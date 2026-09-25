Đội tuyển Việt Nam không được làm quen sân thi đấu FIFA ASEAN Cup

Nguyễn Hoàng Đức cùng đồng đội sẽ không có buổi tập làm quen sân thi đấu Si Jalak Harupat (Bandung, Indonesia) trước trận ra quân FIFA ASEAN Cup 2026 gặp Philippines.

Đội tuyển Việt Nam không được làm quen sân thi đấu Si Jalak Harupat. ẢNH: TÂM HÀ

Theo thông báo của Ban Tổ chức địa phương, đội tuyển Việt Nam sẽ tập tại sân Arcamanik lúc 17 giờ ngày 25-9. Đây cũng là buổi tập cuối cùng của thầy trò HLV Kim Sang-sik trước trận đấu mở màn FIFA ASEAN Cup 2026 bảng B gặp Philippines vào ngày 26-9.

Việc tập luyện tại Arcamanik đồng nghĩa đội tuyển Việt Nam không được làm quen mặt sân Si Jalak Harupat, nơi diễn ra cả 2 trận đấu của thầy trò HLV Kim Sang-sik với Philippines và Thái Lan tại vòng bảng. Các tuyển thủ Việt Nam sẽ không có cơ hội trải nghiệm trực tiếp mặt sân, không gian thi đấu và những điều kiện thực tế tại địa điểm thi đấu.

Ở buổi tập đầu tiên tại Bandung hôm 24-9, đội tuyển Việt Nam cũng không tập tại sân thi đấu mà rèn quân trên sân Soccer Field Saraga ITB.

Đáng chú ý, sân Arcamanik nằm cách Si Jalak Harupat hơn 30 km. Trong ngày 25-9, lịch hoạt động của đội tuyển Việt Nam cũng khá dày. Vào lúc 14g50, HLV Kim Sang-sik cùng một tuyển thủ sẽ tham dự buổi họp báo trước trận đấu. Sau đó, cả 2 phải lập tức di chuyển đến sân Arcamanik để tập luyện cùng toàn đội lúc 17 giờ.

Bầu không khí ở đội tuyển Việt Nam đang tích cực. ẢNH: TÂM HÀ

Việc không được làm quen sân có thể tạo ra một số bất lợi nhất định, nhất là khi các tuyển thủ chưa có cơ hội trực tiếp cảm nhận mặt sân và điều kiện thi đấu tại đây. Tuy nhiên, đây không phải tình huống quá xa lạ với đội tuyển Việt Nam khi tham dự các giải đấu khu vực Đông Nam Á.

Ban huấn luyện đang duy trì bầu không khí tích cực trong đội. Sau buổi tập, HLV Kim Sang-sik tổ chức một số hoạt động vui chơi, thư giãn nhằm giúp các tuyển thủ giải tỏa áp lực, tăng sự gắn kết và duy trì tinh thần hưng phấn trước trận đấu.

Trong khi đó, sân Si Jalak Harupat hiện được Ban Tổ chức địa phương tiếp tục chăm sóc, bảo dưỡng để đáp ứng các điều kiện thi đấu tại bảng B. Sân vận động này sẽ tổ chức các trận đấu trong hai ngày 26 và 29-9.

HỮU THÀNH (từ Bandung)