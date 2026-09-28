FIFA ASEAN Cup 2026, Indonesia - Malaysia: Cuộc chiến giành ngôi đầu bảng

Lượt trận thứ hai của bảng A thuộc khuôn khổ FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra vào tối 28-9 sẽ chứng kiến màn so tài đỉnh cao giữa chủ nhà Indonesia và Malaysia.

Quyết liệt trận "chung kết sớm" ở bảng A.

Đây được xem là trận "chung kết sớm" của bảng A, quyết định trực tiếp đến tấm vé vào chơi trận tranh ngôi vô địch.

Cần biết thể thức của FIFA ASEAN Cup 2026 vô cùng khắc nghiệt và hấp dẫn khi không có vòng bán kết. Theo điều lệ, chỉ có hai đội bóng dẫn đầu hai bảng mới giành quyền lọt vào trận chung kết. Vì vậy, tương tự cặp đấu duyên nợ giữa Việt Nam và Thái Lan ở bảng B vào ngày 29-9, cuộc đối đầu giữa chủ nhà Indonesia và Malaysia mang tính chất sống còn đối với tham vọng vô địch của cả hai.

Hai đội đều có màn chạy đà suôn sẻ ở lượt trận ra quân bằng những chiến thắng thuyết phục. Malaysia tạm chiếm ưu thế nhờ chiến thắng đậm đà 3-0 trước Bangladesh, qua đó tạm dẫn đầu bảng A nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại. Indonesia cũng nhẹ nhàng bỏ túi 3 điểm trọn vẹn sau khi vượt qua Singapore với tỷ số 2-0.

Với cục diện hiện tại, một kết quả hòa vào tối 28-9 là đủ để Malaysia giữ vững ngôi đầu bảng trước khi bước vào lượt trận cuối gặp Singapore. Ngược lại, chủ nhà Indonesia buộc phải hướng tới một chiến thắng để tự quyết định số phận.

Thực lực của tuyển Malaysia tại giải đấu lần này được đánh giá mạnh hơn hẳn so với các kỳ ASEAN Cup trước đây. HLV Tan Cheng Hoe đang từng bước tái cấu trúc "Hổ Malaya" nhằm lấy lại niềm tin từ người hâm mộ sau giai đoạn khủng hoảng liên quan đến bê bối sử dụng cầu thủ nhập tịch.

Thực lực hùng hậu của Indonesia mà nhiều nhà cầm quân luôn ao ước. Ảnh: Aseanfootball

Đến với giải đấu năm nay, đội hình Malaysia sở hữu 6 cầu thủ mang dòng máu lai cùng 2 ngôi sao nhập tịch chất lượng là Bergson (gốc Brazil) và Manuel Hidalgo (gốc Argentina). Sức mạnh này đã được họ cụ thể hóa bằng chiến thắng áp đảo Bangladesh.

Phía bên kia chiến tuyến, Indonesia cũng đón chào sự trở lại của bộ khung từng gây địa chấn tại vòng loại thứ 2 và thứ 3 World Cup 2026 khu vực châu Á. Ngay trong trận ra quân, đội bóng xứ Vạn đảo đã tung ra sân đội hình xuất phát gồm 11 cầu thủ lai sinh ra ngoài lãnh thổ (tại Hà Lan, Mỹ, Australia và Thái Lan). Dàn hảo thủ chất lượng này, kết hợp cùng "thảm lửa" áp lực từ hàng vạn khán giả nhà trên các khán đài, sẽ là vũ khí tối thượng của Indonesia.

Đánh giá cao sức mạnh của đội chủ nhà, HLV kỳ cựu Tan Cheng Hoe của Malaysia thận trọng: “Đội tuyển Indonesia ổn định và rất nguy hiểm. Hàng phòng ngự của chúng tôi cần tập trung 100%. Không thể chủ quan cả trong công lẫn thủ. Chúng tôi cần tự tin tiến lên phía trước để tận dụng mọi cơ hội".

Còn Faisal Halim thì khuyên các đồng đội tập trung trên sân bóng, không để sức ép khán giả từ các khán đài chi phối, anh nhấn mạnh: “Trên sân là 11 đấu 11. Người hâm mộ chỉ có thể cổ vũ và động viên. Chúng tôi coi người Indonesia như cổ động viên của mình".

Dự đoán: 2-1

Trận Indonesia - Malaysia diễn ra lúc 19 giờ 30, ngày 28-9.

QUỐC CƯỜNG