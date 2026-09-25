U17 nữ Việt Nam hoàn tất giai đoạn tập huấn trước thềm vòng loại châu Á 2027

Đội tuyển U17 nữ Việt Nam chuẩn bị di chuyển vào TPHCM vào ngày 28-9 để tham dự vòng loại U17 nữ châu Á 2027. Thầy trò HLV Okiyama Masahiko đã hoàn tất giai đoạn chuẩn bị cho giải đấu này.

Các tuyển thủ U17 nữ Việt Nam sẵn sàng tham dự vòng loại U17 nữ châu Á 2027. Ảnh: VFF

Ngày 25-9, đại diện lãnh đạo VFF đã gặp động viên và giao nhiệm vụ cho đội tuyển U17 nữ Việt Nam trước khi toàn đội vào TPHCM.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Thư ký VFF Nguyễn Văn Phú ghi nhận những nỗ lực trong quá trình chuẩn bị thời gian qua, đồng thời đánh giá cao sự chuẩn bị của đội tuyển cho vòng loại U17 nữ châu Á 2027 và đề nghị toàn đội tiếp tục duy trì sự tập trung, nỗ lực và tinh thần quyết tâm.

Báo cáo về quá trình chuẩn bị, HLV trưởng Okiyama Masahiko cảm ơn lãnh đạo VFF đã quan tâm, tạo điều kiện để đội tuyển có được quá trình tập huấn thuận lợi. Theo HLV Okiyama, đội đang đi đúng kế hoạch đề ra. Đặc biệt, chuyến tập huấn tại Nhật Bản vừa qua mang lại nhiều giá trị chuyên môn khi các cầu thủ được thi đấu giao hữu với 4 đội bóng có chất lượng, qua đó tích lũy kinh nghiệm và hoàn thiện chuyên môn.

HLV Okiyama Masahiko cho biết toàn đội hiện đã sẵn sàng hướng tới vòng loại. Đội tuyển dự kiến gồm 23 cầu thủ, sẽ tiếp tục tập luyện tại Việt Nam trước khi di chuyển vào Bà Rịa ngày 28-9 để hoàn tất quá trình chuẩn bị. Mục tiêu của đội là giành quyền vào vòng chung kết U17 nữ châu Á 2027.

HLV Okiyama Masahiko phát biểu tại buổi gặp mặt

Tại giải lần này, Ủy viên Thường trực BCH VFF Nguyễn Quốc Hội được giao nhiệm vụ làm trưởng đoàn. Ông chúc Ban huấn luyện và các cầu thủ mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn trong hành trình sắp tới. Ông Nguyễn Quốc Hội nhấn mạnh mỗi thành viên cần ý thức rõ trách nhiệm khi khoác lên mình màu áo đội tuyển, lấy đó làm động lực để nỗ lực hết mình vì màu cờ, sắc áo Việt Nam, đồng thời góp phần vào sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của bóng đá nữ Việt Nam.

Tại vòng loại U17 nữ châu Á 2027, U17 nữ Việt Nam nằm ở bảng D, cùng Kyrgyzstan, Palestine và Quần đảo Bắc Mariana. Các trận đấu bảng D diễn ra từ ngày 5 đến 11-10 tại Bà Rịa.

KHÁNH VÂN