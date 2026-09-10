Bóng đá trong nước

Đội tuyển Việt Nam gặp 3 đối thủ lớn trước thềm Asian Cup 2027

SGGPO

Nhằm giúp đội tuyển Việt Nam đạt kết quả tốt tại Asian Cup 2027, VFF đã lên kế hoạch tập huấn với 3 trận giao hữu vào tháng 11-2026 và tháng 1-2027.

Đội tuyển Việt Nam tiếp tục nỗ lực vươn tầm ở sân chơi châu Á. Ảnh: ANH KHOA
Đội tuyển Việt Nam tiếp tục nỗ lực vươn tầm ở sân chơi châu Á. Ảnh: ANH KHOA

Đội tuyển Việt Nam sẽ lần lượt chạm trán Đài Loan (TQ) và Kyrgyzstan trong đợt FIFA Days tháng 11. Đây là những đối thủ vừa sức cho các nhà đương kim vô địch ASEAN Cup. Thời điểm ấy, đội cũng vừa tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 cũng như V-League vừa trở lại nên phong độ đạt ở mức tốt nhất để HLV Kim Sang-sik có cơ hội quan sát, tính toán phương án điều chỉnh cần thiết.

Theo kế hoạch, sau khi về CLB tiếp tục tranh tài V-League 2026-2027, đội sẽ hội quân trở lại từ ngày 21-12-2026 để chuẩn bị cho Vòng chung kết (VCK) Asian Cup 2027, diễn ra vào tháng 1-2027 tại Saudi Arabia.

Ngày 1-1-2027, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ sang Qatar tập huấn. Sau đó, đội tuyển Việt Nam dự kiến có trận giao hữu với đội tuyển Qatar vào ngày 5-1, chỉ hai ngày trước khi VCK Asian Cup 2027 chính thức khởi tranh.

778972676_1824113195241652_2206886376619836106_n.jfif
Đội tuyển Việt Nam vừa đăng quang giải Đông Nam Á. Ảnh: ANH KHOA

Kế hoạch tập huấn tại Qatar là cơ hội cho các cầu thủ vừa hoàn thiện chiến thuật và thích nghi với điều kiện thời tiết trước khi sang Saudi Arabia tham dự Asian Cup 2027.

Tại Asian Cup 2027 sắp tới, tuyển Việt Nam cùng bảng với các đội Hàn Quốc, Các Tiểu Vương quốc Ả rập Thống Nhất (UAE) và Yemen. Mục tiêu của thầy trò HLV Kim Sang-sik là vượt qua vòng đấu bảng.

Trong kế hoạch chuẩn bị cho đấu trường lớn Asian Cup 2027, đội cũng có một bước chạy đà quan trọng tại FIFA ASEAN Cup 2027, diễn ra từ ngày 25-9 tới đây tại Indonesia.

Tin liên quan
QUỐC CƯỜNG

Từ khóa

Asian Cup 2027 ASEAN Cup Kim Sang-sik Saudi Arabia Kyrgyzstan Đội tuyển Qatar FIFA FIFA Days FIFA Days tháng 11

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại tòa soạn Báo Điện Tử: (028) 3.9294.081

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.8334.185 sggponline@sggp.org.vn