Tuyển nữ Việt Nam đối đầu Trung Quốc: Bài kiểm tra chất lượng trước ngày tranh tài ASIAD

Vào lúc 13 giờ ngày 9-9 (giờ Việt Nam), đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có cuộc chạm trán đáng chú ý với đội tuyển nữ Trung Quốc trong trận giao hữu diễn ra tại Tô Châu. Đây là trận đấu được chờ đợi trong chuyến tập huấn của thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc, đồng thời cũng là cơ hội để đội rà soát lực lượng trước khi bước vào ASIAD 2026.

Đội tuyển nữ Việt Nam trong trận giao hữu với đội tuyển nữ Trung Quốc vào tháng 2-2026 tại Thâm Quyến (TQ). Ảnh: ĐOÀN NHẬT

Do tính chất quan trọng của trận đấu nhằm để đôi bên rà soát, chuẩn bị lực lượng nên không giới hạn cầu thủ thay thế. Với HLV Hoàng Văn Phúc thì đây là trận cuối cùng để ông rà soát đội hình trước trận ra quân tại ASIAD 2026.

Trước màn so tài với đối thủ mạnh của châu lục, tuyển nữ Việt Nam đã có quá trình chuẩn bị tích cực tại Trung Quốc. Ở trận giao hữu đầu tiên trong chuyến tập huấn, các cô gái Việt Nam vượt qua CLB Jiangsu FC với tỷ số 1-0 nhờ bàn thắng của tiền đạo Phạm Hải Yến. Chiến thắng này giúp toàn đội duy trì sự hưng phấn, đồng thời tạo điều kiện để ban huấn luyện đánh giá phong độ của từng vị trí trong đội hình.

Trận gặp Trung Quốc được xem là phép thử quan trọng đối với tuyển nữ Việt Nam. Trước một đội bóng có trình độ cao, ban huấn luyện sẽ có thêm cơ sở để kiểm tra khả năng triển khai lối chơi, sự kết nối giữa các tuyến cũng như mức độ thích nghi của các cầu thủ khi đối mặt với áp lực lớn. Trong những buổi tập gần đây, toàn đội tập trung hoàn thiện các phương án chiến thuật, cải thiện nền tảng thể lực và thử nghiệm những lựa chọn nhân sự phù hợp nhất.

Đội tuyển nữ Việt Nam thắng CLB Jiangsu FC 1-0 ở trận giao hữu ngày 6-9.

Tiền vệ Nguyễn Thị Trúc Hương nhận định việc thường xuyên được thi đấu với các đối thủ mạnh như Nhật Bản hay Đài Loan (TQ) đã giúp các cầu thủ Việt Nam trưởng thành hơn về chuyên môn lẫn tâm lý. Cuộc đối đầu với Trung Quốc tiếp tục là dịp để cô và các đồng đội tích lũy thêm kinh nghiệm trước khi bước vào sân chơi châu lục.

Ở phía đối diện, đội tuyển nữ Trung Quốc được đánh giá là một trong những thế lực hàng đầu của bóng đá nữ châu Á. Đội bóng này nổi bật với lối chơi giàu thể lực, khả năng tranh chấp mạnh mẽ cùng dàn cầu thủ có nhiều năm kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Vì vậy, thử thách dành cho tuyển nữ Việt Nam chắc chắn sẽ rất lớn.

Đội tuyển nữ Việt Nam tích cực chuẩn bị cho ASIAD 2026

Tuy nhiên, kết quả của trận giao hữu không phải là yếu tố duy nhất được đặt lên hàng đầu. Điều quan trọng với đội tuyển nữ Việt Nam là tìm ra những điểm cần cải thiện, củng cố sự tự tin và hoàn thiện bộ khung trước khi bước vào ASIAD 2026. Sau cuộc đối đầu với Trung Quốc, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc sẽ tiếp tục chuẩn bị cho hành trình tại giải đấu với các trận gặp Đài Loan (TQ), Nhật Bản và Thái Lan.

Trước một đối thủ mạnh, tuyển nữ Việt Nam được kỳ vọng sẽ thể hiện tinh thần thi đấu quyết tâm, khả năng phòng ngự chắc chắn và sự tiến bộ trong lối chơi. Đây là màn cọ xát cần thiết để đội hướng tới mục tiêu đạt thành tích tốt tại đấu trường châu Á.

KHÁNH VÂN