn trình diễn xuất sắc của các thủ môn tại World Cup 2026, đặc biệt là lão tướng Vozinha của Cape Verde.

Singapore đang tạm dẫn đầu bảng A tại ASEAN Cup 2026. ẢNH: FAS

Theo tờ báo Singapore, dù World Cup vừa qua chứng kiến sự tỏa sáng của các tiền đạo hàng đầu như Kylian Mbappe hay Erling Haaland, song những người gác đền mới là điểm nhấn đáng chú ý. Thủ môn 40 tuổi Vozinha góp công lớn giúp Cape Verde vượt qua vòng bảng sau khi cầm hòa nhà vô địch Tây Ban Nha cùng 2 cựu vương thế giới Uruguay và Argentina trong thời gian thi đấu chính thức. Bên cạnh đó, Eloy Room (Curacao) cũng gây tiếng vang với 15 pha cứu thua trong trận hòa Ecuador.

The Straits Times nhận định những màn trình diễn quả cảm ấy đang tiếp thêm động lực cho thủ môn số 1 Izwan Mahbud của Singapore trước chuyến làm khách trên sân Mỹ Đình của đương kim vô địch Việt Nam vào tối 31-7. Thậm chí, tờ báo này còn dẫn lời phỏng vấn của Izwan: "Tôi xem mọi pha cứu thua ở World Cup và đều được truyền cảm hứng. Thật vui khi các thủ môn được ghi nhận vì tôi hiểu những hy sinh của họ. Dù thi đấu cho đội cửa dưới hay đội mạnh như Tây Ban Nha, nhiệm vụ của chúng tôi vẫn giống nhau, đó là giữ bóng không đi vào lưới".

Ở tuổi 36, Izwan là một trong những gương mặt giàu kinh nghiệm nhất của bóng đá Singapore. Anh từng cùng đội tuyển vô địch AFF Cup 2012 (tên gọi trước đây của ASEAN Cup) và nổi tiếng với 18 pha cứu thua giúp Singapore cầm hòa Nhật Bản 0-0 ở vòng loại World Cup hồi năm 2015. Sau quãng thời gian dài vật lộn với chấn thương đầu gối, thủ thành này đã trở lại mạnh mẽ, góp công đưa Singapore vượt qua vòng loại Asian Cup 2027. Trong 5 trận gần nhất, anh giữ sạch lưới 3 trận và có pha cứu thua quan trọng trước Campuchia.

Thủ môn Izwan Mahbud là điểm tựa của Singapore. ẢNH: FAS

Tuy nhiên, thử thách dành cho Izwan được đánh giá lớn hơn rất nhiều khi Việt Nam đang sở hữu hàng công đạt phong độ cao. Sau chiến thắng 7-0 trước Timor Leste ở trận ra quân, đội bóng của HLV Kim Sang-sik tiếp tục cho thấy sức mạnh với Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Đình Bắc đều thi đấu ấn tượng. Dù vậy, thủ môn Singapore vẫn tin bất ngờ hoàn toàn có thể xảy ra.

"Việt Nam có hệ thống thi đấu rất tốt, thứ hạng FIFA cao và là đương kim vô địch. Nhưng trận đấu luôn bắt đầu từ tỷ số 0-0. Trong 90 phút, mọi chuyện đều có thể xảy ra và đội cửa dưới vẫn có thể chiến thắng, giống như những gì World Cup đã cho thấy", Izwan nói với The Straits Times.

Trong khi đó, HLV Gavin Lee của Singapore cũng dành nhiều lời khen đến Izwan: "Cậu ấy không chỉ sở hữu khả năng bắt bóng và chơi chân tốt mà còn là tấm gương về sự chuyên nghiệp, luôn duy trì chế độ tập luyện, sinh hoạt nghiêm túc để truyền cảm hứng cho các cầu thủ trẻ".

Singapore chưa thắng đội tuyển Việt Nam trong 16 lần gặp gần nhất kể từ chung kết Tiger Cup 1998 (tiền thân ASEAN Cup). Ngoài ra, thầy trò HLV Kim Sang-sik còn sở hữu chuỗi 18 trận bất bại kể từ tháng 9-2024 và có nhiều thời gian nghỉ hơn sau trận mở màn.

HỮU THÀNH