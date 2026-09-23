U23 Việt Nam gặp thử thách lớn ở vòng tứ kết ASIAD 20

Đối thủ của thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh tại vòng tứ kết ASIAD 2026 là U23 Hàn Quốc đang có phong độ cao.

U23 Việt Nam trong trận thắng U23 Hàn Quốc tại VCK U23 châu Á 2026. Ảnh: TED TRẦN

U23 Việt Nam đã giành vé vào vòng tứ kết với vị trí nhì bảng sau khi giành được 4 điểm. Đoàn quân của HLV Đinh Hồng Vinh khởi đầu bằng trận hòa 1-1 trước U23 Kuwait, tiếp đó là chiến thắng thuyết phục 2-0 trước U23 Philippines. Ở lượt trận cuối cùng, dù để thua U23 Uzbekistan với tỷ số 0-2, Việt Nam vẫn kịp đi tiếp nhờ việc U23 Kuwait trắng tay trước U23 Philippines.

Qua 3 trận đấu tại vòng bảng, U23 Việt Nam vẫn kiên trì duy trì phong cách cầm bóng và tự tin phối hợp tấn công. Lối chơi này không chỉ phục vụ cho mục tiêu trước mắt tại Á vận hội, mà còn là hành trang vững vàng giúp các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm, chuẩn bị cho những mục tiêu xa hơn trong tương lai.

Bước vào vòng tứ kết, thử thách sẽ lớn hơn gấp bội khi đối thủ là U23 Hàn Quốc – đội bóng đứng nhất bảng D và đang tràn đầy khát vọng bảo vệ tấm Huy chương Vàng ASIAD. Đại diện Đông Á đã phô diễn sức mạnh đáng sợ bằng chiến thắng cách biệt 4-1 trước U23 Qatar, trước khi đánh bại U23 Saudi Arabia với tỷ số 2-0 trong trận đấu quyết định ngôi đầu bảng.

U23 Việt Nam vượt qua vòng đấu bảng với 4 điểm

Xét về lịch sử đối đầu tại các kỳ ASIAD, U23 Hàn Quốc hoàn toàn lấn lướt khi từng vượt qua U23 Việt Nam vào các năm 1998, 2006 và 2018. Tuy nhiên, ở lần chạm trán gần nhất tại VCK U23 châu Á 2026, các cầu thủ Việt Nam (khi đó dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik) đã có một màn trình diễn "lên đồng". Các học trò ông Kim cầm hòa đối thủ 2-2 trong giờ thi đấu chính thức trước khi giành chiến thắng nghẹt thở 7-6 trên loạt sút luân lưu 11m để đoạt vị trí hạng Ba chung cuộc.

So với giải đấu châu lục hồi đầu năm, tương quan lực lượng giữa hai đội ở thời điểm hiện tại đã có nhiều thay đổi bất lợi cho U23 Việt Nam. Đội hình của HLV Đinh Hồng Vinh bị sứt mẻ nghiêm trọng khi một số trụ cột quan trọng như Đình Bắc, Nhật Minh và thủ thành Trung Kiên không thể góp mặt do phải tập trung cùng Đội tuyển Quốc gia Việt Nam.

Nhiều thử thách cho thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh từ vòng đấu knock-out. Ảnh: VFF

Ngược lại, U23 Hàn Quốc mang đến ASIAD 2026 một đội hình mạnh hơn rất nhiều. Với mục tiêu tối thượng là giành Huy chương Vàng, làng bóng xứ kim chi đã mang sang giải đấu lứa cầu thủ cực kỳ giàu kinh nghiệm. Họ sở hữu tới 17 cái tên sinh năm 2004 trở về trước – nhóm tuổi sẽ không còn cơ hội tham dự Olympic 2028. Điều này trái ngược hoàn toàn với chiến lược trẻ hóa đội hình nhằm hướng tới tương lai của nhiều quốc gia khác tại giải năm nay.

Đáng chú ý, U23 Hàn Quốc còn tận dụng triệt để quy định để đăng ký đủ 3 cầu thủ quá tuổi (trên 23 tuổi) chất lượng cao, bao gồm: Lee Gi-hyuk (tiền vệ thuộc biên chế Gangwon FC tại K-League 1), Eom Ji-sung (tiền đạo đang thi đấu cho Swansea City tại giải Hạng Nhất Anh) và Yang Hyun-jun (ngôi sao chạy cánh thuộc CLB Celtic tại Giải VĐQG Scotland).

Hàn Quốc đang là đội tuyển giàu thành tích nhất của bóng đá nam ASIAD trong hơn một thập niên qua. Họ lần lượt giành HCV ở ba kỳ liên tiếp vào các năm 2014, 2018 và 2022, đồng thời đặt mục tiêu bảo vệ chức vô địch tại Nhật Bản. Theo luật Hàn Quốc, các VĐV vô địch ASIAD hoặc giành huy chương bất kỳ tại Olympic đều được miễn nghĩa vụ quân sự bắt buộc. Chính điều đó là khích lệ tinh thần cho các cầu thủ trẻ xứ Kim Chi.

QUỐC CƯỜNG