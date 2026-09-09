Bóng đá trong nước

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn làm trưởng Ban điều hành môn bóng đá nam ASIAD 2026

SGGPO

Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn được LĐBĐ châu Á (AFC) giao đảm nhiệm cương vị Trưởng Ban điều hành môn bóng đá nam tại ASIAD 2026, diễn ra tại Aichi và Nagoya (Nhật Bản).

Ông Trần Quốc Tuấn. Ảnh: VFF
Ông Trần Quốc Tuấn. Ảnh: VFF

Như vậy, ông Trần Quốc Tuấn sẽ tham gia công tác điều hành môn bóng đá nam tại một trong những sự kiện thể thao lớn nhất châu Á, qua đó góp phần đảm bảo công tác tổ chức, điều hành giải đấu được triển khai theo các tiêu chuẩn của AFC và Ban tổ chức Đại hội.

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Việt Nam tham dự đủ hai môn bóng đá nam và nữ tại ASIAD 2026. Ảnh: VFF

ASIAD lần thứ 20 sẽ diễn ra tại Aichi và Nagoya (Nhật Bản) từ ngày 19-9 đến 4-10-2026. Môn bóng đá nam khởi tranh từ ngày 15-9, với 15 đội tham dự, được chia thành 4 bảng đấu, gồm ba bảng 4 đội và một bảng 3 đội.

Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào vòng tứ kết. Đội tuyển U23 Việt Nam nằm ở bảng C cùng Uzbekistan, Philippines và Kuwait.

Theo lịch thi đấu, Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ lần lượt gặp U23 Kuwait ngày 15-9, U23 Philippines ngày 18-9 và U23 Uzbekistan ngày 22-9 đều diễn ra tại Nagoya City Mizuho (Nagoya).

Tại ASIAD 17 năm 2014 ở Incheon (Hàn Quốc), ông Trần Quốc Tuấn từng đảm nhiệm cương vị Trưởng đoàn điều hành môn bóng đá, trực tiếp tham gia công tác điều hành, phối hợp tổ chức các hoạt động chuyên môn của môn bóng đá tại Đại hội.

Tại ASIAD 19 năm 2023 ở Hàng Châu (Trung Quốc), ông tiếp tục được AFC giao nhiệm vụ Trưởng đoàn bóng đá nam và nữ của AFC tại Đại hội.

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