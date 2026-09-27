U16 Việt Nam thua trận thứ 2 tại CFA China Team 2026

Lượt trận thứ 2 của CFA China Team 2026 diễn ra vào ngày 27-9, các cầu thủ U16 Việt Nam gặp đội chủ nhà U16 Trung Quốc và tiếp tục thua trận.

U16 Việt Nam có cơ hội trải nghiệm quý giá tại CFA China Team 2026.

Dù có trận đấu đầy nỗ lực, nhưng thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn chưa tìm được điểm đầu tiên tại giải.

Với lợi thế sân nhà, U16 Trung Quốc nhập cuộc quyết tâm và có phần nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng trong hiệp một. Đội chủ nhà liên tục gây sức ép về phía khung thành U16 Việt Nam.

Phút 26, trong một tình huống va chạm giữa Minh Quang và Chen Zhengfei trong vòng cấm, trọng tài Dai Yige cho U16 Trung Quốc hưởng phạt 11m. Tuy nhiên, thủ môn Gia Bảo đã xuất sắc cản phá cú sút của chính Chen Zhengfei. Tiếp đó, Peng Xianchen lao vào đá bồi nhưng đưa bóng đi chệch cột dọc.

Ở bên kia sân, các tình huống tổ chức tấn công nhanh từ hai biên, trung lộ cũng như những pha bóng cố định liên tục gây khó khăn cho hàng thủ chủ nhà. Cuối hiệp một, Minh Quang bật cao đánh đầu sau tình huống phối hợp đá phạt góc, đưa bóng dội cột dọc.

Sang hiệp hai, U16 Việt Nam tiếp tục tạo ra nhiều cơ hội. Phút 53, Văn Tấn thoát xuống phá bẫy việt vị nhưng không thể tận dụng quả đá phạt của đồng đội khi đánh đầu hụt trong tư thế thuận lợi. Hai phút sau, thủ môn Gia Bảo tiếp tục có pha cứu thua xuất sắc trước cú sút chéo góc của Liu Yuyang.

Tạo ra nhiều cơ hội nhưng chưa thể chuyển hóa thành bàn thắng, U16 Việt Nam phải nhận bàn thua ở phút 69. Từ một tình huống phạt góc, đội trưởng Ji Zheng Hao bật cao đánh đầu đưa bóng vào góc xa, giúp U16 Trung Quốc vượt lên dẫn 1-0.

Những phút sau đó tiếp tục chứng kiến nỗ lực của U16 Việt Nam. Phút 73, thủ môn Gia Bảo một lần nữa chơi xuất sắc khi bay người cản phá cú dứt điểm chéo góc nguy hiểm của Liu Yuyang.

Đến phút 80, U16 Việt Nam chỉ còn thi đấu với 10 người khi Trung Anh nhận thẻ vàng thứ hai sau pha phạm lỗi với cầu thủ chủ nhà. Dù gặp bất lợi về quân số, các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn nỗ lực đẩy cao đội hình, gây sức ép và tạo ra một số cơ hội trước khung thành U16 Trung Quốc. Tuy nhiên, bàn gỡ vẫn không đến. Chung cuộc, U16 Việt Nam nhận thất bại 0-1 trước chủ nhà U16 Trung Quốc.

Theo lịch thi đấu, U16 Việt Nam sẽ khép lại hành trình tại CFA Team China 2026 bằng trận gặp U16 Kyrgyzstan vào lúc 13 giờ ngày 30-9.

KHÁNH VÂN