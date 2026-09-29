Tuyển Việt Nam và “đối thủ” thời tiết bất thường ở Indonesia

Không chỉ đối mặt với kỳ phùng địch thủ Thái Lan, đội tuyển Việt Nam còn phải chuẩn bị cho “đối thủ” khó lường mang tên thời tiết ở trận cầu được xem như “chung kết” vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026.

Đội tuyển Việt Nam từng tập luyện dưới trời mưa xối xả tại Bandung hôm 27-9. ẢNH: TÂM HÀ

19g30 tối nay 29-9, đội tuyển Việt Nam sẽ chạm trán Thái Lan ở lượt trận thứ hai bảng B thuộc FIFA ASEAN Cup. Cả hai cùng có 3 điểm, nhưng Thái Lan tạm xếp trên nhờ chỉ số phụ, khiến cuộc đối đầu tại Bandung được xem như “chung kết” cho ngôi đầu bảng và tấm vé vào chung kết.



Bên cạnh đối thủ nhiều duyên nợ Thái Lan, thầy trò HLV Kim Sang-sik còn phải tính đến một yếu tố khó lường khác là thời tiết. Trong những ngày đội tuyển Việt Nam đóng quân và thi đấu tại Bandung, thời tiết liên tục thay đổi.

Hai buổi tập ngày 24 và 25-9, chuẩn bị cho trận gặp Philippines, diễn ra trong điều kiện trời nắng đẹp. Tuy nhiên, đến ngày thi đấu 26-9, mưa lớn bất ngờ xuất hiện, khiến trận Việt Nam - Philippines phải hoãn hơn 30 phút so với giờ bóng lăn dự kiến.

Nguy cơ trận Việt Nam - Thái Lan vẫn có thể xuất hiện mưa. ẢNH: TÂM HÀ

Mưa lớn cũng ảnh hưởng đến buổi tập thả lỏng của đội tuyển Việt Nam sau trận thắng Philippines hôm 27-9. Nhưng đến buổi tập cuối cùng trước cuộc so tài với Thái Lan vào chiều 28-9, Nguyễn Hoàng Đức cùng đồng đội lại được thời tiết ủng hộ.

Theo dự báo, ngày 29-9 tại Bandung có khả năng mưa khoảng 55%, trong đó thời điểm có mưa được dự báo vào khoảng 16 giờ, tức gần 4 tiếng trước khi trận Việt Nam - Thái Lan bắt đầu.

Điều đáng lo không chỉ nằm ở cơn mưa mà còn là khả năng thoát nước của sân Si Jalak Harupat. Ở trận Việt Nam - Philippines, sau khi mưa lớn, mặt sân xuất hiện nhiều vũng nước. Giám sát trận đấu phải kiểm tra bằng cách thả bóng xuống sân và nhận thấy bóng gần như không thể lăn. Trận đấu vì thế bị trì hoãn hơn 30 phút, đồng thời hai đội không được ra sân khởi động để bảo đảm điều kiện thi đấu.

Ngay trong giờ nghỉ giữa hai hiệp, lực lượng chăm sóc mặt cỏ cũng phải nhanh chóng vào sân xử lý và bảo dưỡng.

Khó khăn nằm ở chỗ sân Si Jalak Harupat phải tổ chức 2 trận trong cùng ngày. Trước cuộc đối đầu Việt Nam - Thái Lan, Philippines sẽ gặp Pakistan lúc 16 giờ. Vì vậy, nếu mưa lớn xuất hiện, chất lượng mặt sân có thể tiếp tục trở thành vấn đề.

Mặt sân trơn, bóng ướt chắc chắn ảnh hưởng đến cả hai đội, đặc biệt khi Việt Nam và Thái Lan đều sở hữu nhiều cầu thủ có kỹ thuật cá nhân tốt và thường triển khai những pha phối hợp ngắn, ban bật.

Với tuyển Việt Nam, điều kiện thời tiết không thuận lợi từng khiến đội gặp khó khăn. Trận hòa 0-0 trước Singapore tại vòng bảng ASEAN Cup 2026 là bài học để thầy trò HLV Kim Sang-sik chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, chủ động thích ứng với mọi diễn biến trên sân trong cuộc tái đấu với Thái Lan.

HỮU THÀNH (từ Bandung)