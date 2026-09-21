U17 nữ Việt Nam sẵn sàng cho vòng loại châu Á 2027

Đội tuyển U17 nữ Việt Nam đã hoàn tất 2 tuần tập huấn tại Nhật Bản nhằm chuẩn bị cho vòng loại U17 nữ châu Á 2027, giải đấu mà các cô gái Việt Nam có ưu thế thi đấu trên sân nhà.

Đội tuyển U17 nữ Việt Nam khép lại hai tuần tập huấn tại Nhật Bản. Ảnh: VFF

Đội tuyển U17 nữ Việt Nam bắt đầu chuyến tập huấn tại Nhật Bản từ ngày 10-9. Thầy trò HLV trưởng Masahiko Okiyama có cơ hội thi đấu giao hữu với các đội bóng địa phương, qua đó rà soát lực lượng, kiểm tra khả năng vận hành chiến thuật và tích lũy kinh nghiệm thi đấu cho các cầu thủ trẻ.

Trong hai trận đấu cuối cùng của chuyến tập huấn, U17 nữ Việt Nam có hai cuộc đối đầu với CLB Shonan. Ở trận đấu đầu tiên, hai đội sử dụng đội hình 1. Tuyển U17 nữ Việt Nam đã thi đấu nỗ lực nhưng để thua với tỷ số 0-1.

Các cầu thủ U17 nữ Việt Nam chụp hình lưu niệm cùng CLB nữ CLB Shonan. Ảnh: VFF

Ở trận giao hữu cuối cùng, Ban huấn luyện U17 nữ Việt Nam sử dụng đội hình 2. Hai đội đã tạo nên màn so tài cởi mở với tổng cộng 6 bàn thắng được ghi. Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 3-3.

HLV trưởng Okiyama Masahiko đánh giá chuyến tập huấn tại Nhật Bản mang lại nhiều giá trị tích cực cho U17 nữ Việt Nam. Các cầu thủ có cơ hội thi đấu với những đối thủ lớn tuổi hơn, có kỹ thuật, tốc độ và khả năng tổ chức tốt, qua đó tích lũy thêm kinh nghiệm và nâng cao sự tự tin.

Đội tuyển U17 nữ Việt Nam sẽ vào TPHCM vào ngày 28-9

Sau 2 trận đấu, đội cũng nhận diện được những vấn đề còn tồn tại để kịp thời điều chỉnh, cải thiện. HLV trưởng Okiyama Masahiko cho biết đây là chuyến tập huấn rất bổ ích, giúp các cầu thủ tiến bộ và có sự chuẩn bị tốt hơn trước khi bước vào vòng loại U17 nữ châu Á 2027. Đây cũng là cơ sở để Ban huấn luyện tiếp tục đánh giá lực lượng và hoàn thiện đội hình hướng tới vòng loại U17 nữ châu Á 2027.

Ngày 28-9, đội tuyển U17 nữ Việt Nam di chuyển vào Bà Rịa (TPHCM) để tiếp tục quá trình chuẩn bị cho vòng loại. Tại vòng loại U17 nữ châu Á 2027, U17 nữ Việt Nam nằm ở bảng D cùng Kyrgyzstan, Quần đảo Bắc Mariana và Palestine. Các trận đấu của bảng D diễn ra từ ngày 5 đến 11-10 tại SVĐ Bà Rịa (TPHCM).

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