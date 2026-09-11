HLV Kim Sang-sik tìm cách gia cố hàng thủ

Chấn thương liên tiếp của các trụ cột đang khiến HLV Kim Sang-sik đối mặt với nhiều khó khăn trong quá trình chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026.

Hậu vệ Lương Chí Khải. Ảnh: TCVT FC

Sự vắng mặt của Bùi Tiến Dũng, cùng việc Duy Mạnh vừa trải qua ca phẫu thuật tại Mỹ, đặt hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam trước nhiều dấu hỏi khi giải đấu Đông Nam Á mở rộng ngày càng đến gần.

So với ASEAN Cup, FIFA ASEAN Cup 2026 được dự báo sẽ có tính cạnh tranh cao hơn khi các đội tuyển trong khu vực nhiều khả năng đều triệu tập lực lượng mạnh nhất. Vì vậy, việc duy trì sự ổn định nơi hàng thủ trở thành ưu tiên hàng đầu của chiến lược gia người Hàn Quốc.

Dự kiến vào cuối tuần này, HLV Kim Sang-sik sẽ công bố danh sách tập trung chuẩn bị cho giải đấu. Bên cạnh việc tìm kiếm phương án bổ sung cho vị trí trung vệ, ông còn phải theo dõi sát tình hình hồi phục của Hoàng Đức và Văn Vĩ. Đây đều là những cầu thủ giữ vai trò quan trọng trong hệ thống chiến thuật của đội tuyển Việt Nam.

Ở hành lang trái, hậu vệ Việt kiều Vinh Quang được xem là lựa chọn tiềm năng để thay thế Văn Vĩ nếu cầu thủ này chưa kịp trở lại. Trong khi đó, Khoa Ngô của CLB Công an TPHCM cũng có thể là phương án được tính đến trong trường hợp Hoàng Đức không đủ thể lực thi đấu.

Hậu vệ Adou Minh. Ảnh: CAHN FC

Một tín hiệu tích cực với HLV Kim Sang-sik là hai trung vệ Việt kiều Kyle Colonna (Lương Chí Khải) và Adou Minh đã hoàn tất thủ tục nhập tịch, đủ điều kiện khoác áo đội tuyển nếu được triệu tập. Sự xuất hiện của bộ đôi này cùng Quang Vinh có thể giúp hàng phòng ngự Việt Nam tăng thêm chiều sâu, tạo thêm lựa chọn bên cạnh những thủ môn như Patrik Lê Giang, Đặng Văn Lâm hay Nguyễn Filip.

Trong số các tân binh Việt kiều, Kyle Colonna đang nhận được nhiều sự chú ý. Trung vệ sinh năm 1999 tại California (Mỹ), từng thi đấu cho San Francisco Glens và New Mexico United trước khi về Việt Nam khoác áo Hà Nội FC năm 2024. Sau đó, anh gia nhập Thể Công Viettel và nhanh chóng tạo dấu ấn tại V-League.

Sở hữu thể hình tốt, khả năng tranh chấp mạnh cùng lối chơi chắc chắn, Colonna đã có 24 trận đá chính tại V-League 2025-2026 và đóng góp một bàn thắng. Màn trình diễn ổn định của anh đang mở ra cơ hội lớn để trở thành một lựa chọn mới cho hàng thủ đội tuyển Việt Nam trong chiến dịch FIFA ASEAN Cup 2026.

QUỐC CƯỜNG